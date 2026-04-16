تحذير من انهيار وشيك لمنظومة إدارة النفايات في قطاع غزة

- تحذير من انهيار وشيك لمنظومة إدارة النفايات في غزة بسبب الحرب وإغلاق المكبات، مما يهدد بكارثة بيئية وصحية نتيجة تراكم النفايات وانتشار مكبات عشوائية قرب المناطق السكنية وخيام النازحين. - استمرار الحرب لأكثر من 900 يوم أدى إلى منع إدخال المواد التشغيلية الأساسية، مما تسبب في تعطل آليات جمع النفايات وتفاقم انتشار القوارض والحشرات، ما ينذر بتفشي أمراض جديدة. - دعوة لتحرك دولي عاجل لفتح الطرق المؤدية إلى مكب الفخاري وإدخال المستلزمات التشغيلية، مع إطلاق استجابة بيئية عاجلة لمنع الانهيار الكامل.

حذّر رئيس مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خانيونس ورفح والمنطقة الوسطى، أحمد الصوفي، من انهيار وشيك لمنظومة إدارة النفايات في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب وإغلاق المكبات الرئيسية.

وقال الصوفي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الخميس، قرب مكب البركة جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة، إن الأزمة لم تعد تقتصر على الأوضاع الإنسانية، بل تحولت إلى كارثة بيئية وصحية متسارعة تهدد حياة السكان والنازحين مباشرةً، نتيجة تراكم النفايات في الشوارع وتعذر الوصول إلى المكبات الصحية. وأوضح أن إغلاق مكب الفخاري، الذي يُعد المرفق الرئيسي للتخلص من النفايات في جنوب القطاع ووسطه، أدى إلى انتشار مكبات عشوائية قرب المناطق السكنية وخيام النازحين، خصوصاً مع وجود مساحات واسعة من القطاع خارج الوصول بفعل القيود العسكرية.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن أكثر من 900 يوم من الحرب فاقمت الأزمة، مع استمرار منع إدخال المواد التشغيلية الأساسية، مثل الوقود والزيوت وقطع الغيار، ما تسبب في تعطل معظم آليات جمع النفايات، وزاد من المخاطر الصحية والبيئية. ووفقاً للصوفي، فإن منع إدخال مواد مكافحة القوارض والحشرات أدى إلى تفاقم انتشارها وسط أكوام النفايات، وهو ما ينذر بتفشي أمراض لم تكن مألوفة سابقاً، وتداعيات للأزمة قد تتجاوز حدود القطاع.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لتدارك الوضع، مطالباً بفتح الطرق المؤدية إلى مكب الفخاري والسماح باستخدامه فوراً، إلى جانب إدخال المستلزمات التشغيلية اللازمة لعمل البلديات. وطالب الصوفي بإطلاق استجابة بيئية عاجلة مدعومة مالياً وفنياً، لتمكين البلديات ومجلس الخدمات من مواصلة تقديم خدمات إدارة النفايات، ومنع الوصول إلى نقطة الانهيار الكامل، مؤكداً أن البلديات تعمل وسط حالة من الكارثة المتفاقمة.

ووفق تقديرات مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة، فإن نحو مليون كوب من النفايات الصلبة تراكمت منذ اندلاع الحرب وحتى الآن في مناطق خانيونس والوسطى، حيث إن طواقم المجلس تجمع يومياً ما يقارب 1400 كوب. ويشهد القطاع خلال الآونة الأخيرة تدهوراً بيئياً متسارعاً نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، ما أدى إلى انتشار الحشرات والقوارض وتفشي الأمراض، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن.