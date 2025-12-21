- تشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع في غزة قد يعانون من سوء تغذية حاد بحلول أبريل 2026 بسبب الحصار الإسرائيلي، رغم إعلان انتهاء المجاعة. - يعاني قطاع غزة من دمار في البنى التحتية وانهيار سبل العيش، حيث تعمل 50% فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، وتدعو منظمة الصحة العالمية لإدخال الإمدادات الطبية الأساسية. - تراجعت أعداد سكان غزة إلى 2.1 مليون نسمة بعد حرب طويلة، ويعاني النازحون من ظروف قاسية، مع تنصل إسرائيل من التزاماتها بوقف إطلاق النار.

رجّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن يعاني أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع في قطاع غزة من سوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، لافتاً إلى أنّ مكافحة المجاعة في غزة ما زالت "هشة جداً". يأتي ذلك بعد حرب استمرّت أكثر من عامَين، شدّد الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي خلالها حصاره على القطاع وحرم أهله من الإمدادات الأساسية من غذاء ومستلزمات صحية وطبية وغيرها، من بينها تلك المنقذة للحياة.

وكانت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة قد أعلنت، أوّل من أمس الجمعة، أنّ المجاعة في قطاع غزة انتهت، غير أنّها حذّرت من الوضع الذي ما زال حرجاً، لا سيّما أنّ أهل القطاع بمعظمهم في مواجهة انعدام الأمن الغذائي وسط ظروف كارثية، فالاحتلال تعمّد تجويع الفلسطينيين المحاصرين خلال الحرب الأخيرة. كذلك حذّرت اللجنة من خطر مجاعة مستجدّة في القطاع المنكوب، في حال استئناف الحرب ووقف إدخال المساعدات على قلّتها اليوم.

ونشر غيبريسوس تدوينة على موقع إكس اليوم، علّق فيها على إعلان لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التي ذكرت أنّ "ما لا يقلّ عن 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون مستوى عالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف إبريل 2026". وأكد المسؤول الأممي أنّ "التقدّم المحرز في مكافحة المجاعة بقطاع غزة ما زال هشاً جداً، إذ ما زال أهل القطاع يعانون من دمار هائل في البنى التحتية، ومن انهيار سبل العيش، ومن تراجع إنتاج الغذاء المحلي، بالإضافة إلى القيود المفروضة على العمليات الإنسانية"، من بينها إدخال الإمدادات الأساسية إلى المحاصرين.

The latest @theIPCinfo analysis for #Gaza confirms that no areas of the Strip are currently classified as being in famine following the recent October ceasefire and improved humanitarian and commercial access.



But this welcome progress remains extremely fragile as the… pic.twitter.com/e0XrH0cujy — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 21, 2025

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنّ "50% فقط من المرافق الصحية في قطاع غزة تعمل جزئياً، وتواجه نقصاً في الإمدادات والمعدات الأساسية"، مشيراً إلى "قيود وإجراءات إدخال معقّدة". وتابع غيبريسوس، في تدوينته، أنّه "بهدف تحسين الخدمات المنقذة للحياة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية في قطاع غزة، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الموافقة العاجلة على إدخال الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لمصلحة مستشفيات القطاع".

يُذكر أنّ لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة لفتت، في تقريرها الأخير، إلى "تحسينات كبيرة في الأمن الغذائي والتغذية" في قطاع غزة، عقب وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنةً بتحليل سابق أشار إلى مجاعة في أغسطس/ آب الماضي، تحديداً في مدينة غزة شمالي القطاع. وحذّرت من أنّ "في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تجدّد الصراع وتوقّف المساعدات الإنسانية، قد يواجه قطاع غزة بأكمله خطر المجاعة بحلول منتصف إبريل 2026".

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد سكان قطاع غزة تراجع إلى مليونَين و114 ألفاً و301 نسمة، وفقاً لتقرير أعدّه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للسكان في 11 يوليو/ تموز الماضي. أمّا قبل حرب الإبادة الجماعية التي مضت فيها إسرائيل على مدى أكثر من عامَين، فكان عدد سكان القطاع يُقدَّر بنحو مليونَين و226 ألفاً و544 نسمة، وفقاً للجهاز نفسه.

ويعاني مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة من ظروف معيشية قاسية، بعدما هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية ودمّرت منازلهم، وسط نقص حاد في الأغطية ووسائل التدفئة وتدهور واسع في الأوضاع الإنسانية مع دخول فصل الشتاء. وتأتي المعاناة في وقت تتنصّل فيه إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها وقف إطلاق النار (دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025) وبروتوكوله الإنساني، بما في ذلك إدخال مواد إيواء و300 ألف خيمة وبيت متنقّل، وفقاً لما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سابقاً.

(الأناضول، العربي الجديد)