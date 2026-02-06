تحذير أممي: 4.5 ملايين فتاة مهددات بالختان هذا العام

- يواجه نحو 4.5 ملايين فتاة خطر ختان الإناث هذا العام، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مع آثار صحية ونفسية خطيرة. - أحرزت الجهود الدولية تقدمًا ملحوظًا في مكافحة ختان الإناث، حيث يؤيد ثلثا سكان البلدان المتأثرة التخلي عن هذه الممارسة، بفضل التثقيف الصحي والتعاون مع القادة المجتمعيين. - تحذيرات من تداعيات خفض تمويل البرامج الدولية، حيث قد يعرّض ذلك المكاسب المحققة للخطر ويبطئ مسار القضاء النهائي على ختان الإناث.

قدّر مدراء وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 4.5 ملايين فتاة حول العالم، بينهن عدد كبير دون سن الخامسة، قد يتعرضن لعملية ختان الإناث خلال العام الحالي، داعين إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الممارسة. وفي بيان مشترك، أكد مدراء منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة "يونيسف" ووكالات أممية أخرى أن "ختان الإناث انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره بأي حال"، مشددين على آثاره الصحية والنفسية الخطيرة.

وأوضح البيان أن هذه الممارسة "تلحق أضراراً بالغة بالصحة البدنية والنفسية للنساء والفتيات، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة ومستمرة"، فيما تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 230 مليون امرأة حول العالم خضعن للختان. وأشار إلى أن ختان الإناث، الذي يُجرى عادة قبل سن البلوغ، قد يسبب التهابات حادة ونزيفاً وعقماً، إضافة إلى مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

وبمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقاً مع ختان الإناث، لفت البيان إلى أن الجهود المبذولة خلال العقود الثلاثة الماضية أحرزت تقدماً ملحوظاً، إذ بات نحو ثلثي سكان البلدان التي تنتشر فيها هذه العادة يؤيدون التخلي عنها. وأكد الموقعون أن "التثقيف الصحي، والتعاون مع القادة الدينيين والمجتمعيين، والانخراط مع الأهل ومقدمي الرعاية، إلى جانب استخدام وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، تُعد استراتيجيات فعالة للقضاء على هذه الممارسة".

وفي المقابل، حذّروا من تداعيات خفض تمويل البرامج الدولية، مؤكدين أن أي تقليص للدعم قد يعرّض المكاسب المحققة للخطر ويبطئ مسار القضاء النهائي على ختان الإناث.

(فرانس برس)