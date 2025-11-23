تأخر الموسم المطري يفاقم أزمة مياه الأردن

يهدد تأخر الموسم المطري الحالي في الأردن بتفاقم الأزمة المائية ومخاطر عدة على البيئة والقطاع الزراعي، بعد موسم ماضٍ لم تصل فيه الهطولات المطرية الى نصف المعدل السنوي. وغابت الهطولات الغزيزة للأمطار حتى الثلث الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في حين يُعتبر سبتمبر/ أيلول موعداً لدخول الأجواء المطرية، بحسب القول الشعبي "أيلول ذيله مبلول"، أي أن أيامه الأخيرة لا تخلو من أمطار.

وشهدت البلاد الهطول الأكبر للأمطار حتى الآن، خلال المنخفض الجوي الأخير في منتصف نوفمبر، لكن معدلها لم يتجاوز 4% من المعدل السنوي، بحسب وزارة المياه والري، والتي أكدت أن كميات مياه الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الجوي بلغت 1.8 مليون متر مكعب، ليصبح التخزين الكلي في السدود الرئيسية 43 مليون متر مكعب، بنسبة 15% من طاقتها التخزينية.

وتشير بيانات وزارة المياه والري إلى أن العجز المائي في الأردن يزيد عن 550 مليون متر مكعب سنوياً، في حين أن حصة الفرد 61 متراً مكعباً، وتعاني المملكة من أزمة مائية متفاقمة مع فراغ معظم السدود بسبب تغير المناخ وتراجع الهطول، وارتفاع معدلات التبخر واستنزاف الموارد الطبيعية.

وتقدّر الحاجة السنوية من المياه بنحو 1.4 مليار متر مكعب، بينما لا يتجاوز المتاح 950 مليون متر مكعب، ما يخلّف عجزاً يقارب 400 مليون متر مكعب سنوياً، كما تصل معدلات التبخر إلى 93% من الهطول السنوي، ما يجعلها تحتل المرتبة 172 عالمياً من أصل 180 دولة في معدلات الأمطار، بحسب ما تفيد تقارير البنك الدولي.

وكشف مدير الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن "الأردن شهد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يوماً مطرياً واحداً تراوحت فيه كمية الأمطار بين 0.4 ملليمتر و3.8 ملليمترات في عدد من المناطق الشمالية، بنسبة لا تتجاوز 1% من المعدل الموسمي العام، ومجموع الأمطار منذ بداية الموسم حتى نهاية أكتوبر الماضي لا تزال دون معدلاتها العامة في كل المناطق، ولم تتجاوز 2% من المعدل الموسمي السنوي".

موسم الجفاف الماضي كان أحد الأكثر قسوة منذ نحو خمسين عاماً، وشهد الأردن في أكتوبر/ تشرين الأول يوماً مطرياً واحداً



ويحذّر رئيس جمعية تنمية الإنسان والبيئة أحمد الشريدة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من الانعكاسات السلبية لتأخر الموسم المطري على الغطاء النباتي والقطاع المائي في الأردن، ويقول إن "تأخر الأمطار أدى إلى تراجع كبير في مخزون المياه الذي انخفض إلى مستويات مقلقة في معظم السدود التي جفّت بعضها تماماً، لا سيما تلك التي تعتمد على مياه الأمطار. كما ضعفت الينابيع أو جفّت، وأصبحت السيول السطحية والأودية التي تغذي نهري الأردن واليرموك شبه خالية من المياه".

ويشير إلى أن "نقص التغذية المائية انعكس بيئياً على التنوع الحيوي النباتي والحيواني، وتسبب في جفاف أشجار مثمرة وحرجية، خصوصاً أشجار الزيتون التي تراجع إنتاجها في الأراضي البعلية إلى أقل من 30% من معدلها السنوي المعتاد".

ويذكر أيضاً أن "التغير المناخي أصبح يشكل تحدياً كبيراً لمصادر المياه في الأردن، علماً أن موسم الجفاف الماضي كان أحد الأكثر قسوة منذ نحو خمسين عاماً، ويُتوقع أن تقبل المنطقة على مواسم يقل فيها الهطول المطري، ما يعني تغير الأنماط البيئية وضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية".

ويؤكد الشريدة أن "لا أحد يستطيع التنبؤ بدقة بما سيكون عليه الموسم المطري المقبل، فذلك في علم الغيب، لكننا نأمل في أن يجلب خيراً لتعويض ضعف الموسم الماضي، ويُساهم في تعزيز المخزونين الجوفي والسطحي للمياه".

