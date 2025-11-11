تايوان: إغلاق المدارس وإجلاء الآلاف استعداداً للعاصفة "فونغ وونغ"

- أجلت تايوان أكثر من 3,300 شخص وأغلقت المدارس والمكاتب تحسباً لوصول العاصفة الاستوائية "فونغ وونغ"، التي أودت بحياة 18 شخصاً وشردت 1.4 مليون في الفلبين. من المتوقع أن تضرب العاصفة اليابسة قرب كاوهسيونغ غداً. - بلغت سرعة الرياح المستدامة للعاصفة 108 كم/ساعة، مع عواصف تصل إلى 137 كم/ساعة. من المتوقع أن تجتاح العاصفة الجزيرة وتغادرها مساء الأربعاء أو صباح الخميس. - أصدرت السلطات تحذيرات في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، بينما فعّلت الصين استجابة طوارئ لمقاطعاتها الجنوبية الشرقية.

أجلت تايوان أكثر من 3 آلاف شخص من المناطق المعرضة للخطر، وأغلقت المدارس والمكاتب، اليوم الثلاثاء، تحسباً لوصول العاصفة الاستوائية "فونغ وونغ"، التي أودت بحياة 18 شخصاً على الأقل، وشردت أكثر من 1.4 مليون شخص في الفيليبين، بعد أن ضربت اليابسة، الأحد الماضي. وجرى تصنيف "فونغ وونغ" إعصاراً، ولكنها تفقد شدتها مع اقترابها من تايوان، حيث من المتوقع أن تضرب اليابسة بعد ظهر أو مساء غد الأربعاء، قرب مدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية الغربية.

وفي صبيحة، اليوم الثلاثاء، بلغت أقصى سرعة رياح مستدامة للعاصفة 108 كم/ساعة (67 ميلاً في الساعة) مع عواصف بلغت سرعتها 137 كم/ساعة (85 ميلاً في الساعة)، ومن المتوقع أن تجتاح الجزيرة وتغادرها من جانبها الشمالي الشرقي، مساء الأربعاء، أو ساعة مبكرة من صباح الخميس، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية التايوانية. وتم إجلاء أكثر من 3300 شخص من أربع مقاطعات ومدن قرب بلدة غوانجفو الشرقية، حيث تسبب فيضان من إعصار في سبتمبر/ أيلول الماضي في فيضان المياه في بحيرة حاجزة، مما أدى إلى مقتل 18 شخصاً.

About one hour ago: Heavy rains brought by the outer bands of Typhoon Fung-Wong have triggered severe flooding, as the Mataian River in Hualien overflowed, inundating streets in Mingli Village, Wanrong Township, Taiwan.



The storm may hit southern Taiwan later tomorrow. pic.twitter.com/cnm5Se4tLH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025

وأغلقت المدارس والمكاتب أبوابها، اليوم الثلاثاء، في مقاطعتي هولين وييلان، بينما أصدرت سلطات الأرصاد الجوية تحذيراً برياً يشمل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بما في ذلك كاوهسيونغ، ومقاطعة بينغتونغ، وتاينان، وتايتونغ. وفعّلت الصين استجابة طوارئ للإعصار لمقاطعاتها الجنوبية الشرقية فوجيان، وغوانغدونغ، وتشجيانغ، وهاينان.

واجتاح إعصار "فونغ وونغ" شمالي الفيليبين، بينما كانت البلاد لا تزال تتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار كالمايغي، الذي أودى بحياة 224 شخصاً على الأقل في المقاطعات الوسطى، الثلاثاء الماضي، قبل أن يضرب فيتنام، حيث قتل خمسة أشخاص على الأقل.

وضرب "فونغ وونغ" اليابسة في مقاطعة أورورا الشمالية الشرقية، ليل أول من أمس الأحد، باعتباره إعصاراً عملاقاً برياح مستدامة، تصل سرعتها إلى 185 كيلومتراً في الساعة (115 ميلاً في الساعة) وعواصف تصل إلى 230 كيلومتراً في الساعة (143 ميلاً في الساعة). وقال خبراء الأرصاد الحكوميون إن العاصفة التي يبلغ عرضها 800 كيلومتر (1100 ميل) ضعفت أثناء اجتياحها المقاطعات الشمالية الجبلية والسهول الزراعية ليلاً، قبل أن تبتعد عن مقاطعة لا يونيون متجهة نحو بحر الصين الجنوبي.

يشار إلى أن الفيليبين وتايوان تتعرضان لضربات من العديد من الأعاصير والعواصف كل عام مما يجعلهما من أكثر البلدان عرضة للكوارث الناجمة عن ذلك في العالم.

(أسوشييتد برس)