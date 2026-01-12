تراجع جرائم القتل في لندن إلى أدنى مستوى خلال 11 عاماً

- انخفضت جرائم القتل في لندن إلى أدنى مستوى منذ 2014، حيث سجلت 95 جريمة قتل العام الماضي مقارنة بـ109 في 2024، رغم زيادة عدد السكان بأكثر من نصف مليون شخص. - يتعرض صادق خان لانتقادات من المعارضة والمحافظين، لكنه يؤكد أن الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة تؤتي ثمارها، مع انخفاض حوادث العنف والإصابات بنسبة 20% والعنف المسلح بأكثر من النصف. - رغم التحسن في بعض الجرائم، ارتفعت سرقات الهواتف المحمولة بنسبة 25%، وتؤكد ليلى كانينغهام أن مكافحة الجريمة ستكون أولوية في الانتخابات المقبلة.

انخفض عدد جرائم القتل في لندن العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2014، وفق أرقام نشرتها شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين، فيما يتعرض مسؤولوها ورئيس بلديتها العمالي صادق خان

لاتهامات بالتقاعس في التصدي للجريمة. حيث شهدت المدينة 95 جريمة قتل العام الماضي، مقارنة بـ109 جرائم مماثلة عام 2024، وهو "أدنى رقم منذ عام 2014، في حين زاد عدد سكان لندن مذاك بأكثر من نصف مليون شخص"، وفق ما أفادت البلدية والشرطة في بيان مشترك. وبذلك انخفض معدل جرائم القتل نسبة للسكان إلى أدنى مستوى له منذ عام 1997.

ويتعرض سجل صادق خان الأمني منذ توليه رئاسة بلدية لندن عام 2016 لانتقادات من المعارضة المحافظة وحزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة، وكذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك. وقال خان "يحاول الكثيرون ذمّ لندن، لكن الأرقام تقول عكس ذلك تماما". وأضاف "من الواضح أن تصميمنا المستمر على أن نكون حازمين ضد الجريمة وعازمين على معالجة الأسباب المعقدة لها يؤتي ثماره". ولم يعلن خان حتى الآن عما إذا كان سيترشح لولاية جديدة عام 2028. من جهتها، شدّدت شرطة العاصمة على أن "الإحصائيات تتحدث عن نفسها، لندن مدينة آمنة للعيش والعمل والإقامة فيها".

وفي العام الماضي، انخفضت حوادث العنف التي أسفرت عن إصابات بنسبة 20%، بينما تراجع العنف المسلح بأكثر من النصف خلال سبع سنوات، وفق الأرقام المنشورة. كما انخفضت جرائم القتل التي يكون ضحاياها دون سن الخامسة والعشرين بنسبة 74% بين عامي 2015 و2017. وأشارت الشرطة إلى أن معدل جرائم القتل نسبة لعدد السكان في لندن أقل بكثير من المسجل في مدن مثل لوس أنجليس ونيويورك وبرلين. لكن البيان لا يأتي على ذكر أي إحصائيات حول تطور أنواع العنف الأخرى (السرقة، الاعتداء، وغيرها). فعلى سبيل المثال، ارتفعت سرقات الهواتف المحمولة بنسبة 25% في العاصمة بين عامي 2019 و2024، وفق إحصائيات الشرطة.

من جهتها، أعلنت ليلى كانينغهام، مرشحة حزب الإصلاح البريطاني لانتخابات رئاسة بلدية لندن لعام 2028، الأسبوع الماضي، أن مكافحة الجريمة ستكون أولوية الحزب في الانتخابات المحلية في مايو/أيار المقبل وفي الانتخابات البلدية، وقالت إن لندن "لم تعد آمنة"، وخاصة بالنسبة للنساء.

(فرانس برس)