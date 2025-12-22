تحذيرات في المغرب من مخاطر التطبيع التربوي مع إسرائيل

- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من محاولات اختراق النظام التعليمي المغربي لخدمة أجندات صهيونية، مما يهدد القيم التعليمية. - دعت الجمعية إلى مقاطعة التعاون الثقافي والعلمي مع إسرائيل وتنظيم أنشطة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن معركة إسقاط التطبيع التربوي جزء من معركة أشمل. - حسناء قطني تؤكد أن التطبيع التربوي يُعد بوابة للتطبيع السياسي والاقتصادي، ويستهدف تغيير الوعي الجمعي للأجيال، داعية لمواجهة هذه المخاطر بدءاً من الأسرة.

تزايدت التحذيرات في المغرب من مخاطر التطبيع التربوي مع إسرائيل ومن تفريغ النظام التربوي في البلاد من كلّ قيم التضامن وترسيخ هذا التطبيع، وذلك في الذكرى الخامسة لتوقيع إعلان مشترك بين الرباط وتل أبيب وواشنطن. وفي هذا الإطار، حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المخاطر العميقة التي يحملها التطبيع بمختلف أشكاله، على رأسها التطبيع التربوي الذي يستهدف عقول الأجيال ووجدانها وذاكرتها، عبر محاولات منظّمة لاختراق المدرسة المغربية وتطويعها لخدمة أجندات صهيونية تسعى إلى تزييف الوعي وتشويه الحقائق.

وشدّدت الجمعية، في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقيات التطبيع بين المغرب وإسرائيل في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، على ضرورة مواجهة كلّ المخططات الهادفة إلى تفريغ المنظومة التعليمية من قيم التضامن والكرامة، وتعويضها بثقافة الخضوع والتطبيع، مشيرةً إلى أنّ "ما يجري ليس بريئاً ولا معزولاً، بل يدخل في إطار محاولة إحكام السيطرة على الذاكرة الجماعية، ومحو القضية الفلسطينية من وجدان المتعلمين، وإعادة توجيه البرامج والمناهج بما يخدم مصالح الاحتلال".

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقاطعة كلّ شكل من أشكال التعاون أو التبادل الثقافي والعلمي بين المؤسسات التعليمية المغربية و"نظيرتها الصهيونية"، كذلك طالبت بحماية الناشئة من كلّ أشكال الاختراق وفضح الممارسات التطبيعية التي تتستّر أحياناً بشعارات زائفة.

وحثّت الجمعية التي تُعَدّ أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب، أسرة التعليم في البلاد وكوادر الأندية التربوية على تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، وفتح نقاشات توعوية وتحسيسية بين التلاميذ والطلاب، من أجل تجسيد التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة من الاحتلال الصهيوني، ويعيش ظروفاً لاإنسانية نتيجة الحصار والمنع من كلّ مقومات الحياة.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ معركة إسقاط التطبيع التربوي ليست سوى جزء من معركة أشمل ضدّ التطبيع الاقتصادي وكذلك السياسي، دفاعاً عن الكرامة والذاكرة والحقوق التاريخية. وحذّرت من محاولات تكريس التطبيع عبر الأندية التربوية ومن خلال المناهج التعليمية، تحت مبرّر نشر ثقافة التسامح والتعايش، في الوقت الذي يتبني فيه الكيان الصهيوني سياسة عنصرية استعمارية توسعية.

وبحلول اليوم الاثنين، تكون خمسة أعوام كاملة قد مرّت على توقيع المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية إعلاناً ثلاثياً، أُعيدت بموجبه العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، في إطار موجة التطبيع التي شهدتها المنطقة برعاية واشنطن.

في سياق متصل، تقول عضو المكتب الوطني للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) حسناء قطني لـ"العربي الجديد" إنّه "بخلاف التجارب التي سبقت، تتصاعد وتيرة التطبيع المغربي الإسرائيلي في مجالات متعدّدة، لعلّ أبرزها وأخطرها التطبيع الذي يمسّ المجال التربوي التعليمي والأكاديمي الجامعي".

تضيف قطني أنّه "كان لافتاً جداً، منذ الأشهر الأولى لتوقيع اتفاقية التطبيع المشؤومة، ما وردنا عن مباحثات هاتفية أُجريت ما بين وزير التربية الوطنية وأحد وزراء الكيان الصهيوني تحكي عن تفاصيل الشراكة التي سوف تُعقَد بين الوزارتَين المعنيّتَين، في مقدّمتها إدراج ما سمّي بالتراث اليهودي في المنهاج الدراسي المغربي، وإقامة علاقة توأمة بين مدارس ثانوية، وإجراء مسابقات تعليمية باللغتَين العربية والعبرية، إلى جانب توقيع شراكات علمية بين جامعات صهيونية وأخرى مغربية".

وتوضح عضو المكتب الوطني للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أنّ "كلّ هذا يدلّ على أنّ صنّاع القرار من الطرفَين، بالتأكيد، واعون كلّ الوعي بأنّ التطبيع الأكاديمي (أو التربوي) يُعَدّ بوابة الانطلاق نحو التطبيع السياسي وكذلك الاقتصادي والاجتماعي". وتتابع قطني أنّ "الكيان الصهيوني، منذ تأسيسه، يخوض معركة جانبية غير عسكرية ضدّ الشعوب العربية والإسلامية تحت عنوان: تغيير الوعي الجمعي للأجيال القادمة، لأنّها في نظره العائق الحقيقي أمام تقدّم المشروع الصهيوني في المنطقة".

وتشدّد قطني على أنّ "الخطر في التطبيع التربوي التعليمي أنّه يستهدف بالدرجة الأولى عقول الناشئة بهدف تخريج أجيال ممسوخة الهوية لا تعرف عدوّها، لأنّها تلقّت مناهج ومقرّرات تعليمية مزوّرة لحقائق التاريخ". وتشير إلى أنّ "ثمّة سعياً من وراء كلّ هذا إلى محو الذاكرة المقاومة للكيان الصهيوني، وتحويلها طوعاً وكرهاً إلى تقبّل العدو الصهيوني صديقاً". ووصفت التطبيع التربوي بأنّه "حرب حقيقية لا تقلّ خطورة عن الحرب العسكرية، وعلى المجتمع ومؤسساته الحيّة استنفار الجهود لمواجهة مخاطره وذلك ابتداءً من الأسرة".

وتعود مبادرات التطبيع التعليمي بين المغرب وإسرائيل إلى فبراير/شباط 2021، عندما اتّفق وزيرا التعليم المغربي والإسرائيلي على إطلاق برنامج لتبادل البعثات الطالبية بين الدولتَين، وإجراء مسابقات تعليمية باللغتَين العربية والعبرية فيهما، الأمر الذي لاقى في حينه معارضة شديدة من الجمعيات والمنظمات المغربية المناهضة للتطبيع. وعلى الرغم من تلك المعارضات، وقّع وزير التعليم العالي المغربي (في حينه عبد اللطيف الميراوي) ونظيرته الإسرائيلية في مايو/أيار 2022 اتفاقية التعاون الأولى بين الجامعات ومراكز الأبحاث.