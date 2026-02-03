- تصاعدت التوترات بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد بعد مطالبة الإدارة بتعويضات تصل إلى مليار دولار، إثر حكم قضائي بقطع منح غير قانونية تزيد عن ملياري دولار. - جمدت الإدارة التمويل الفيدرالي لهارفارد، متهمة إياها بمعاداة السامية والمسيحية وأميركا، بينما اعتبرت هارفارد أن هذه الإجراءات تنتهك الدستور وتضر بالمشروعات البحثية. - استخدم ترامب سياسات تهديد وقطع التمويل للسيطرة على الجامعات، مما أثار قلق الباحثين بشأن تأثيرها على الحرية الأكاديمية، مستغلاً تهمة "معاداة السامية" لمواجهة الحراك الطلابي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، إن إدارته تطالب جامعة هارفارد بتعويضات تصل إلى مليار دولار. وفي منشور عبر منصته "تروث سوشال" في وقت متأخر من مساء الاثنين، كتب ترامب: "نطالب الآن بتعويضات بقيمة مليار دولار، ولا نريد أي علاقة مع جامعة هارفارد في المستقبل"، دون أن يحدد طبيعة الأضرار التي تستوجب هذا التعويض.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن طعنت إدارة ترامب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حكم قضائي أقر بأنّ الإدارة قطعت "بشكل غير قانوني" منحاً تزيد قيمتها على ملياري دولار عن الجامعة، وأنه لا يمكنها الاستمرار في حجب التمويل المخصص للأبحاث عن المؤسسة العريقة. وتقع هارفارد في قلب حملة واسعة تشنّها إدارة ترامب لاستخدام التمويل الفيدرالي أداة ضغط لفرض تغييرات على الجامعات الأميركية، التي يتهمها الرئيس بأنها خاضعة لـ"أيديولوجيات معادية للسامية ويسارية متطرفة".

وخلال العام الماضي، جمدت الإدارة التمويل الفيدرالي للجامعة، ووصفها ترامب بأنها "معادية للسامية وللمسيحية ولأميركا"، مشيراً إلى أنها تمتلك أصولاً تقدر بـ52 مليار دولار (في إشارة إلى الوقف المالي للجامعة) وتستحوذ على الدعم الحكومي على حساب كليات ومؤسسات أخرى. وقال ترامب حينها: "لن أسمح باستمرار هذا الوضع غير العادل. ستتوقف الحكومة عن منح المليارات لهارفارد"، متعهداً بعدم التوقف حتى تحقيق ما وصفه بـ"النصر والعدالة في تمويل التعليم".

وسبق أن صرّح ترامب العام الماضي بأن إدارته كانت قريبة من اتفاق يقضي بدفع جامعة هارفارد 500 مليون دولار لتسوية الخلافات، بعد أشهر من المفاوضات حول سياساتها.

من جانبه، اعتبر الفريق القانوني لجامعة هارفارد، في مذكرة قدمها في يوليو/ تموز الماضي، أن إجراءات الحكومة "تنتهك التعديل الأول للدستور، وكذلك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية". وأكد الفريق القانوني أن قطع التمويل بذريعة معاداة السامية كان قراراً "تعسفياً"، محذراً من أن هذه التخفيضات "ستضر بالمشروعات البحثية طويلة الأمد، وتدمر المختبرات البحثية والمسارات المهنية للعلماء".

وخلال الأشهر الستة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، اتبع ترامب سياسات قلبت أنظمة الجامعات الأميركية ولوائحها رأساً على عقب، وتوجه أيضاً نحو إخضاع كامل لمؤسسات التعليم العالي التي كانت تتفاخر طوال تاريخها بالحريات الأكاديمية، لكنها باتت على وشك التضحية بها، طواعية أو كرهاً. وتضمنت أجندة ترامب ملف التعليم الجامعي في أكثر من زاوية، ونجح خلال الأشهر القليلة الماضية في فرض سيطرته على الجامعات في معظم الملفات التي استهدفها، مستخدماً التهديد في بعض الأحيان، وقطع التمويل الفيدرالي في أحيان أخرى.

ويرى باحثون وأعضاء هيئات تدريس أن ترامب ينفذ خطته على حساب الحرية الأكاديمية والحريات الطلابية، خصوصاً في "جامعات النخبة" التي لا يحبها على الإطلاق، وقد ذكر ذلك بصراحة خلال حملته الانتخابية، قائلاً: "عندما أعود إلى البيت الأبيض سأقيل جهات الاعتماد المتطرفة التي سمحت بهيمنة الماركسيين المهووسين". واستخدم ترامب تهمة "معاداة السامية" الرائجة بين السياسيين الديمقراطيين والجمهوريين، في مواجهة حراك طلابي جامعي بدأ في التبلور مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ شهدت مئات الجامعات حراكاً طلابياً يدعو إلى وقف الاستثمارات الجامعية في شركات تساهم في الإبادة.

ورغم اعتقال أكثر من 3 آلاف طالب خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، والفض بالقوة لمخيمات الاعتصام الطلابية التي تشكلت على مدار عام 2024، إلا أنه لم يخطر في ذهن أي شخص أن حكومة الولايات المتحدة ستسعى لسحب التمويل الفيدرالي للأبحاث من الجامعات لمساومتها.

(رويترز، العربي الجديد)