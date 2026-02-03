تدابير احترازية في المغرب بعد ارتفاع منسوب سدّ وادي المخازن

- تشهد مدينة القصر الكبير المغربية إجلاءً لأكثر من 50 ألف شخص بسبب ارتفاع منسوب سد وادي المخازن إلى 945 مليون متر مكعب، وسط أمطار غزيرة. - نسبة ملء السد بلغت 140%، مما دفع السلطات لمراقبته واتخاذ إجراءات استباقية، مع التخوف من فتح بواباته وحدوث فيضانات قوية. - الخبراء يؤكدون على ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية عبر تحسين التخطيط العمراني وتعزيز البنية التحتية في المناطق المعرضة للفيضانات.

تسود حالة من الترقّب الحذر مدينة القصر الكبير المغربية بعد ارتفاع منسوب سدّ وادي المخازن، سادس أكبر سدود البلاد، ليبلغ مستوى قياسياً مع 945 مليون متر مكعّب، أي بنسبة ملء وصلت إلى 140%، في وقت تسابق فيه السلطات المحلية الزمن من أجل إجلاء آلاف المواطنين من أحياء في المدينة كانت تُصنَّف آمنة حتى وقت قريب.

وبالفعل، أجلت السلطات المعنية في المغرب أكثر من 50 ألف شخص، منذ يوم الجمعة الماضي، في شمال غرب البلاد، معظمهم في تدابير احترازية تحسّباً لفيضانات كبيرة وسط هطول أمطار غزيرة، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء.

وتركّزت عمليات الإجلاء في مدينة القصر الكبير بإقليم العرائش، على بعد نحو 200 كيلومتر إلى شمال العاصمة الرباط، بعدما شهدت أمطاراً غزيرة تسبّبت في فيضانات في الأيام الأخيرة، علماً أنّها تقع على مسار نهار لوكوس. كذلك أُجلي سكان من ضواحي مدينة سيدي قاسم القريبة من نهر سبو، مع العلم أنّ لوكوس وسبو يُعدّان من أكبر أنهار البلاد.

وتعيش مدينة القصر الكبير، منذ يوم الأربعاء الماضي، حالة استنفار قصوى، تحسّباً لمخاطر ارتفاع منسوب مياه وادي لوكوس، التي تسرّبت إلى بعض الأحياء المنخفضة في المدينة. وتواصل السلطات المحلية تفعيل حالة التأهّب واتّخاذ إجراءات استباقية في هذا المجال.

وقد وضعت الواردات المائية القياسية في المغرب نتيجة متساقطات مطرية استثنائية عرفتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أقصى شمالي البلاد، في الأسابيع الأخيرة، سدّ وادي المخازن في صدارة منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة القصر الكبير. ووفقاً لمعطيات رسمية، حقّق ملء سدّ وادي المخازن نسبة قياسية لم تُسجَّل منذ بدء استغلاله في عام 1979، بوصولها إلى 140%، الأمر الذي استوجب استنفاراً كبيراً في المنطقة، ودفع إدارة السدّ التابعة لحوض لوكوس المائي، إلى اتّخاذ إجراءات عمل مشدّدة لتتبّع حالة المنشأة المائية.

بالتزامن، تتخوّف السلطات المحلية في مدينة القصر الكبير من فتح بوابة السدّ المحتمل اليوم الثلاثاء، وممّا ستؤول إليه أوضاع وادي لوكوس الذي سيرتفع منسوب المياه فيه، الأمر الذي قد يحدث فيضانات قوية. وبيّن مسؤولو وكالة حوض لوكوس المائي أنّ السدّ في حالة تقنية جيدة، ويؤدّي دوره الوقائي بطريقة فعّالة، بفضل منظومة التتبّع والتدبير الاستباقي التي فُعّلت لمواكبة وضع الأحوال الجوية الاستثنائي.

