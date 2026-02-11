تراجع إصابات الحصبة في أوروبا وآسيا الوسطى 75% في 2025

- شهدت أوروبا وآسيا الوسطى انخفاضًا بنسبة 75% في حالات الحصبة في 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث سُجلت 33998 حالة، لكن لا يزال هناك خطر من ظهور بؤر جديدة للمرض. - رغم الانخفاض، ارتفع عدد الدول التي تشهد انتشارًا للحصبة من 12 إلى 19 دولة، مما يعكس انتكاسة كبيرة، ويؤكد على ضرورة تحقيق تغطية تلقيح تصل إلى 95% لمنع تفشي المرض. - الحصبة تُعد من أكثر الأمراض المعدية، ويمكن للفيروس أن يبقى نشطًا لساعتين، مما يبرز أهمية التطعيم الدوري لمكافحة انتشار المرض.

أظهرت بيانات أولية من 53 دولة في قسم المنطقة الأوروبية التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا وآسيا الوسطى تراجعت 75% في 2025 مقارنة بالعام السابق، إلا أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية حذرتا من استمرار احتمال ظهور بؤر للمرض من جديد.

وأفادت المنظمتان بأن الدول سجّلت 33998 حالة إصابة بالحصبة في عام 2025، وهو انخفاض كبير بعدما سجّلت 127412 حالة في عام 2024. ورغم الانخفاض، فقد كان عدد الحالات المسجلة في 2025 أعلى من معظم السنوات منذ عام 2000، وأبلغت عدة دول عن زيادة في عدد الحالات مقارنة بعام 2024.

وقالت المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يزال يتم رصد حالات إصابة بالحصبة في 2026. وأشارت ريجينا دي دومينيسي المديرة الإقليمية لليونيسف، إلى أنه كان من الممكن منع إصابة الكثير من الحالات من خلال تعزيز التطعيم الدوري واتخاذ إجراءات أسرع أثناء تفشي المرض. وأضافت: "إلى أن يتم تطعيم جميع الأطفال والتعامل مع عدم اليقين الناجم عن انتشار المعلومات المضللة، سيظل الأطفال معرضين لخطر الموت أو الإصابة بأمراض خطيرة".

وفي اجتماع عقد في سبتمبر/ أيلول 2025، خلصت اللجنة الإقليمية الأوروبية للتحقق من القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية إلى أن عدد الدول التي لا تزال تشهد انتشارا للحصبة أو التي عاود المرض الانتشار بها ارتفع من 12 بلدا في العام السابق إلى 19 بلدا، في أكبر انتكاسة في المنطقة منذ سنوات. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز هنري كلوج، إن الفيروس سيستمر في الانتشار ما لم تحقق المجتمعات المحلية تغطية لمعدلات التلقيح تصل إلى 95%، وهي النسبة اللازمة لمنع تفشي المرض.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تُصنَّف الحصبة ضمن أكثر الأمراض المعدية في العالم، إذ يمكن للفيروس أن يظل نشطاً وقادراً على نقل العدوى في الهواء أو على الأسطح الملوّثة لمدة تصل إلى ساعتين، كما يمكن للمصاب الواحد نقل العدوى إلى 18 شخصاً آخرين، ما يفسر سرعة تفشي الحصبة وصعوبة احتوائها، خاصةً في البيئات المغلقة والمكتظة. ورغم توافر لقاح مأمون وعالي المردودية ضد الحصبة، فقد أشارت التقديرات إلى أن عام 2024 شهد وقوع نحو 95 ألف وفاة بسبب المرض في العالم، معظمها بين أطفال دون سن الخامسة من غير المُلقّحين أو منقوصي التلقيح.

(رويترز، العربي الجديد)