تحذيرات من مخاطر تنامي تعاطي المخدرات في ليبيا

يثير تصاعد مؤشرات تعاطي المخدرات والاتجار بها في ليبيا قلق نشطاء المجتمع المدني، وسط مخاوف من تحول الظاهرة من مشكلة اجتماعية محدودة التأثير إلى تهديد يمس الأمن المجتمعي، خاصة في ظل الحملات الأمنية المتواصلة لملاحقة المهربين وشبكات الاتجار، والإعلانات الصادرة عن مراكز علاج الإدمان بشأن ارتفاع أعداد المترددين عليها.

وفي نهاية الشهر الماضي، دعا المرصد الليبي للدراسات المجتمعية (أهلي) السلطات إلى التعامل مع انتشار المخدرات باعتباره "جائحة" تتطلب إجراءات استثنائية تشبه تلك المتبعة في مواجهة الأوبئة، مؤكداً أنّ الأمر تجاوز كونه مجرد ظاهرة اجتماعية أو أزمة عابرة، وتحول إلى تهديد وجودي يستهدف مؤسسات الدولة، ويقوض الأمن المجتمعي، ويهدد استقرار الأسر.

وقال المرصد، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (26 يونيو)، إن المؤشرات التي رصدها بشأن التعاطي والاتجار بالمخدرات تشهد منحنى تصاعدياً، بالتزامن مع ظهور أنواع جديدة من المخدرات المصنعة ذات التأثيرات المدمرة، محذراً من ارتباط انتشارها بارتفاع جرائم العنف الأسري والقتل، أو ظهور أنماط إجرامية دخيلة على المجتمع الليبي.

وأكد المرصد أن مواجهة الظاهرة تتطلب استراتيجية وطنية تقوم على التوعية والعلاج والتأهيل، مع توزيع الأدوار بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بحيث تتولى الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل المدمنين خفض الطلب، فيما يضطلع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمهمة مواجهة شبكات التهريب والترويج.

ولا تعد هذه الدعوة الأولى من نوعها، إذ عبر العديد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني عن قلقهم من تزايد انتشار المخدرات، كما أن البيانات الرسمية تشير إلى تزايد القضايا المرتبطة بها. وأعلن جهاز مكافحة المخدرات في بنغازي، أخيراً، تسجيل 1136 قضية تورط فيها 1796 متهماً خلال عام 2025 الماضي.

وفيما لم يعلن الجهاز إحصاءاتٍ مماثلةً في مناطق الغرب والجنوب، سجل جهاز الردع لمكافحة الجريمة في العاصمة طرابلس 129 محضراً يتعلق بجلب المخدرات وتجارتها وحيازتها وتعاطيها، وقبض على 89 متهماً خلال العام الماضي، وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، كشف جهاز مكافحة المخدرات عن ضبط 16 متهماً على ذمة قضايا اتّجار وتعاطٍ.



وفي السياق، أعلن المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين (حكومي) استقبال 2791 حالة خلال عام 2024، من بينها 361 حالة خضعت للعلاج والإيواء، ودعا إلى دعمه بالمزيد من الإمكانيات لاستيعاب المزيد من طالبي العلاج.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تفشي المخدرات والمؤثرات العقلية. ويستغرب أستاذ علم النفس في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أحمد الشارف، عدم نشر المضمون أو آليات التنفيذ رغم مرور نحو عامين. ويقول الشارف لـ"العربي الجديد"، إن "الأرقام والإحصاءات المعلنة مؤشرات غير مكتملة، وتقتصر على ما يتم ضبطه من متاجرين ومتعاطين، ولا يمكن تحديد حجم الظاهرة، وبناء خطط لمكافحتها في ظل غياب مسح وطني شامل. هناك ضرورة للفصل بين الاتجار والتعاطي، وينبغي بداية تطوير التشريعات الرادعة، فنشاط التهريب مرتبط بشبكات محلية وأخرى دولية تستفيد من حالة الانقسام الحكومي والضعف الأمني، وفي مطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت إسبانيا إحباط عملية تهريب قياسية لكمية تتجاوز 35 طناً من الكوكايين على متن سفينة كانت متجهة إلى ميناء بنغازي".

صحة تزايد الإقبال الطوعي على العلاج من الإدمان في ليبيا

يضيف الشارف أن "التعامل مع المدمنين يجب أن يقوم على الاحتواء والعلاج، ونحن في حاجة لاستيعاب المتعاطين بدلاً من الزج بهم في السجون، خصوصاً في ظروف السجون الليبية التي تعاني في الأصل من انتهاكات وعدم انضباط. أرقام المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين تؤشر إلى وجود قطاع كبير من المتعاطين الراغبين في التخلص من الإدمان، وعلينا البناء على ذلك عبر تعزيز برامج العلاج وإعادة التأهيل بدلاً من الاقتصار على الملاحقات الأمنية".

ويشدد أستاذ علم النفس الليبي على ضرورة انضمام المهتمين بمخاطر المخدرات من نشطاء وجمعيات مدنية إلى جهود الضغط على السلطات لإشراكهم في بناء استراتيجية وطنية للمكافحة، بما في ذلك الاستفادة من القيادات المجتمعية في المكافحة، خاصة أن المجتمع الليبي يمتلك قيماً اجتماعية موروثة ترفض المخدرات.