تايوان: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار راغاسا إلى 17

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار راغاسا الذي ضرب تايوان إلى ما لا يقل عن 17 قتيلاً، وفق ما أعلنته السلطات التايوانية اليوم الأربعاء. وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضان بحيرة وإغراق المناطق القريبة.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي، إن البحيرة التي تشكّلت في مقاطعة هوالين بعد إعصار سابق في يوليو/تموز فاضت أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إغراق المناطق المحيطة. وذكرت السلطات أن 17 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين في المناطق المتضررة.

وتم إجلاء أكثر من 8000 شخص في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع اقتراب إعصار راغاسا أمس الأول الاثنين. وذكرت السلطات التايوانية أنه في مختلف أنحاء جزيرة تايوان، أصيب 32 شخصا على الأقل في حوادث متعلقة بالإعصار. واستمرت جهود الإنقاذ في هوالين اليوم الأربعاء. لكن الطرق ما زالت مغلقة بطبقات سميكة من الطين، مما صعب العمليات وعلق الكثير من المركبات في الوحل.

وزار رئيس الوزراء تشو جونج تاي المناطق المتضررة من الكارثة في هوالين لتفقد الأضرار والإشراف على عمليات الإغاثة، كما دعا إلى إجراء تحقيق في الخطأ الذي حدث في أوامر الإخلاء.

وعادة ما تطبق تايوان، التي تضربها الأعاصير بشكل متكرر، آلية فعالة لمواجهة الكوارث تمكنها من تفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة عن طريق نقل السكان بسرعة من المناطق المعرضة للخطر. لكن العديد من السكان في بلدة جوانجفو، التي تقع في شرق البلاد في منطقة هوالين السياحية الشهيرة، قالوا إن التحذيرات كانت غير كافية عندما فاضت بحيرة أثناء هطول أمطار غزيرة صاحبت الإعصار راجاسا أمس الثلاثاء.

وأكد تشو أن الأولوية العاجلة هي العثور على المفقودين. وجرى تعديل عدد المفقودين من 152 إلى 17 فقط بعد العثور على الكثيرين أحياء. وقال للصحافيين في جوانجفو، قبل تعديل عدد القتلى إلى 17: "بالنسبة للأربعة عشر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي، يجب أن نحقق في سبب عدم تنفيذ أوامر الإخلاء في المناطق المحددة". وأضاف: "لا يتعلق الأمر بإلقاء اللوم على أحد، بل بكشف الحقيقة".

وقال مسؤولو الإطفاء إن جميع القتلى والمفقودين كانوا في جوانجفو، حيث دمرت المياه جسرا رئيسيا على نهر. ومع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على نحو متقطع في هوالين، أطلقت سيارات الشرطة صفارات الإنذار في تحذير جديد من الفيضانات في جوانجفو اليوم الأربعاء، ما دفع الناس إلى البحث عن مناطق أكثر أمانا بينما كان السكان ورجال الإنقاذ يصرخون "مياه الفيضانات قادمة، اهربوا بسرعة".

وقال نائب رئيس مركز إدارة الكوارث، إنه مع تراجع هطول الأمطار وتصريف جزء كبير من مياه البحيرة بالفعل، فإنه لا يتوقع تكرار الفيضانات الهائلة التي حدثت أمس.

وبادرت هونغ كونغ إلى إغلاق المدارس الثلاثاء وعلقت الرحلات الجوية حتى صباح الخميس. كذلك، أوقفت النقل البري حتى إشعار آخر. وحذرت السلطات سكان المناطق المنخفضة من مخاطر الفيضانات، وفتحت 50 ملجأ لإيواء 810 أشخاص.

وتسبب إعصار راغاسا في إلغاء 133 رحلة طيران كانت متجهة من مطار تاويوان الدولي في تايوان وإليه، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تعطيل خدمات نقل الركاب والبضائع، حيث كانت العاصفة القوية التي تعرضت لها أجزاء من شرق تايوان تتجه نحو جنوب الصين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأربعاء، بأنه حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، تم إلغاء 105 رحلات ركاب في المجمل - أغلبها على خطوط هونغ كونغ وماكاو، أو تابعة لشركات طيران في هونغ كونغ – بالإضافة إلى 28 رحلة شحن طوال اليوم، بحسب ما أعلنته الشركة المسؤولة عن مطار تاويوان الدولي. وحثت الشركة المسافرين على التأكد من حالة رحلاتهم الجوية لدى شركات الطيران قبيل التوجه إلى المطار.

ويقول العلماء إنّ تغير المناخ يتسبب في ظواهر مناخية قصوى، بشكل أكثر تواترا وشدة في كل أنحاء العالم.