تدنٍ كبير في كميات المياه في الأردن، 14 إبريل 2021 (فرانس برس)

ويقول رئيس الجمعية الأردنية للحفاظ على المياه، أحمد الروسان، لـ"العربي الجديد": "تأخر الموسم المطري بعدما انتهى الثلث الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهذا غير معهود في الأردن، باعتبار أن الأمطار تهطل قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول، والكميات التي نزلت لا تذكر، لكننا نظل متفائلين، ويتوقع البعض أن يكون الموسم جيداً".

ويوضح أن "عجز الأردن في المياه يناهز 500 مليون متر مكعب، فالأحواض المائية تُستنزف، والسدود وصلت إلى وضع صعب لا تزيد المياه فيها عن 20% من سعتها التخزينية، وحتى إذا تحسّنت نسبة الأمطار، يبقى الخوف من الانحباس المطري الذي يعني أن الأمطار قد تهطل في فترات متباعدة، ما يرفع درجات الحرارة ويزيد تبخر المياه، كما أن الأمطار الغزيرة والسريعة لا تفيد كثيراً الزراعة أو المياه الجوفية بخلال السدود التي ستستفيد منها فقط، لأن التربة الجافة لا تسمح بتغلغل المياه فيها، فتتشكل الانجرافات والسيول".

ويذكر الروسان أن الأردن يعتمد بشكل عام على المياه الجوفية لتغطية 60% من احتياجاته المائية، بينما يحصل على 40% من مياه الأمطار والسدود. ويلفت إلى أن الأحواض الجوفية تتعرض لاستنزاف كبير جداً، في حين قللت كميات الأمطار القليلة في السنوات السابقة تغذية المياه الجوفية، وخفضّت منسوبها.

ويدعو الروسان إلى "دعم المزارعين في المناطق الريفية ومساعدتهم على حفر آبار لتجميع مياه الأمطار، "لأن الحصاد المائي ينعكس إيجاباً على السكان وبالتالي على الدولة كلها، كما يجب أن تزيد الحكومة الحفر الترابية في المناطق الصحراوية لتعزيز تغذية المياه الجوفية".

ويشير إلى "وجود تراجع خلال السنوات الأخيرة في كميات الأمطار الهاطلة بشكل عام مقارنة بعقود ماضية. وقد انعكست المواسم المطرية الضعيفة على الثروة النباتية، إذ انخفض إنتاج الزيتون المروي هذا العام إلى أقل من 30%، كما انعكس الجفاف على أسعار الخضار والفواكه".

من جهته، يقول خبير المياه النائب السابق موسى هنطش لـ"العربي الجديد": "كان معدل هطول المطر العام الماضي أقل من 50%، وسارت الأمور بهدوء خلال الموسم بفضل تكاتف مؤسسات الدولة، خاصة وزارة المياه والري، مع المواطنين، ونامل في أن يتكرر التكيّف المقبول في حال كانت نتائج الموسم المطري الضعيف، وأن تستمر الجهات المسؤولة في إدارة الأمور في شكل جيد". يتابع: "الحكم على الموسم المطري لا يزال مبكراً، وزخم الهطولات المطرية يحصل عادة في أشهر ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط، وندعو جميع الجهات إلى الحفاظ على كل قطرة مياه، والمواطنين إلى عدم الإسراف، ويجب أن تواجه الحكومة تحدي تجاوز الفاقد المائي 40% بسبب التعديات وسرقات المياه وتلف الشبكات".

ويوضح أن الأمطار في الأردن تختلف من منطقة إلى أخرى، فأقصاها في الشمال (إربد، عجلون، جرش)، وربما في الوسط (البلقاء)، لكن أثرها على المياه الجوفية قليل جداً لأن تربتها طينية، ولا يُخزن فيها سوى 5% من مياه الأمطار، بينما تُقدر المياه المخزنة في المناطق الرملية مثل الجنوب بنحو 40%. ويتحدث عن أن "بدائل موجودة مثل المياه العميقة في مناطق الأغوار ومشروع الناقل الوطني من البحر الأحمر (خليج العقبة)، كما توجد كميات كبيرة من المياه الجوفية في منطقة الأزرق وسط البلاد نحو الشرق، ونوعيتها ممتازة، ويمكن من خلال الإدارة المناسبة للمياه التغلب على كثير من الصعوبات المتعلقة بتوفير المياه، كما يمكن للدول الأوروبية أن تقدم التمويل والمنح لمواجهة مشكلة فقر المياه في الأردن".