تحذير أممي: موجة الحرّ التي تضرب أوروبا تمثّل حالة طوارئ صحية

- تشهد أوروبا موجة حرّ غير مسبوقة، مما دفع منظمة الصحة العالمية لوصفها بـ"حالة طوارئ صحية" بسبب تأثيرها الكبير على الصحة العامة وارتفاع درجات الحرارة القياسية، مما يؤدي إلى وفيات وحرائق. - في فرنسا، سجلت درجات حرارة قياسية بلغت 44.3 درجة مئوية، مما أدى إلى إعلان حالة التأهب القصوى ووفاة أربعين شخصاً غرقاً. كما أغلقت محطة نووية بسبب ارتفاع حرارة مياه النهر. - تعاني دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة من موجات حرّ شديدة، حيث أعلنت حالة التأهب القصوى وأغلقت المدارس. تتخذ الدول إجراءات احترازية لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة بسبب تغيّر المناخ.

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ موجة الحرّ التي تشهدها بلدان غربي أوروبا أخيراً تمثّل "حالة طوارئ صحية"، وليس فقط ظاهرة جوية أو حدثاً مناخياً. يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه موجة الحرّ الأوروبية الثانية لهذا العام، مع تسجيل درجات حرارة قياسية ووفيات وحرائق. وتبدو موجات الحرّ الأخيرة التي تُسجَّل، من بينها الموجة الحالية، أشدّ ممّا كانت في السابق، ويعيد الخبراء ذلك إلى تغيّر المناخ الذي يتسبّب في موجات حرّ هائلة تزحف ببطء في أنحاء العالم وتؤثّر على عدد أكبر من الأشخاص لفترات أطول، من خلال درجات حرارة أعلى على مساحات أكبر.

وبيّنت المنظمة أنّ أوروبا تشهد الاحترار الأسرع على الصعيد العالمي، مشيرةً إلى أنّ الإجهاد الحراري هو السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالأحوال الجوية. والارتفاع المرصود غير الاعتيادي في درجات الحرارة "يعرّض بالفعل حياة الناس للخطر" فيما "يضغط على منظومات الصحة بكلّ أنحاء المنطقة"، وفقاً لما جاء في تقرير نشره المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ أنّ الحرّ أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في الأعوام الأربعة الماضية فقط، مضيفاً أنّ الوفيات المرتبطة بالحرّ ارتفعت بنسبة 30% في الأعوام العشرين الماضية. لكنّ المسؤول الأممي شدّد على أنّ الوفيات المرتبطة بالإجهاد الحراري ليست أمراً حتمياً، وأضاف: "نحن نعرف كيف نحمي الناس من خلال تحذير المجتمعات مبكّراً، وجعل المدن أكثر برودة، وضمان الوصول إلى المياه والظلّ، ومتابعة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وتجهيز المنظومات الصحية قبل بلوغ درجات الحرارة ذروتها".

La #canicule est une urgence sanitaire, alerte@WHO_Europe



👉🏼L'Europe connaît le réchauffement le plus rapide au monde

👉🏼Le stress thermique est la principale cause de décès liés aux conditions météorologiqueshttps://t.co/d421VGLwQR — ONU Info (@ONUinfo) June 23, 2026

فرنسا تشهد أكثر أيامها حرّاً على الإطلاق

وتواصل موجة الحرّ غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمدّدها، وفقاً لما تظهره مختلف الهيئات المتخصصة بالأرصاد الجوية في مختلف الدول التي تجد نفسها تحت سيطرة درجات حرارة مرتفعة، لا بل قياسية، مع تهديدات تطاول الصحة والسلامة والحياة. وفي هذا الإطار، من المتوقّع أن تشهد المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة تُسجَّل في تاريخها خلال شهر يونيو/ حزيران، بعدما كانت قد حطّمت رقماً قياسياً في شهر مايو/ أيار المنصرم.

من جهتها، شهدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أكثر أيامها حرّاً على الإطلاق، منذ بدء عمليات تسجيل البيانات المناخية في عام 1947، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس". وقد ارتفعت الحرارة لتبلغ 44.3 درجة مئوية في بلدية بيسّو بإقليم لاند جنوب غربي البلاد، في حين شهدت مدن عديدة درجات حرارة غير مسبوقة، بما في ذلك مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا كذلك مع 42.1 درجة مئوية.

أتى ذلك بعدما كانت كانت الهيئة قد بيّنت صباح اليوم أنّ ليل الاثنين إلى الثلاثاء كان الأشدّ حرّاً على الإطلاق في البلاد. يُذكر أنّ درجة الحرارة القياسية السابقة كانت قد سُجّلت في 25 يوليو/ تموز من عام 2019. وأضافت الهيئة أنّ عدداً من الأرقام القياسية في درجات الحرارة حُطّمت في غرب فرنسا.

🔴 Ce mardi est la journée la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle du pays.



Le thermomètre est même monté à 44,3 °C à Pissos (Landes).



De nombreuses villes ont connu des valeurs inédites, tous mois confondus, notamment 42,1 °C à Bordeaux.



