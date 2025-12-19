ترامب يدعو الرجال البيض إلى رفع شكاوى في حال تعرّضهم للتمييز

19 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:54 (توقيت القدس)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض - واشنطن - 15 ديسمبر 2025 (آنا مانيميكر/ Getty)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، واشنطن، 15 ديسمبر 2025 (آنا مانيميكر/ Getty)
- دعت إدارة ترامب الرجال البيض لتقديم شكاوى ضد التمييز في محاولة لإنهاء مبادرات "التنوّع والعدالة والاندماج"، حيث نشرت أندريا لوكاس تدوينة تدعو المتضررين للتواصل مع لجنة تكافؤ فرص العمل للحصول على تعويضات مالية.
- لجنة تكافؤ فرص العمل، التي أُنشئت بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964، تحقق في شكاوى التمييز وتقوم بالتوسط في آلاف الشكاوى سنوياً، لكنها لا تملك صلاحية الفصل في الدعاوى.
- منذ تولي ترامب ولايته الثانية، يسعى لتفكيك برامج "التنوّع والعدالة والاندماج"، مهدداً الشركات التي تتبنى هذه السياسات وألغى سياسات سابقة وضعتها إدارة بايدن.

في سياق القرارات المثيرة للجدال الذي يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته في اتّخاذها، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، حضّت الإدارة الأميركية الرجال البيض على التقدّم بشكاوى ضدّ التمييز في مكان العمل. يأتي ذلك في مسعى جديد إلى وضع حدّ لمبادرات برنامج "التنوّع والعدالة والاندماج"، أتت به هذه المرّة لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية.

واللجنة التي تُعَدّ وكالة اتحادية في الولايات المتحدة الأميركية قوانين الحقوق المدنية ضدّ التمييز في مكان العمل، نشرت رئيستها بالوكالة أندريا لوكاس تدوينة على موقع إكس، أمس الخميس، جاء فيها "هل أنت رجل أبيض اختبرت تمييزاً في العمل بناءً على عرقك أو نوعك الاجتماعي؟ قد تكون لها فرصة للمطالبة بتعويض مالي، بموجب القوانين الخاصة بالحقوق المدنية الفيدرالية". ودعت لوكاس الذي يرى نفسه متضرّراً إلى التواصل، في أقرب وقت ممكن، مع لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت لوكاس أنّ لجنة تكافؤ فرص العمل "ملتزمة تحديد ومهاجمة والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على العرق والجنس، بما في ذلك ذاك الذي يستهدف الموظفين والمتقدّمين للوظائف من الرجال البيض". يُذكر أنّ المسؤولة الفيدرالية في إدارة ترامب كانت قد نشرت في السياق نفسه، قبل أيام، دليلاً لكيفية الإبلاغ عن التمييز في مكان العمل.

تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية هي وكالة حكومية اتحادية أُنشئت بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 بهدف إدارة قوانين الحقوق المدنية المتعلقة بمكافحة التمييز في مكان العمل وإنفاذها. ومن مهامها التحقيق في شكاوى التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الدين أو الجنس (بما في ذلك الميول الجنسية والحمل والنوع) أو السنّ أو الإعاقة أو المعلومات الوراثية، أو غير ذلك.

كذلك تتوسّط لجنة تكافؤ فرص العمل في آلاف شكاوى التمييز وتُسوّيها سنوياً قبل بدء التحقيقات فيها، وهي تملك صلاحية رفع دعاوى مدنية ضد أصحاب العمل نيابةً عن المتضرّرين. لكنّ اللجنة لا تملك صلاحية الفصل في الدعاوى أو فرض عقوبات إدارية.

دونالد ترامب محاطاً بالنساء عند توقيع مرسوم في البيت الأبيض - الولايات المتحدة الأميركية - 5 فبراير 2025 (إندرو هارنيك/ Getty)
التحديثات الحية

ترامب يجسّد مفهوماً ذكورياً للسلطة الأميركية

ومنذ تولّي ترامب ولايته الرئاسية الثانية قبل نحو 11 شهراً، يسعى الرئيس الأميركي إلى تفكيك برامج "التنوّع والعدالة والاندماج" في الحكومة الفيدرالية، وقد هدّد الشركات التي تمارس سياسات من هذا النوع زاعماً أنّها تؤذي الغالبية البيضاء في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن ثم، صارت لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية تركّز، بحسب مضامين موقعها الإلكتروني، على التمييز المرتبط ببرنامج التنوّع والعدالة والاندماج، في حين ألغى ترامب سياسات في هذا الإطار كانت قد طبّقتها الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن. وهكذا، صارت حالياً برامج التنوّع والعدالة والاندماج الهادفة إلى دعم الأقليات، التي وقعت ضحية للتمييز، غير مقبولة عند المحافظين.

(فرانس برس، العربي الجديد)

