تحذيرات من المخاطر الصحية لتلوث المياه الجوفية في ليبيا

حذر المركز الليبي للتحاليل الكيميائية (حكومي) من مخاطر صحية وبيئية محتملة ناجمة عن تلوث المياه الجوفية في منطقة تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، بالهيدروكربونات النفطية، مرجحاً أن يكون الأمر مرتبطاً بتسرب من محطة وقود تقع في موقع مركزي داخل المدينة.

ووفق النتائج التي أعلنت الأسبوع الماضي، قيم الباحثون مدى انتشار التلوث في المياه الجوفية في ظل اعتماد عدد كبير من سكان تاجوراء على آبار المياه الخاصة لتلبية احتياجاتهم المنزلية نتيجة محدودية خدمات مياه البلدية، واختار فريق البحث محطة وقود يُشتبه في حدوث تسربات نفطية منها نقطةً للدراسة، وجمع 36 عينة من المياه الجوفية من 12 موقعاً مختلفاً موزعة حول المحطة.

وأظهرت نتائج البحث وجود مؤشرات واضحة إلى التلوث الكربوني في العينات، والتي ظهر فيها تغير لون المياه، ورائحة مميزة، ما يعزز فرضية تسرب الملوثات النفطية إلى الخزان الجوفي. وحذر المركز من أن "استمرار استخدام هذه المياه قد يعرض السكان لمخاطر صحية على المدى البعيد، من بينها زيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان والاضطرابات العصبية، إضافة إلى آثار ضارة محتملة على الكبد والكلى"، مشدداً على ضرورة توقف المواطنين عن استخدام هذه المياه الملوثة فوراً.

وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها المركز دراسات على المياه الجوفية، وفي المرات السابقة أيضاً حذر من ارتفاع مؤشرات التلوث فيها، ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت دراسة أجراها أن غالبية مياه الآبار في غربي العاصمة ملوثة بدرجات متفاوتة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب، إذ أظهرت النتائج ارتفاعاً في نسبة الأملاح الذائبة إلى ثلاثة أضعاف الحد المسموح به، إضافة الى وجود بكتيريا الإشريكية القولونية بمستويات مرتفعة. وحذر المركز من احتمال انتشار أمراض معوية خطيرة نتيجة استخدام تلك المياه الملوثة، داعياً إلى فرض رقابة صارمة على حفر الآبار، ومراقبة محطات التحلية الخاصة.

وتفاقمت خلال السنوت الماضية أزمة تلوث المياه الجوفية من جراء تدهور البنية التحتية، وتراجع قدرة الدولة على إدارة منظومة النهر الصناعي التي تمد مناطق الساحل بمياه الشرب عبر خطوط أنابيب طولية من آبار جوفية في الجنوب. وأعلنت بلديات في مناطق الغرب انقطاع الإمدادات، وتراجع إنتاج محطات التحلية، ما دفع الأهالي إلى الاعتماد على آبار خاصة أو شراء المياه المنقولة بالصهاريج بأسعار مرتفعة.

يعتمد الكثير من الليبيين على مياه الصهاريج، مايو 2024 (محمود تركية/فرانس برس)

ويؤكد المسؤول الفني في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي عبد الرازق حماد أن نتائج الدراسات الأخيرة التي كشفت عن تلوث المياه الجوفية في تاجوراء تعكس اتساع المخاطر المرتبطة بتدهور نوعية المياه في المدن الليبية، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الخطورة تكمن في ضيق الخيارات لدى المواطن الذي يضطر إلى الاعتماد على مصادر مياه بديلة، مثل حفر الآبار المنزلية، أو شراء المياه المنقولة بواسطة الصهاريج، والتي غالباً ما تُعبأ بدورها من آبار جوفية من دون رقابة فعلية على جودة المياه أو مطابقتها للمعايير الصحية".

ويضيف حماد: "هذا الواقع يجعل احتمالات التعرض للمياه الملوثة أكبر، وتعدد الأسباب يعكس مستوى أكثر خطراً، ففي الدراسات السابقة كان تهالك البنى التحتية لشبكات الصرف الصحي هو السبب، والآن تسرب مواد نفطية من محطات الوقود. ربما هناك أسباب أخرى يمكن الكشف عنها من خلال التعرف إلى مؤشرات أعلى لمستويات التلوث، خصوصاً في المناطق التي تحتوي على أنشطة صناعية تعمل من دون ضوابط بيئية. تسرب المشتقات النفطية إلى طبقات التربة، ثم إلى الخزان الجوفي نوع من التلوث الذي يصعب اكتشافه مبكراً، وقد يستمر لفترات طويلة قبل معالجته، ما يضاعف المخاطر الصحية، لا سيما في الأحياء التي باتت تعتمد بشكل شبه كلي على المياه الجوفية في الاستخدام اليومي".

ويرى أن "التحذيرات التي تصدرها المراكز البحثية حول تلوث الآبار ينبغي أن تؤخذ بجدية، لأن الكثير من هذه الآبار حُفر بطريقة عشوائية، ومن دون فحوص دورية لجودة المياه. غياب منظومة وطنية متكاملة لمراقبة جودة المياه، كمنع الحفر قريباً من محطات الوقود، أو في محيط محطات الصرف الصحي، يجعل من الصعب احتواء المشكلة في مراحلها المبكرة، وينبغي وضع خطة عاجلة لتعزيز مراقبة مصادر المياه في المدن التي تشهد توسعاً عمرانياً سريعاً، تشمل إنشاء مختبرات إقليمية لفحص المياه بشكل منتظم، وتنظيم عمليات حفر الآبار الخاصة، إضافة إلى وضع معايير صارمة لتشغيل محطات الوقود ومتابعة سلامة خزاناتها الأرضية".