[valeurs provisoires 17h] pic.twitter.com/JknCHuuNUI — Météo-France (@meteofrance) June 23, 2026

موجة الحرّ تسيطر على أكثر من 90% من الفرنسيين

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، وفاة أربعين شخصاً غرقاً، غالبيتهم من الشبّان، منذ 18 يونيو الجاري، وسط موجة الحرّ الحادة التي لم يعهدها الفرنسيون، الأمر الذي يدفع كثيرين منهم إلى البحث عن شيء من البرودة في الأنهر والقنوات المائية المتفرّعة منها التي لا تكون خاضعة للمراقبة في غالب الأحيان. وقال لوكورنو، في اجتماع طارئ عقده للتباحث في كيفية إدارة موجة الحرّ الحالية، إنّ "ثمّة آفة مأسوية تتمثّل في حالات الغرق". بدورها، حثّت وزيرة الرياضة والشباب مارينا فيراري السباحين، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، على الالتزام بقواعد السلامة.

من جهة أخرى، أُغلقت محطة "غولفيش" للطاقة النووية الواقعة على ضفاف نهر غارون جنوب غربي فرنسا، منذ مساء أمس الاثنين، بعدما توقّعت مؤسسة كهرباء فرنسا "أو ديه إف" المشغّلة ارتفاع حرارة مياه النهر إلى 28 درجة مئوية، وهو الحدّ الأقصى المسموح به قانوناً لحماية الحياة البرية.

⚠️ Canicule exceptionnelle en cours ce mardi :

🔴 54 départements en Vigilance Rouge canicule, un nombre inédit

🟠 35 départements en Vigilance Orange canicule.



20 à 26 °C sur la majeure partie du pays ce matin, y compris sur le Nord-Ouest du pays.https://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/YOgMkE2yOR — Météo-France (@meteofrance) June 23, 2026

ويتأثّر أكثر من 90% من الفرنسيين بموجة الحرّ الاستثنائية، مع إعلان حالة التأهب القصوى من اللون الأحمر في 54 مقاطعة، وحالة التأهب البرتقالية في 35 مقاطعة أخرى. وفي أولى نشراتها لليوم الثلاثاء، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من احتمال تمديد الإنذار باللون الأحمر ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء. وتُعَدّ حدّة موجة الحرّ الحالية التي أعقبت الموجة السابقة في مايو المنصرم شديدة "بصورة استثنائية"، وتشبه الموجة التي سُجّلت في أغسطس/ آب من عام 2003 وأودت بحياة نحو 15 ألف شخص في فرنسا، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وأفاد رئيس اتحاد أصحاب العمل الفرنسيين باتريك مارتن بأنّ "فرنسا تشهد تباطؤاً في النشاط" وسط موجة الحرّ هذه، "فيما يسعى أرباب العمل قدر الإمكان إلى تطبيق توصيات حماية الموظفين، الأمر الذي يؤدّي حتماً إلى اضطرابات في سير العمل وانخفاض في حجم العمل في بعض الحالات". وأضاف أنّ ثمّة قطاعات "تشهد في المقابل نشاطاً مكثّفاً"، في إشارة إلى "كلّ ما يتعلق بالمشروبات والمثلجات"، غير أنّه بيّن أنّ هذه المجالات "محدودة جداً".

إيطاليا والمملكة المتحدة في حالة تأهّب قصوى

وكما في فرنسا، تعاني أجزاء واسعة من أوروبا من موجة الحرّ الخانقة هذا الأسبوع، الأمر الذي دفع دولاً كثيرة إلى اتّخاذ إجراءات احترازية. ويأتي ذلك في وقت يُجمِع فيه العلماء على أنّ تغيّر المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر المناخية المتطرّفة، ولا سيّما موجات الحرّ.

وفي إيطاليا على سبيل المثال، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حالة تأهّب قصوى على خلفية موجة الحرّ الشديدة، وأصدرت إنذاراً باللون الأحمر في 15 مدينة، من بينها روما وميلانو، فيما يُتوقّع ارتفاع هذا العدد إلى 16 مدينة غداً الأربعاء. يُذكر أنّ في حالة الإنذار باللون الأحمر، توصي الوزارة بتناول وجبات خفيفة والبقاء في داخل البيوت في خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، ورشّ الجسم بالمياه الباردة.

The UK's June maximum temperature record is expected to be broken this week, and the highest minimum temperature record may be broken as well



The high temperatures only tell part of the story however, as high humidity will add to how uncomfortable it is both by day and night🌡️ pic.twitter.com/DDw4NUJz1c — Met Office (@metoffice) June 23, 2026

بدوره، أصدر مكتب خدمة الأرصاد الجوية البريطاني إنذاراً باللون الأحمر بشأن "حرّ شديد"، ليومَي الأربعاء والخميس المقبلَين، في أجزاء من جنوب إنكلترا، وهو أمر نادر الحدوث في المملكة المتحدة. ورجّح المكتب "جداً، أن يُصار إلى تحطيم الرقم القياسي الحالي لأعلى درجة حرارة مسجّلة في البلاد خلال شهر يونيو"، مشيراً إلى أنّ آخر رقمَين قياسيَّين سُجّلا كانا في كامدن سكوير في يونيو من عام 1957 وفي ساوثهامبتون في يونيو من عام 1976.

وبينما أنهى عدد من مدارس المملكة المتحدة دوامه مبكراً اليوم الثلاثاء، سوف تُبقي مدارس أخرى أبوابها مغلقة حتى مساء يعد غدٍ الخميس، والهدف من ذلك حماية الأطفال من الحرّ، مع استعداد البلاد لموجة حرّ غير مسبوقة مرتقبة لمدّة ثلاثة أيام.

(العربي الجديد، فرانس برس)