ترامب يدعو الرجال البيض إلى رفع شكاوى في حال تعرّضهم للتمييز

- دعت إدارة ترامب الرجال البيض لتقديم شكاوى ضد التمييز في محاولة لإنهاء مبادرات "التنوّع والعدالة والاندماج"، حيث نشرت أندريا لوكاس تدوينة تدعو المتضررين للتواصل مع لجنة تكافؤ فرص العمل للحصول على تعويضات مالية. - لجنة تكافؤ فرص العمل، التي أُنشئت بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964، تحقق في شكاوى التمييز وتقوم بالتوسط في آلاف الشكاوى سنوياً، لكنها لا تملك صلاحية الفصل في الدعاوى. - منذ تولي ترامب ولايته الثانية، يسعى لتفكيك برامج "التنوّع والعدالة والاندماج"، مهدداً الشركات التي تتبنى هذه السياسات وألغى سياسات سابقة وضعتها إدارة بايدن.

في سياق القرارات المثيرة للجدال الذي يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته في اتّخاذها، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، حضّت الإدارة الأميركية الرجال البيض على التقدّم بشكاوى ضدّ التمييز في مكان العمل. يأتي ذلك في مسعى جديد إلى وضع حدّ لمبادرات برنامج "التنوّع والعدالة والاندماج"، أتت به هذه المرّة لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية.

Are you a white male who has experienced discrimination at work based on your race or sex?

You may have a claim to recover money under federal civil rights laws. Contact the @USEEOC as soon as possible.



The EEOC is committed to identifying, attacking, and eliminating ALL race… pic.twitter.com/BYjbld5zdv — EEOC Chair Andrea Lucas (@andrealucasEEOC) December 17, 2025

واللجنة التي تُعَدّ وكالة اتحادية في الولايات المتحدة الأميركية قوانين الحقوق المدنية ضدّ التمييز في مكان العمل، نشرت رئيستها بالوكالة أندريا لوكاس تدوينة على موقع إكس، أمس الخميس، جاء فيها "هل أنت رجل أبيض اختبرت تمييزاً في العمل بناءً على عرقك أو نوعك الاجتماعي؟ قد تكون لها فرصة للمطالبة بتعويض مالي، بموجب القوانين الخاصة بالحقوق المدنية الفيدرالية". ودعت لوكاس الذي يرى نفسه متضرّراً إلى التواصل، في أقرب وقت ممكن، مع لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت لوكاس أنّ لجنة تكافؤ فرص العمل "ملتزمة تحديد ومهاجمة والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على العرق والجنس، بما في ذلك ذاك الذي يستهدف الموظفين والمتقدّمين للوظائف من الرجال البيض". يُذكر أنّ المسؤولة الفيدرالية في إدارة ترامب كانت قد نشرت في السياق نفسه، قبل أيام، دليلاً لكيفية الإبلاغ عن التمييز في مكان العمل.

Check out @USEEOC’s guide to reporting DEI-related race or sex discrimination at work. Act now—time limits generally are strict. See something, say something. https://t.co/8sWAdqYuzg pic.twitter.com/l0Q69bYovZ — EEOC Chair Andrea Lucas (@andrealucasEEOC) December 16, 2025

تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية هي وكالة حكومية اتحادية أُنشئت بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 بهدف إدارة قوانين الحقوق المدنية المتعلقة بمكافحة التمييز في مكان العمل وإنفاذها. ومن مهامها التحقيق في شكاوى التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الدين أو الجنس (بما في ذلك الميول الجنسية والحمل والنوع) أو السنّ أو الإعاقة أو المعلومات الوراثية، أو غير ذلك.

كذلك تتوسّط لجنة تكافؤ فرص العمل في آلاف شكاوى التمييز وتُسوّيها سنوياً قبل بدء التحقيقات فيها، وهي تملك صلاحية رفع دعاوى مدنية ضد أصحاب العمل نيابةً عن المتضرّرين. لكنّ اللجنة لا تملك صلاحية الفصل في الدعاوى أو فرض عقوبات إدارية.

ومنذ تولّي ترامب ولايته الرئاسية الثانية قبل نحو 11 شهراً، يسعى الرئيس الأميركي إلى تفكيك برامج "التنوّع والعدالة والاندماج" في الحكومة الفيدرالية، وقد هدّد الشركات التي تمارس سياسات من هذا النوع زاعماً أنّها تؤذي الغالبية البيضاء في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن ثم، صارت لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية تركّز، بحسب مضامين موقعها الإلكتروني، على التمييز المرتبط ببرنامج التنوّع والعدالة والاندماج، في حين ألغى ترامب سياسات في هذا الإطار كانت قد طبّقتها الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن. وهكذا، صارت حالياً برامج التنوّع والعدالة والاندماج الهادفة إلى دعم الأقليات، التي وقعت ضحية للتمييز، غير مقبولة عند المحافظين.

(فرانس برس، العربي الجديد)