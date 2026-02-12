ترامب يلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

- ألغى الرئيس ترامب نصاً قانونياً مهماً لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة، مما أثار غضب العلماء والمدافعين عن المناخ، ويُعتبر هذا القرار تراجعاً كبيراً في سياسات المناخ لإدارته. - برر ترامب قراره بتوفير 1.3 تريليون دولار لدافعي الضرائب، وألغى معايير انبعاثات الغازات للمركبات، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض القرار بأنه إلغاء لاستيلاء السلطة من عهد أوباما. - أثار القرار غضب العلماء ومنظمات البيئة، حيث يرون أنه يعارض العلم ويزيد التلوث، في وقت أكد فيه علماء المناخ أن عام 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حراً.

في إجراء أثار غضب العلماء والمدافعين عن المناخ قبل إعلانه رسمياً اليوم، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصّاً يمثّل الأساس القانوني للتشريعات الهادفة إلى مكافحة انبعاث غازات الدفيئة والحدّ من التلوّث المسبّب للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة اليوم الخميس، في خطوة تُعَدّ أكبر تراجع في سياسات إدارة ترامب المناخية. وبحسب تقديرات كثيرة، سبقت حتى إعلان اليوم، من المتوقّع أن يُطعَن في هذا القرار أمام القضاء.

وقال ترامب المشكّك في تغيّر المناخ، من البيت الأبيض، وإلى جانبه مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدن: "لم يكن لهذا القرار أيّ أساس في الواقع، ولا أيّ أساس في القانون على الإطلاق". وادّعى ترامب أنّ من شأن قراره الأخير أن يوفّر "1.3 تريليون دولار أميركي لمصلحة دافعي الضرائب". كذلك، وبحسب ما كان متوقّعاً، ألغت إدارته رسمياً معايير انبعاثات الغازات المسبّبة الاحتباسَ الحراريَّ الخاصة بالمركبات.

President Trump Makes an Announcement with the Administrator of the EPA https://t.co/3snwpgGKcc — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2026

ومن شأن هذه الانتكاسة في السياسة الأميركية إزاء المناخ، التي أُعلن عنها قبل قليل، والتي من المرجَّح أن يُطعن بها أمام القضاء، أن توجّه ضربة قاسية للجهود الرامية إلى إنقاذ التوازن المناخي، إذ تُعَدّ الولايات المتحدة الأميركية أكبر مساهم تاريخياً في انبعاثات الغازات المسبّبة لارتفاع حرارة الأرض.

In the single largest deregulatory action in U.S. history, President Trump and I are now announcing the repeal of the 2009 Obama EPA Endangerment Finding, ALL vehicle greenhouse gas emission standards that followed, and ALL off-cycle credits that include the much-despised… — Lee Zeldin (@epaleezeldin) February 12, 2026

وقبل دقائق قليلة من إعلان الرئيس الأميركي قراره اليوم، نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تدوينة حول هذا الموضوع على موقع إكس، أشارت فيها إلى أنّ "ترامب على وشك إلغاء أكثر عمليات الاستيلاء على السلطة فظاعةً التي أتى بها (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما".

'Trump’s about to cancel Obama’s most outrageous power grab'https://t.co/3SxhKS2je7 — Karoline Leavitt (@PressSec) February 12, 2026

وأتت تدوينة ليفيت هذه من ضمن مجموعة من التدوينات التي نشرتها حول الموضوع، اليوم وفي الأيام الأخيرة، علماً أنّها كانت قد أفادت، أوّل من أمس الثلاثاء، بأنّ القرار الذي ينوي ترامب الإعلان عنه "سوف يكون أكبر تحرّك لإلغاء قيود في التاريخ الأميركي"، مشيرةً إلى أنّ من شأن ذلك مساعدة الأميركيين على توفير المال.

.@PressSec: "This will the largest deregulatory action in American history, and it will save the American people $1.3T in crushing regulations." https://t.co/fxWryW3zII pic.twitter.com/HWwnZqLEfh — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 10, 2026

بدوره، كان زيلدن، الذي عيّنه ترامب مديراً لوكالة حماية البيئة بعد أيام قليلة من عودته إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، قد نشر تدوينة على موقع إكس أوّل من أمس الثلاثاء، أشار فيها إلى أنّ "هذا الأسبوع، نصنع التاريخ"، في إشارة إلى إعلان اليوم.

Getting ready to join President Trump to announce the single largest act of deregulation in the history of the USA. https://t.co/BVd0wKhTMM — Lee Zeldin (@epaleezeldin) February 10, 2026

وكانت وكالة حماية البيئة الأميركية قد أقرّت في عام 2009، في عهد أوباما، التقييم المسمّى "استنتاج الخطر"، الذي جرى الاستناد إليه لسنّ القوانين لاحقاً. وهو ينصّ على تصنيف ستّة غازات دفيئة خطراً على الصحة العامة، الأمر الذي يجعلها بالتالي من ضمن الملوّثات التي ينبغي حظرها. وقد مهّد ذلك لتشريعات عديدة ترمي إلى الحدّ من انبعاثات الغازات المسبّبة لارتفاع حرارة الغلاف الجوي للأرض، من قبيل ثاني أكسيد الكربون والميثان، بدءاً من انبعاثات الشاحنات والسيارات.

من هنا، فإنّ إلغاء الأساس القانوني للتشريعات التي تكافح انبعاث غازات الدفيئة سوف يؤدّي إلى فقدان المسوّغ لوجود قوانين ذات صلة، الأمر الذي يتيح لإدارة ترامب التخلّص من هذه القوانين بسهولة.

ويُعَد ترامب من مناصري استخدام الوقود والفحم، وقد أطلق منذ عودته إلى البيت الأبيض، منذ أكثر من عام، مساراً تراجعياً في قضية المناخ، إذ كثّف الإجراءات الداعمة الوقودَ الأحفوريَّ وأطاح معايير بيئية كثيرة. وفي هذا الإطار، أثارت رغبته إلغاء تدبير عام 2009، قبل إعلانه اليوم، غضب عدد كبير من العلماء الذين يصفون القرار بأنّه معارض للعلم والصالح العام. وكتب أكثر من ألف عالم وخبير في رسالة مفتوحة: "كانت الأدلة العلمية على تغيّر المناخ بسبب الأنشطة البشرية وعواقبه لا لبس فيها منذ عام 2009، وهي الآن أكثر وضوحاً وإنذاراً".

في السياق نفسه، عبّرت منظمات تُعنى بالبيئة عن رفضها القاطع لقرار ترامب، وقال دان بيكر المسؤول في "مركز التنوّع الحيوي" إنّ ترامب "يقود البلاد إلى مأزق النفط القذر والهواء الملوّث".

وتأتي هذه الانتكاسة في السياسة المناخية الأميركية في وقت أكد فيه علماء المناخ أنّ عام 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حراً على كوكب الأرض منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة، وأنّ آثار اضطراب المناخ بدأت تظهر في الولايات المتحدة الأميركية وبقية العالم. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الواضحة، فإنّ مكافحة غازات الدفيئة شهدت تراجعاً في العامَين الماضيين في الدول المتطوّرة، بسبب نقص الاستثمارات في الطاقة الأقلّ تلويثاً.

