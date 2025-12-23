تدوير النفايات... مشروعات لتعزيز الاستدامة البيئية في قطر

حققت قطر قفزات نوعية في مجال تدوير النفايات، إذ أدركت الدولة مبكراً أن الإدارة التقليدية للنفايات القائمة على الجمع والردم لم تعد قادرة على مواكبة التنمية العمرانية المتسارعة، فانتقلت إلى نموذج يقوم على تحويل النفايات إلى موارد يمكن إعادة استخدامها، بما يحقق الاستفادة القصوى منها، ويقلل البصمة البيئية.

ونجحت مبادرات قطرية متنوعة في تقليص حجم النفايات والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، مع تحقيق الاستدامة، وتقدر المنفعة المالية لاقتصاد إعادة التدوير بنحو 17 مليار دولار بحلول 2030، مع خلق 19 ألف وظيفة جديدة.

وطبقت وزارة البلدية برنامجاً وطنياً متكاملاً لفرز وتدوير النفايات الصلبة من المصدر، شملت توزيع حاويات مخصصة للمواد التي يسهل تدويرها، وحاويات أخرى للنفايات العضوية في مختلف أحياء العاصمة، وفي المدارس والمستشفيات والمجمعات التجارية، كما صدرت قرارات تلزم المؤسسات والمنشآت بفرز نفاياتها، ما يسهم في تطوير عملية التدوير بالتزامن مع رفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة.

وخلال زيارته إلى مصنع تدوير المخلفات الإنشائية في "مكب روضة راشد"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير البيئة والتغييرالمناخي في قطر، عبد الله بن عبد العزيزالسبيعي، إن "إعادة التدوير تسهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات، وتعزز من الاستدامة البيئية"، مشيراً إلى أن "تجربة مصنع مخلفات روضة راشد تعد نموذجاً ناجحاً يمكن تطبيقه في مجالات أخرى مثل النفايات البلدية والصناعية، في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز مفهوم إدارة النفايات من خلال تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية تدعم مشاريع التنمية المستدامة".

ويحتوي مكب روضة راشد على نحو 100 مليون طن من المخلفات الإنشائية، وتمكنت شركة قطر للمواد الأولية منذ تسلّمها الموقع في عام 2020، من إعادة تدوير أكثر من 20 مليون طن منها، وتحويلها إلى مواد بناء مطابقة للمواصفات القطرية. وتفيد تقارير رسمية بأن قطر تنتج سنوياً نحو 2.5 مليون طن من النفايات، بمعدل يومي يصل إلى نحو أربعة آلاف طن، من بينها نحو 3500 طن من المخلفات العضوية، وتسعى الحكومة إلى تحقيق إعادة تدوير تصل إلى 95% من النفايات ضمن "رؤية قطر الوطنية 2030"، وجرى بالفعل إعادة تدوير نحو 54% من تلك النفايات بحلول عام 2023.

وتعتمد قطر على مركز إدارة النفايات الصلبة في مدينة مسيعيد (جنوب)، والذي يعالج أكثر من 2300 طن نفايات يومياً، إذ يفرزها ويصنفها إلى مواد يمكن إعادة تدويرها، مثل الورق، والبلاستيك، والمعادن، والزجاج، إضافة إلى معالجة النفايات الخاصة بشكل آمن.

آلية جمع نفايات متطورة، الدوحة، نوفمبر 2025 (وزارة البلدية)

وأطلقت وزارة البلدية مشاريع الحاويات الذكية التي تستخدم تكنولوجيا متطورة لضغط النفايات، واستشعار مستوى التعبئة، وقد بدأت التجربة في بلدية الوكرة، وتوسعت لتشمل المناطق الأخرى، لتصبح الإدارة مؤتمتة تماماً. وتوجد مصانع متعددة لإعادة التدوير في قطر، من بينها مصانع لإعادة تدوير المعادن والإطارات والبلاستيك والبطاريات والمخلفات الإنشائية، ما يعزز صناعة تدوير النفايات التي تسهم في حماية البيئة ووقف استنزاف الموارد الطبيعية.

وأطلقت "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" مشاريع بيئية تركز على تقليل النفايات وتعزيز مفاهيم الدورة الاقتصادية، من أهمها مشروع "الجزيرة الخضراء" الذي يشمل مزارع عمودية، ومرتكزات بحث علمي لدراسة استخدام النفايات، وتحويلها إلى منتجات جديدة مفيدة.

جمع النفايات وفق خطة الاستدامة، الدوحة، نوفمبر 2025 (وزارة البلدية)

وفي أكاديمية قطر للقادة التابعة لمؤسسة قطر، ابتكر مجموعة من الطلاب حلولاً بيئية تشمل إعادة تدوير زيت الطهي، وزيت الزيتون منتهي الصلاحية، وبقايا الطعام، وتحويلها إلى صابون، أو سماد صديق للبيئة. ويشرح الطالب سعود عبد العزيز المريخي (15 سنة)، آلية إعادة التدوير، قائلاً: "نقوم بتصفية الزيت وتنظيفه، ثم نخلطه مع هيدروكسيد الصوديوم لإنتاج الصابون الصلب، أو هيدروكسيد البوتاسيوم لإنتاج الصابون السائل، ونضيف بعد ذلك عطوراً طبيعية من أوراق الريحان والليمون وإكليل الجبل، ونترك الخليط ليتحول إلى صابون".

يضيف المريخي: "نستخدم الصابون الذي ننتجه في تنظيف مدرستنا، ونتشاركه مع مدارس أخرى ضمن فعاليات التوعية البيئية، ونطمح إلى توسيع نطاق المشروع بالتعاون مع شركاء محليين، بمن فيهم المزارعون، لإعادة تدوير كميات أكبر من النفايات، وجعله نموذجاً يحتذى به في مدارس قطر".

من جانبه، يقول الخبير في قطاع الطاقة والإنشاءات، المهندس عبيدة محمود بليد، لـ"العربي الجديد"، إن "تدوير النفايات يعد أحد أهم ركائز التحول نحو الاقتصاد الدائري في قطر، وهو تحوّل لم يعد خياراً بيئياً فحسب، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان استدامة النمو وجودة الحياة. قلصت مشاريع إعادة تدوير مخلفات البناء عمليات استخراج الصخور والرمل الطبيعي، ما ساهم في حماية البيئة البرية، كما تقلص التلوث الناتج عن نقل المواد الخام. إعادة تدوير مخلفات البناء تنتج ركاماً معاد الاستخدام يدخل في صناعة الطرق والبنية التحتية، ما يحقق وفورات مالية، ويقلل من استيراد مواد جديدة، خصوصاً أن مخلفات البناء تشكل ما يقارب نصف إجمالي النفايات في قطر".

وينبه بليد إلى أن "تدوير النفايات أصبح قطاعاً اقتصادياً واعداً، ويجذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات مثل تدوير المعادن والبلاستيك والورق وإطارات المركبات، وتقلل هذه المشاريع من الاعتماد على المواد المستوردة، وتوفر مدخلات إنتاج محلية منخفضة التكلفة، كما يحول هذا النهج التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا الخضراء والصناعات المستدامة".

ويتابع: "تعتمد شركات كبرى مبدأ (صفر نفايات) في مصانعها عبر تصميم المنتجات لتكون قابلة لإعادة الاستخدام، ما يعكس تحولاً عميقاً في الفكر الصناعي نحو الاستدامة كقيمة تجارية وليس مجرد التزام بيئي، وتعكس هذه الخطوات التزام قطر بخفض انبعاثاتها، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لمكافحة التغير المناخي".