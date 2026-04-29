تحذيرات أممية من تبعات جرائم العنف الجنسي في حرب السودان

- حذّرت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات سودانية من استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح في الحرب بالسودان، حيث طلب 3396 ناجٍ من العنف الجنسي الرعاية الصحية بين عامي 2024 و2025. - أكدت منظمة الصحة العالمية على صعوبة الوصول إلى الدعم بعد الاغتصاب، مشيرة إلى انعدام الأمان والوصمة الاجتماعية ونقص الطواقم الصحية، مع ضرورة دمج دعم الصحة العقلية لتجنب العواقب طويلة الأمد. - تعاني دارفور من نقص الأطباء، وتفاقم الوضع مع انسحاب المنظمات الإنسانية، مما يزيد من صعوبة تقديم الرعاية للضحايا، وسط ارتفاع معدلات الانتحار.

حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات سودانية غير حكومية من التبعات الخطيرة لاستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي سلاحاً في الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وكشفت منظمة "أطباء بلا حدود" في تقرير، أنه بين عامي 2024 و2025، طلب ما لا يقل عن 3396 من الناجين من العنف الجنسي الرعاية الصحية في المرافق التي تدعمها في شمال دارفور وجنوبها، منددة بهذه الجرائم التي أصبحت "علامة مميّزة" للنزاع في السودان.

بدورها، قالت مسؤولة وحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي في منظمة الصحة العالمية، أفني أمين، إن "الوصول إلى خدمات الدعم بعد التعرّض للاغتصاب أمر صعب للغاية. مقابل كل امرأة تتكلم، هناك على الأرجح ثماني أو تسع نساء أخريات تعرّضن للاغتصاب وسيعانين في صمت".

وأشارت إلى "انعدام الأمان، وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية العاملة، إضافة إلى الوصمة التي تلاحق الضحايا، ونقص الطواقم الصحية المدربة لرعايتهن. يجب أيضاً دمج دعم الصحة العقلية لتجنّب العواقب طويلة الأمد، سواء بالنسبة للضحايا، أو من يشهدون هذه الفظائع. نعلم من نزاعات أخرى أن التبعات تنتقل من جيل إلى جيل، وعلينا أن نستعد لذلك".

وقالت نعمت أحمدي من "مجموعة عمل نساء دارفور"، إنه "حتى في أوقات السلم، لم يكن في دارفور سوى عدد ضئيل من الأطباء الذين يمكنهم التعامل مع هذه الحالات، واليوم باتوا غير موجودين تماماً، والضحايا من النساء يترددن في طلب العلاج لأن المستشفيات غالباً ما تكون تحت سيطرة أطراف الحرب".

ووصفت أحمدي كيف اقتحم مقاتلون من قوات الدعم السريع مستشفى في دارفور، وأقدموا على اغتصاب وقتل إحدى عاملات الصحة فيه، مؤكدة أن هذا الوضع تفاقم مع انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية، في ظل الأوضاع الأمنية، وأن النقص الحاد في التمويل الإنساني يرغم المنظمات الصغيرة، مثل منظمتها، على الكفاح من أجل إيجاد موارد.

وأكدت مديرة قسم الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، شوكو أراكاكي، أنه من الأساسي للغاية أن يتلقى ضحايا العنف الجنسي الرعاية السريرية في غضون 72 ساعة، لافتة كذلك إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، في ظل تزايد عدد الضحايا الذين يعانون من مشاكل حادة في الصحة العقلية، وأقرت بأن "معدلات الانتحار باتت مرتفعة".

ورغم صعوبة الحصول على أرقام رسمية، قالت نعمت أحمدي إنها على علم بانتحار عدد كبير من النساء في ولاية الجزيرة، خشية التعرّض للاغتصاب، وتحدثت عن ظروف مروّعة تعيشها الضحايا في بحثهن عن الرعاية بعد تعرّضهن لجرائم اغتصاب جماعي، تتسبب أحياناً بمضاعفات طبية خطرة.

(فرانس برس)