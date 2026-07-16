ترامب يحثّ وكالة الهجرة على مواصلة التفتيش المروري بعد واقعتَي قتل

- أصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استمرار عمليات التفتيش المروري التي تنفذها وكالة "آيس"، رغم وقوع حوادث إطلاق نار أسفرت عن قتلى، معتبراً أنها تساهم في خفض الجريمة. - واجهت وكالة "آيس" انتقادات واسعة بعد حوادث إطلاق النار الأخيرة، ورفض ترامب مذكرة وزارة الأمن الداخلي التي دعت لوقف العمليات مؤقتاً، مشدداً على أهمية نقاط التفتيش. - منذ بدء حملة الترحيل الجماعي في عهد ترامب، قُتل عشرة أشخاص في عمليات "آيس"، مما أثار قلقاً حول سياسات إنفاذ القانون، ودعت السيناتورة سوزان كولينز إلى وقف عمليات التفتيش غير العاجلة.

أصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التي تُعرَف اختصاراً باسم "آيس"، عملياتها الخاصة بالتفتيش المروري، على الرغم من واقعتَين جرى في خلالهما إطلاق نار وقد أسفرتا عن سقوط قتيلَين. ويأتي ذلك في ما يبدو انقلاباً على آخر قرارات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، التي أعلنتها في مذكّرة صادرة أمس الثلاثاء، إذ رأت أنّه لا بدّ من أن توقف وكالة الهجرة التابعة لها عمليات التفتيش المرورية تلك مؤقتاً، بعدما تسبّبت في مقتل رجلَين في خلال أسبوع واحد.

وجاء كلام ترامب الذي يندرج في سياق سياساته المناهضة للهجرة، في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الخاصة على موقع تروث سوشال، علماً أنّ وزارة الأمن الداخلي كانت قد وجّهت أوامر إلى العملاء الفدراليين لدى "آيس" العاملين على كامل أراضي الولايات المتحدة تقضي بالكفّ عن توقيف السائقين، وذلك قبل أقلّ من 24 ساعة من تدوينة الرئيس.

وشدّد ترامب على أنّ "رجال وكالة آيس ونساءها يؤدّون عملاً رائعاً، وهو عمل لا بدّ من إنجازه"، مشيراً، بأحرف كبيرة، إلى أنّ "الجريمة انخفضت في أميركا" استناداً إلى عمل هؤلاء. وأضاف أنّ ذلك الانخفاض يأتي في "حالات عديدة مع أرقام لم تُشهَد في خلال عقود".

وشدّد الرئيس الأميركي الجمهوري على "وجوب أن نكون أقوياء وصارمين وأذكياء"، من أجل التخلّص من المجرمين الذين سُمح لهم بدخول البلاد في عهد الإدارة الديمقراطية السابقة. أضاف ترامب: "لا يمكننا التخلّي عن واحدة من أهمّ أدوات مكافحة الجريمة وأكثرها فعالية لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك؛ نقاط التفتيش المرورية". وتابع: "بمجرّد قيامنا بذلك، فإنّنا سوف نساعد المجرمين على تحقيق أهدافهم بغير قصد (منّا)".

.@RealTomHoman: "This is just a temporary pause while they look at the incidents... I hear a lot of noise right now — 'this is going to affect ICE arrests,' and it's NOT going to... When that alien leaves his home before he gets into the car, you can arrest him then." pic.twitter.com/kifU1zl2FA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 14, 2026

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد عمّمت مذكّرتها القاضية بوقف تلك الإجراءات، أمس، وجاء هذا التغيير في السياسة بعد إطلاق أحد عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك النار على سائق كولومبي وقتله، أوّل من أمس، في ولاية مين، شمال شرقي الولايات المتحدة الأميركية، وبعد أسبوع من إطلاق رجل شرطة آخر النار على سائق سيارة وقتله في مدينة هيوستون بولاية تكساس، جنوبي البلاد. فتلك الواقعتان أعادتا إحياء الانتقادات بشأن أساليب إنفاذ القانون التي تعتمدها وكالة "آيس"، والتي كانت قد أُدينت على نطاق واسع في الشتاء الماضي بعد مقتل أليكس بريتي ورينيه غود في ولاية مينيسوتا بأعالي الغرب الأوسط الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أنّ رجلاً ثالثاً قُتل في ولاية فلوريدا، أقصى جنوب شرقي الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، خلال مواجهة مع عملاء هجرة. وأتى ذلك بعد إصدار وزارة الأمن الداخلي مذكّرتها التي لفظها ترامب اليوم. وفي هذه الواقعة، قُتل رجل شاب، يبلغ من العمر 28 عاماً، بعدما صدمته شاحنة نقل ثقيل في أثناء فراره من عملاء الهجرة ورجال الشرطة الفيدرالية، بحسب ما أفادت السلطات.

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وكان عشرة أشخاص على أقلّ تقدير قد قُتلوا في خلال عمليات نفّذتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك منذ بدء حملة الترحيل الجماعي التي أطلقتها إدارة ترامب فور وصوله إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية، في يناير/ كانون الثاني 2025. ومن بين هؤلاء القتلى أربعة على أقلّ تقدير كانوا في سيارات، أحدهم قُتل الأسبوع الماضي في هيوستن، الأمر الذي وُصف بأنّه "اتجاه مثير للقلق". وقد أشارت السيناتورة الأميركية سوزان كولينز، أمس الثلاثاء، إلى أنّها حثّت وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين على "وقف كلّ عمليات تفتيش المركبات غير العاجلة".

في سياق متصل، تفيد تقديرات أخيرة كشف عنها جون ساندويغ، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بأنّ ثمّة 18 عملية إطلاق نار تقريباً سُجّلت في أثناء عمليات تفتيش مروري، في إطار الإجراءات الصارمة التي تنفّذها الوكالة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)