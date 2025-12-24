حذّر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، من انزلاق جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو "كارثة جوع" محققة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار القتال. إذ لم يعد الخطر في البلاد مقتصرًا على أصوات الرصاص والمعارك الدائرة، بل تحول إلى صراع صامت من أجل البقاء.

ورسم البرنامج الأممي صورة قاتمة للوضع الميداني، مشيرًا إلى أن المأساة لا تضرب النازحين فحسب، بل تمتد لتطحن المجتمعات المضيفة التي فتحت أبوابها للفارين، موضحا في بيان له أن هذه العائلات المضيفة "تعيش بالفعل مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، وباتت تتقاسم ما تبقى لديها من طعام شحيح مع جيرانها النازحين، مما يدفع الجميع نحو حالة من اليأس التام".

وتواجه المجتمعات المتضررة ظروفًا بالغة القسوة، حيث تفتقر بشكل شبه كامل إلى المياه الصالحة للشرب، والرعاية الطبية، وسبل العيش الأساسية. وأجبرت دوامة العنف المستمرة مئات الآلاف على الفرار، ليس فقط داخل البلاد، بل نحو الدول المجاورة بحثًا عن المأوى والأمان.

ودقّ البرنامج ناقوس الخطر بشأن انهيار الخدمات الأساسية؛ إذ تشير التقديرات إلى نزوح نحو نصف مليون شخص منذ اندلاع القتال مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتتزامن موجة النزوح هذه مع تعرض المرافق الصحية للنهب ونفاد الأدوية، واستمرار إغلاق المدارس، ما حرم أكثر من 391 ألف طفل من حقهم في التعليم.

وفي محاولة لتدارك الموقف، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تكثيف جهوده لتقديم مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 210 آلاف شخص من الفئات الأشد ضعفًا، لكنه أكد أن "أزمة الجوع تهدد بالتفاقم السريع ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة". مشددا على أن استمرار عملياته مهدد بسبب نقص حاد في التمويل، موجها نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لتوفير دعم مالي فوري. وحدد البرنامج احتياجاته بـ 350 مليون دولار أميركي للكونغو الديمقراطية، و39 مليون دولار لبوروندي، و17 مليون دولار لرواندا، لضمان استمرار شريان المساعدات خلال الأشهر الستة المقبلة، وتجنب سيناريو الكارثة الشاملة.

(قنا، العربي الجديد)