في هذا الإطار، يقول الخبير البيئي المغربي مصطفى بنرامل لـ"العربي الجديد" إنّ الوضع الناتج من بلوغ حقينة سدّ وادي المخازن نحو 945 مليون متر مكعّب، أي ما يعادل 140% من طاقته العادية، يمكن قراءته من زاويتَين مترابطتَين؛ تقنية ومجالية - مناخية. ويوضح بنرامل أنّ "من الناحية التقنية والهندسية، فإنّ هذا المستوى القياسي لا يعني بالضرورة أنّ السدّ في وضع خطر وشيك، لأنّ السدود الكبرى، ومن ضمنها سدّ وادي المخازن، تُصمَّم بهوامش أمان تسمح باستيعاب الفيضانات الاستثنائية عبر المفيضات". يضيف أنّ "الوصول إلى نسبة 140% يضع المنشأة في وضعية يقظة قصوى، تتطلب تتبعاً آنياً لتدفقات الواردات المائية والمتساقطات المرتقبة، وتشغيلاً دقيقاً ومتحكّماً فيه لبوابات التفريغ، بالإضافة إلى تنسيق محكم مع مديرية الأرصاد الجوية والسلطات المحلية لتفادي أيّ تصريف مفاجئ قد يفاقم خطر الفيضانات أسفل الحوض، خصوصاً في مدينة القصر الكبير".

ومن الناحية البيئية والمجالية، يرى الخبير المغربي أنّ "هذا الرقم القياسي يعكس بوضوح تحوّل نمط المتساقطات المرتبط بتغيّر المناخ، إذ صارت الأمطار قصيرة المدّة وعالية الشدّة، وكذلك مركّزة زمنياً، الأمر الذي يفوق أحياناً منطق التدبير الكلاسيكي القائم على المعدّلات السنوية". ويلفت بنرامل إلى أنّ "الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في السدّ، بل في هشاشة المجال أسفل الوادي، إذ ثمّة تجمّعات سكنية وبنى تحتية في داخل المجال الفيضي الطبيعي لوادي لوكوس، الأمر الذي يجعل أيّ تفريغ اضطراري، وإن كان تقنياً مبرراً، ذا كلفة اجتماعية وكذلك بيئية مرتفعتَين".

ويتابع بنرام: "نحن أمام وضع دقيق، لكن من الممكن التحكّم به تقنياً، شرط استمرار التدبير الاستباقي والشفّاف لعمليات التفريغ، والتواصل الواضح مع السكان، ومراجعة نماذج التوقّع والتدبير على المدى المتوسّط، بما في ذلك التفكير في حلول مكمِّلة؛ من بينها تهيئة مجرى الوادي ومناطق توسّع فيضي وتعزيز التخطيط العمراني الوقائي". ويبيّن أنّ "ما يحدث في سدّ وادي المخازن ليس واقعاً معزولاً، بل مؤشّر إنذار يدعو إلى انتقال المغرب من منطق تدبير الأزمات إلى منطق التكيّف المسبق مع مناخ أكثر تطرّفاً".

في سياق ما تعيشه هذه المنطقة من حالة ترقّب، كان لافتاً توجيه لجنة اليقظة بالبدء بعمليات إفراغ المنازل من ساكنيها، خصوصاً في أحياء الديوان والمرينة وطريق العرائش والأندلس، وذلك بعد أن كانت السلطات قد أجلت أكثر من 50 ألف شخص، أي نحو نصف سكان مدينة القصر الكبير.

ويأتي كلّ ذلك مع استمرار هطول الأمطار، منذ الأسبوع الماضي، فيما توقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تواصل المتساقطات حتى يوم غدٍ الأربعاء في عدد من أقاليم الشمال الغربي، بحسب ما بيّنت في نشرة إنذار محدّثة من مستوى يقظة "أحمر"، علماً أنّ الأمطار المتوقّعة قوية أحياناً ورعدية إلى جانب ثلوج ورياح قوية.