تايوان تسجل أول حالة وفاة بفيروس هانتا

- أكدت تايوان أول وفاة بفيروس هانتا لرجل في السبعينيات من عمره، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد ثمانية أيام من الإصابة، ولم يكن لديه تاريخ سفر حديث، مما يشير إلى انتقال العدوى محلياً بسبب القوارض المحيطة بمسكنه. - فيروس هانتا ينتقل من القوارض إلى البشر، وتظهر الأعراض المبكرة كحمى وصداع وفقدان الشهية، وقد تتطور إلى نزيف ومشكلات في الكلى، مع معدل وفيات يصل إلى 38% في حالة الأعراض التنفسية. - توصي مراكز السيطرة على الأمراض بالقضاء على القوارض وارتداء معدات وقاية عند تنظيف فضلاتها، مع تقديم رعاية داعمة للمصابين، وقد تتطلب الحالات الشديدة العناية المركزة والتنبيب.

أكدت تايوان أول حالة وفاة لها صلة بفيروس هانتا لهذا العام، وهي لرجل في السبعينيات من عمره كان يعيش في تايبيه. وتوفي الرجل في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد حوالي ثمانية أيام من ظهور أعراض الفيروس عليه. وأكدت الفحوصات المخبرية إصابته بفيروس هانتا في 22 يناير، بحسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ولم يكن للرجل تاريخ سفر حديث، سواء داخل تايوان أو خارجها، وكان يقضي معظم وقته في المنزل. ولاحظت السلطات الصحية وجود قوارض كثيرة بالقرب من مسكنه.

أعراض الإصابة بفيروس هانتا وسبل الوقاية

يشار إلى أن فيروس هانتا هو مرض حيواني المنشأ، أي ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق القوارض. وضمن الأعراض المبكرة، حمى مستمرة وصداع وفقدان الشهية وقيء. وربما يظهر النزيف بعد ثلاثة إلى ستة أيام من الإصابة بالإضافة إلى وجود بروتين في البول وانخفاض ضغط الدم أو انخفاض كمية البول.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية (CDC)، تحدث العدوى عادة عندما يصبح الفيروس عالقاً في الهواء نتيجة بول القوارض أو فضلاتها أو لعابها. ورغم ندرته، يمكن أن ينتقل الفيروس أيضاً عبر عضّات القوارض أو خدوشها. وفي أميركا الشمالية، تُعدّ فئران الغزلان أكثر القوارض حملاً للفيروس، وفقاً لموقع مايو كلينيك.

وبحسب ما أوردته هيئة البث البريطانية "بي بي سي" في مارس/ آذار 2025، يمكن للفيروس أن يسبّب مرضين خطيرين: الأول هو متلازمة فيروس هانتا الرئوية (HPS)، وهي السلالة الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، وتبدأ الأعراض عادة بالإرهاق والحمّى وآلام العضلات، ثم تتطور إلى الصداع والدوار والقشعريرة ومشكلات في البطن. وإذا ظهرت أعراض تنفسية، فإنّ معدل الوفيات يصل إلى نحو 38%. أما المرض الثاني، فهو الحمّى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية، وهو أكثر شدة ويؤثر بشكل رئيسي في الكليتين.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتسجيل 864 حالة إصابة بفيروس هانتا في الولايات المتحدة بين عامي 1993 و2022. وتركّزت معظم الحالات في المناطق الريفية من الولايات الغربية مثل كاليفورنيا وواشنطن وأريزونا ونيو مكسيكو وكولورادو. وبدأت الوكالة مراقبة أمراض فيروس هانتا عام 1993، عقب تفشّي مرض تنفسي حاد قرب منطقة الزوايا الأربع في الولايات المتحدة، حيث تلتقي ولايات أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو ويوتا.

وعالمياً، تشير تقارير المعاهد الوطنية للصحة (NIH) إلى تسجيل نحو 150 ألف حالة سنوياً من الحمّى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية، يقع أكثر من نصفها في الصين. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتقديم رعاية داعمة للتخفيف من الأعراض. وقد تستدعي الحالات الشديدة إدخال المرضى إلى وحدات العناية المركزة، وقد يحتاج بعضهم إلى التنبيب في الحالات الحرجة.

كما توصي بالقضاء على القوارض في المنازل وأماكن العمل لتقليل خطر التعرّض للفيروس، وسدّ الفتحات في الأقبية أو الأسطح التي قد تدخل منها القوارض، وارتداء معدات وقاية عند تنظيف فضلات القوارض لتجنّب استنشاق هواء ملوّث، وفقاً لـ"بي بي سي".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)