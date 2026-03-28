تحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي في مستشفيات غزة

- تواجه مستشفيات غزة أزمة حادة بسبب نقص زيوت تشغيل المولدات الكهربائية، مما يهدد بتوقفها ويعرض حياة آلاف المرضى للخطر، خاصة في أقسام العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي. - الاحتلال الإسرائيلي يواصل قطع التيار الكهربائي منذ أكتوبر 2023، ويمنع إدخال الزيوت اللازمة لصيانة المولدات، مما يفاقم الوضع الصحي ويؤدي إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. - دعا مدير مجمع الشفاء الطبي المجتمع الدولي للتدخل العاجل لتفادي كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة، خاصة مع وجود آلاف الأطفال المحتاجين للرعاية الطبية.

بدأت مستشفيات قطاع غزة بتقليص تشغيل المولدات الكهربائية، نتيجة الأزمة التي تعصف بالقطاع، بفعل نقص الزيوت الصناعية التي تعتمد عليها المولدات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في قطع التيار الكهربائي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأصدرت مستشفيات عدّة، من بينها مجمع الشفاء الطبي الذي تعرّض للتدمير على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة، قراراً بترشيد استهلاك الكهرباء، مع الإبقاء على تشغيل الأقسام الحيوية فقط خلال الفترة المقبلة، خشية توقف المولدات نتيجة عدم إصلاحها.

في هذا السياق، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تفاقمت مؤخراً، مع دخول المستشفيات مرحلة حرجة بسبب نقص زيوت تشغيل المولدات الكهربائية، والتي تُعد المصدر الوحيد للطاقة في ظل الانقطاع الكامل للكهرباء.

وأضاف أبو سلمية في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هذه المولدات تعمل منذ سنوات على مدار الساعة دون توقف، في وقت يمنع فيه الاحتلال إدخال الزيوت اللازمة لصيانتها وتشغيلها، مبيناً أن الزيوت المستخدمة حالياً تجاوزت عمرها الافتراضي، ما يهدد بتوقف المولدات في أي لحظة.

وحذّر من أنّ هذا السيناريو سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية، إذ سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر، ولا سيما في أقسام العناية المركزة الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي، إلى جانب توقف أجهزة إنتاج الأكسجين وبنوك الدم. وأكد أبو سلمية أن انهيار عمل المولدات سيعني شللاً كاملاً في المنظومة الصحية، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، حيث يقطن أكثر من مليون فلسطيني، ما يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر الشديد.

وشدد على أن منع إدخال زيوت المولدات يشكل جريمة حرب، داعياً الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط من أجل السماح بإدخال هذه المواد الحيوية، تفادياً لوقوع كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة، ولا سيّما في ظل وجود آلاف الأطفال الذين هم بأمسّ الحاجة إلى الرعاية الطبية، خصوصاً داخل الحضّانات.

وبيّن مدير مجمع الشفاء الطبي، أن الساعات والأيام المقبلة حاسمة وخطيرة للغاية، وفي حال توقفت المولدات عن العمل، فإنّ القطاع الصحي في غزة سيكون أمام انهيار كامل ووضع إنساني كارثي غير مسبوق.

وبحسب أبو سلمية، فإنّ القطاع الصحي في غزة يواجه أزمات مركبة وخطيرة منذ اندلاع الحرب، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الطبية، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية تجاوز 60% الأمر الذي انعكس مباشرةً على قدرة المستشفيات على العمل، وأدى إلى تأجيل آلاف العمليات الجراحية، ومعاناة عشرات آلاف المرضى.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قطع الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربائي عن القطاع، وقام بتدمير الشبكات الكهربائية في مختلف المناطق، ويمنع حتّى اللحظة وصول الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء، بالرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025 وأكتوبر/تشرين الأول من ذات العام نصّ على عودتها للعمل ضمن البروتوكول الإنساني المبرم.