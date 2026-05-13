ترامب يعلن استقالة رئيس إدارة الغذاء والدواء الأميركية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقالة رئيس إدارة الغذاء والدواء الأميركية، مارتي ماكاري، بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية وضغوط للموافقة على السجائر الإلكترونية المنكّهة. - خلال ولايته، اتخذ ماكاري إجراءات مثيرة للجدل، منها مراجعة إجراءات الموافقة على اللقاحات وسلامة الميفيبريستون، مما أثار استياء جهات نافذة في الصناعة والسياسة والصحة العامة. - استقالة ماكاري تأتي كجزء من سلسلة استقالات لمسؤولين كبار في إدارة ترامب، حيث سيتولى نائبه كايل ديامانتاس قيادة الإدارة مؤقتاً.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن رئيس إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) مارتي ماكاري سيغادر منصبه، في استقالة تأتي بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية في الوكالة. وخلال توليه منصبه أثار ماكاري استياء جهات نافذة في مختلف مجالات الصناعة والسياسة والصحة العامة بشأن مجموعة من القضايا، وواجه مؤخراً ضغوطاً من الرئيس الجمهوري للموافقة على السجائر الإلكترونية المنكّهة.

وقال ترامب لصحافيين عندما سُئل عما إذا كان قد فَصَل مكاري، وهي خطوة كانت تتردد شائعات بأنها وشيكة منذ أسابيع: "مارتي رجل رائع، لكنه سيمضي قدماً، وسينعم بحياة جيدة". وفي وقت لاحق، نشر الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال" ما يبدو أنها رسالة نصية من ماكاري قدّم فيها استقالته. وشكره ترامب على "قيامه بعمل رائع"، قائلاً إنه "مجتهد يحظى باحترام الجميع"، مشيراً إلى أن نائب ماكاري كايل ديامانتاس سيتولى الآن قيادة الإدارة مؤقتاً.

واتخذ ماكاري خلال ولايته إجراءات مثيرة للجدل، منها بدء مراجعة إجراءات الموافقة على اللقاحات ومراجعة سلامة الميفيبريستون، وهو دواء يستخدم في غالبية عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، أثار ماكاري استياء الحزبين وجهات نافذة في القطاع الصحي وحلفاء للرئيس ترامب، من بينهم مناهضون للإجهاض وممثلو جماعات الضغط في قطاع صناعة التبغ، وذلك بسبب رفضه الأولي للموافقة على السجائر الإلكترونية المنكّهة.

كذلك، أثار ماكاري، وهو جراح ومساهم سابق في قناة فوكس نيوز، ضجة خلال جائحة كوفيد-19 وكان منتقداً صريحاً للمؤسسة الطبية والإجراءات الصحية في ذلك الوقت. وهذه الاستقالة هي الرابعة لمسؤول كبير في إدارة ترامب منذ مطلع العام، بعد استقالة وزراء العمل والعدل والأمن الداخلي.

(فرانس برس)