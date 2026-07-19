تداعيات الحرب ترهق سكان مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان

- يعاني مخيم برج الشمالي من تفاقم البطالة والضائقة المعيشية بعد الحرب الإسرائيلية، حيث يعيش فيه أكثر من 22 ألف نسمة، بينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، ويظهر التضامن الاجتماعي من خلال استقبال العائلات النازحة. - تزايد الفقر وتراجع فرص العمل أثرا سلباً على الحالة النفسية والاجتماعية للسكان، حيث تشارك النساء في سوق العمل بأجور زهيدة، وتواجه اللجنة الشعبية صعوبة في دعم الأهالي بسبب تراكم الديون وانخفاض القدرة الشرائية. - يواجه اللاجئون صعوبات اقتصادية كبيرة مع تقليص خدمات الأونروا، والاعتماد على العمل اليومي والديون لتأمين الاحتياجات الأساسية، مما يضعهم في ظروف معيشية صعبة.

في أزقة مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين، في قضاء صور، جنوبي لبنان، لا تُقاس قسوة الحياة بعدد السنوات التي مرّت على لجوئهم، بل بعدد الأيام التي يتمكّنون فيها من تأمين رغيف الخبز لأفراد عائلاتهم، أو دفع ديونٍ متراكمة بسبب البطالة ومحدودية فرص العمل في البلاد، والضائقة المعيشية التي فاقمتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

ففي المخيم الواقع شرقي مدينة صور، تتداخل الحكايات بين لاجئ فلسطيني ورث مرارة اللجوء في لبنان عقب نكبة العام 1948، ولاجئ فلسطيني أجبرته الحرب السورية على اللجوء مجدداً نحو جنوب لبنان. وبين الأزمات الاقتصادية المتتالية في البلاد، وتراجع فرص العمل، وتقليص المساعدات، يحاول سكان مخيم برج الشمالي التمسك بالحياة وبقيم التكافل الاجتماعي، والإصرار على البقاء.

وبحسب أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم، محمد رشيد "يتجاوز عدد سكان مخيم برج الشمالي 22 ألف نسمة يواجهون الفقر وتداعيات الحرب، فضلاً عن نحو خمسة آلاف لاجئ فلسطيني نزحوا من سورية، فضلاً عن مئات العائلات الجنوبية التي لجأت إلى المخيم في خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة في 2 مارس/ آذار الماضي". ويشير إلى أن سكان المخيم استقبلوا العائلات النازحة في منازلهم، من دون أيّ مقابل مادي، في دلالة على عمق العلاقة وأواصر التضامن والمساندة.

ويقول رشيد لـ"العربي الجديد": "نحو 700 عائلة نزحت إلى المخيم أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير. وبعد وقف إطلاق النار، عاد عدد منها إلى القرى والبلدات الجنوبية، فيما لا تزال قرابة 150 عائلة غير قادرة على العودة، إمّا بسبب الدمار الذي لحق بمنازلها، أو بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها".

ويرى أن ارتفاع معدلات الفقر في المخيم، انعكس على الحالة النفسية والاجتماعية للأهالي، خصوصاً مع تراكم الديون وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض المبيعات وانتشار المشكلات الصحية، لافتاً إلى أن اللجنة الشعبية تحاول الوقوف إلى جانب الأهالي ومتابعة قضاياهم المعيشية، إلا أن حجم الأزمة يفوق الإمكانات المتاحة. ويوضح رشيد أن كثيراً من العمال فقدوا مصدر رزقهم خلال أشهر الحرب، حتى إنّ بعضهم استشهد في أثناء توجهه إلى العمل في البساتين، بحثاً عن لقمة العيش. ويشير إلى أن النساء أصبحن يشاركن بشكل أكبر في سوق العمل لمساندة أسرهنّ، في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يعملن بأجر زهيد لا يتجاوز 400 ألف ليرة لبنانية (أقل من خمسة دولارات أميركية)، مؤكداً أن تعافي الأهالي لن يكون سريعاً بعد أشهرٍ من البطالة وتراكم الديون.

فرص عمل محدودة في المخيم، صور، يوليو 2026 (العربي الجديد)

يقيم مفيد أبو نضال في مخيم برج الشمالي، وهو لاجئ فلسطيني من قرية المنصورة المهجّرة في قضاء صفد. يقول لـ"العربي الجديد" إنّه يعمل في مقهى صغير داخل المخيم، إلّا أن الحركة تراجعت بشكل كبير بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية. ويوضح أن المقهى كان يستقبل الزبائن بشكل مستمر، بينما صار الزبون اليوم يكتفي بفنجان قهوة بعدما كان يرتاده مرات عدّة يومياً، ما انعكس مباشرة على دخل العاملين في المقهى.

ويلفت مفيد إلى أن غالبية سكان المخيم يعتمدون على العمل اليومي، مثل الطلاء، والنجارة، والعمل في البساتين بدءاً من حراثة الأراضي إلى ريّ المزروعات وحصادها. ويضيف: "أما اليوم، فلا يكاد يكفي ما نجنيه لتأمين لقمة عيشنا. وخلال فترة الحرب الإسرائيلية على البلاد، توقف عملنا بالكامل"، مشيراً إلى أنّ الشباب يَقبلون بأيّ فرصة عمل متاحة، سواء في البناء أو الزراعة أو غيرها، لكن فرص العمل صارت شبه معدومة، حتى أصحاب البساتين تضرّروا وتوقفت أعمالهم.

ويتحدث مفيد عن تقاضي بعض المنتسبين للفصائل الفلسطينية مخصصات مالية، يصفها بـ"المتواضعة، لا تكفي لتغطية احتياجات الأسرة". كما ينتقد تقليص خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، موضحاً أن المساعدات النقدية التي تُقدّم كلّ أشهر عدّة، لا تكفي حتى لتغطية المصاريف الأساسية، في ظلّ تراكم الديون وارتفاع تكاليف المعيشة.

أما إيناس إبراهيم، وهي لاجئة فلسطينية سورية تقيم في المخيم، فتشير إلى أنّها نزحت من مخيم السيدة زينب في سورية إلى لبنان هرباً من الحرب السورية آنذاك، لكنّها وجدت نفسها أمام ظروف معيشية لا تقلّ صعوبة. وتُخبر "العربي الجديد" أنّها في أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2024 عادت إلى سورية، لكنّها لم تستطع البقاء هناك مع عائلتها، بسبب ارتفاع أسعار السلع وضيق الحال وانعدام فرص العمل، وعدم امتلاكها منزلاً يؤويها، حيث كانت تقيم مع عائلة أحد أقاربها، ما اضطرّها إلى العودة أدراجها نحو لبنان. وتقول إيناس: "في خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة هذا العام، فضّلتُ البقاء في مخيم برج الشمالي، على الرغم من أصوات القصف المتواصل الذي كان يدفعني إلى احتضان أطفالي علّني أبدّد خوفهم؛ إذ لا نملك الإمكانيات المادية اللازمة لمغادرة لبنان، وما من مكان آخر نلجأ إليه وسط ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة".

وتأسف لاستمرار معاناة أسرتها التي كلما حاولت تحسين أوضاعها، أعادتها الأزمات الاقتصادية إلى نقطة الصفر، وتضيف: "معظم احتياجات الأسرة تُؤمَّن بالدين، بينما أعمل مع زوجي في بيع الخضار لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة والعيش الكريم لطفلَينا، في ظلّ الظروف الاقتصادية والإنسانية العصيبة".