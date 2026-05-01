السلطات الأميركية تحدد هوية جثة ثاني طالبة بنغلادشية مفقودة من جامعة جنوب فلوريدا

01 مايو 2026
ضابط شرطة من مدينة ميامي بفلوريدا، 9 أكتوبر 2025 (Getty)
ضابط شرطة من مدينة ميامي بفلوريدا، 9 أكتوبر 2025 (Getty)
أعلن قائد شرطة مقاطعة هيلزبورو في ولاية فلوريدا الأميركية، اليوم الجمعة، تحديد هوية جثة عُثر عليها في خليج تامبا على أنها تعود لثاني طالبة دكتوراه مفقودة من جامعة جنوب فلوريدا، وهي من بنغلادش. وقال قائد شرطة مقاطعة هيلزبورو، تشاد كرونيستر، إنه تم العثور على رفات ناهدة بريستي يوم الأحد الماضي داخل كيس قمامة، بعد أن اكتشفها أحد راكبي قوارب الكاياك عندما علقت سنارته بالكيس في أثناء الصيد.

وأضاف أنه تم إجراء عملية التعرف الإيجابي على الجثة المتحللة في نهاية المطاف باستخدام تحليل الحمض النووي وسجلات الأسنان. وكان قد تم العثور على جثة صديقها، زميلها في دراسة الدكتوراه بجامعة جنوب فلوريدا، زميل ليمون، داخل كيس قمامة آخر قبل ذلك بيومين، على جسر فوق الخليج.

وقد تم القبض على هشام صالح أبوغربية، زميل ليمون في السكن، في اليوم نفسه، ويواجه تهمتين بالقتل. وقال كرونيستر إن المشتبه به لم يُبد أي انفعال عندما عرض عليه المحققون تفاصيل جريمتي القتل. وأضاف: "لم يُبد أي رد فعل، وكان قاسي المشاعر ولم يُظهر أي انفعال عندما عرضنا عليه المعلومات التي لدينا".

تفاصيل جريمة ذبح 3 أطفال في الكرك: العنف الأسري يتوحش

وأشار قائد الشرطة إلى أن الطالبين قُتلا في الوقت نفسه والمكان تقريباً، إلا أن المحققين ما زالوا في حاجة إلى مزيد من التحريات قبل التوصل إلى نتيجة حاسمة في هذا الشأن. وأكد قائد الشرطة أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى الدافع وراء جريمتي القتل.

(أسوشييتد برس) 

المزيد في مجتمع
في أحد مستشفيات مدينة غزة - شمال قطاع غزة - 30 مارس 2026 (حسن الجدي/ الأناضول)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

منظمة الصحة العالمية تطالب بإدخال مستلزمات أساسية إلى غزة بلا تأخير

مصاب بالسرطان بمستشفى شمال شرق إنكلترا، سبتمبر 2023 (Getty)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

علاج مناعي قد يعفي مرضى سرطان الدم من العلاج الكيميائي

لاجئون من السودان ينتظرون مساعدات في أحد مخيمات تشاد - 24 فبراير 2026 (دان كيتوود/ Getty)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

مفوضية اللاجئين: أزمة الشرق الأوسط تعطل إيصال المساعدات إلى محتاجيها