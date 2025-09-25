تايوان تخفض عدد قتلى إعصار راغاسا مع استمرار البحث عن 33 مفقوداً

بيئة
مباشر
25 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:21 (توقيت القدس)
يواصل رجال الإنقاذ البحث عن مفقودين بهوالين، سبتمبر 2025 (فرانس برس)
يواصل رجال الإنقاذ البحث عن مفقودين وسط الوحل في هوالين، 25 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- خفضت إدارة الإطفاء في تايوان عدد ضحايا إعصار راغاسا إلى 14 شخصاً، بينما يستمر البحث عن 33 مفقوداً وسط الوحل والدمار في منطقة هوالين.
- استخدم السكان والجنود معدات بسيطة لإزالة الطين والحجارة في بلدة قوانغفو، حيث أكدت المتطوعة إستر تشين على أهمية توعية الناس بالمخاطر المحتملة.
- دعا رئيس الوزراء التايواني إلى تحقيق في الوفيات التي وقعت في الطوابق الأرضية، بينما تعهد الرئيس بالتبرع لدعم جهود الإغاثة وزيارة المنطقة المتضررة.

خفضت إدارة الإطفاء في تايوان، اليوم الخميس، عدد ضحايا إعصار راغاسا الذي ضرب ساحلها الشرقي النائي هذا الأسبوع إلى 14 شخصاً، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 33 شخصا ما زالوا مفقودين وسط الوحل الكثيف ومشاهد الدمار. ووقعت الوفيات بعدما أدت الحافة الخارجية للإعصار إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة هوالين، ما تسبب في فيضان بحيرة في وسط الجبال وتدفق موجة عارمة من المياه نحو بلدة قوانغفو الصغيرة.

وبعدما أعلنت إدارة الإطفاء في اليوم السابق عن مقتل 17 شخصا، عدلت الرقم بالخفض إلى 14، مشيرة إلى أن بعض الضحايا جرى احتسابهم مرتين. وذكرت الحكومة أن عدد المفقودين انخفض إلى 33 من 152 أُعلن عنهم أمس الأربعاء، فيما تواصل البحث عن أشخاص فُقد الاتصال بهم.
علوم وآثار
التحديثات الحية

من يختار أسماء العواصف والأعاصير؟

واستخدم السكان وعناصر الإنقاذ، بما في ذلك الجنود، المجارف والدلاء والحفارات لإزالة الطين والحجارة التي جرفتها مياه الفيضانات في وسط مدينة قوانغفو. وقالت إستر تشين، البالغة من العمر 26 عاما، والمتطوعة في جهود الإغاثة: "العودة إلى المنزل الآن محفوفة بالمخاطر. يجب أن نتأكد من توعية الناس بالخطر المحتمل وخاصة كبار السن".

وأفاد رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ-تاي بأن الوفيات التي وقعت في الغالب في الطوابق الأرضية من المباني تستدعي التحقيق، مؤكدا ضرورة أن تغتنم السلطات "الفرصة الذهبية للإنقاذ" للعثور على المفقودين. وبينما استأنفت محطة قطارات قوانغفو عملها، انقطع الطريق السريع الرئيسي بعدما جرفت مياه الفيضانات جسرا. وتعهد الرئيس التايواني، أمس الأربعاء، بالتبرع بشهر من راتبه لدعم جهود إغاثة السكان النازحين ومن المقرر أن يزور منطقة الكارثة في وقت لاحق من اليوم الخميس.

(رويترز)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
تلاميذ يعالجون من تسمم غذائي بجاوة الغربية، سبتمبر2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

إصابة أكثر من ألف تلميذ بتسمم غذائي في إندونيسيا

موقع إطلاق النار في دالاس، 24 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

مقتل محتجز وإصابة اثنين بمركز للهجرة في تكساس وانتحار المهاجم

يحمل العلم الفلسطيني فوق الركام، مدينة غزة، 22 سبتمبر 2025 (معز الصالحي/الأناضول)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

الصامدون في مدينة غزة... آلاف الفلسطينيين تحت القصف والحصار