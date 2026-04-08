تحذير ألماني من تأثير الذكاء الاصطناعي على إنجاز الفروض المدرسية

أعربت رابطة المعلمين الألمان عن مخاوفها من تأثير الاعتماد المتزايد للتلاميذ على الذكاء الاصطناعي في إنجاز الفروض المدرسية. وقال رئيس الرابطة، شتيفان دول، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "هناك خطر يتمثل في أننا قد لا نتمكن مستقبلاً من تكليف الطلاب بفروض منزلية بهذه الصورة".

وأضاف دول أن الأعمال المطولة التي يتم إنجازها خارج الفصل المدرسي، مثل البحوث المتخصصة، تتأثر أيضاً بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه سيتعين مستقبلاً التركيز بشكل أكبر على عملية إعداد العمل، وقال: "لا ينبغي أن أستفسر عن المحتوى بقدر ما أسأل: "كيف توصلت إلى هذا المحتوى؟". موضحاً أن "كل ما يحدث خارج الفصل المدرسي يمكن نظرياً أن يكون قد أُنجز بواسطة الذكاء الاصطناعي أو بمساعدته"، مؤكداً أنه يكاد يكون من المستحيل على المعلمين التحقق من ذلك، مشدداً لذلك على ضرورة الاعتماد على الكتابة اليدوية في إنجاز الفروض المنزلية والاختبارات في المراحل الدراسية الدنيا، لمنع الغش.

وفي الوقت نفسه، حذر دول من إصدار أحكام عامة على الشباب في تعاملهم مع التقنيات الحديثة، مؤكداً أن الطلاب قادرون على استخدام الأدوات الرقمية بمسؤولية، مضيفاً أنه يتعين على المجتمع والمدارس تقبل أن المهارات تتغير بين الأجيال، وقال: "علينا أن نتقبل أن الشباب اليوم يطورون مهارات مختلفة عما كنا نملكه نحن".

من جهة أخرى، ذكرت الحكومة اليونانية في بيان أن من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً. وقالت كل من سلوفينيا وبريطانيا والنمسا وإسبانيا إنها تعمل على فرض حظر مماثل، بعد أن أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وصول الأطفال دون سن 16 عاماً إلى هذه الشبكات.

(أسوشييتد برس، رويترز)