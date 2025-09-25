تايوان تخفض عدد قتلى إعصار راغاسا مع استمرار البحث عن 33 مفقوداً

وبعدما أعلنت إدارة الإطفاء في اليوم السابق عن مقتل 17 شخصا، عدلت الرقم بالخفض إلى 14، مشيرة إلى أن بعض الضحايا جرى احتسابهم مرتين. وذكرت الحكومة أن عدد المفقودين انخفض إلى 33 من 152 أُعلن عنهم أمس الأربعاء، فيما تواصل البحث عن أشخاص فُقد الاتصال بهم.

واستخدم السكان وعناصر الإنقاذ، بما في ذلك الجنود، المجارف والدلاء والحفارات لإزالة الطين والحجارة التي جرفتها مياه الفيضانات في وسط مدينة قوانغفو. وقالت إستر تشين، البالغة من العمر 26 عاما، والمتطوعة في جهود الإغاثة: "العودة إلى المنزل الآن محفوفة بالمخاطر. يجب أن نتأكد من توعية الناس بالخطر المحتمل وخاصة كبار السن".

وأفاد رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ-تاي بأن الوفيات التي وقعت في الغالب في الطوابق الأرضية من المباني تستدعي التحقيق، مؤكدا ضرورة أن تغتنم السلطات "الفرصة الذهبية للإنقاذ" للعثور على المفقودين. وبينما استأنفت محطة قطارات قوانغفو عملها، انقطع الطريق السريع الرئيسي بعدما جرفت مياه الفيضانات جسرا. وتعهد الرئيس التايواني، أمس الأربعاء، بالتبرع بشهر من راتبه لدعم جهود إغاثة السكان النازحين ومن المقرر أن يزور منطقة الكارثة في وقت لاحق من اليوم الخميس.

(رويترز)