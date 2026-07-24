بين الخيام والركام... تلاميذ غزة يحتفلون بنتائج التوجيهي

- احتفلت محافظات غزة بنتائج الثانوية العامة رغم الدمار والنزوح، حيث عبر الأهالي عن فرحتهم بالنجاح في مخيمات النزوح والمراكز المؤقتة، مما جمع بين الألم والأمل. - تميز العام الدراسي 2025-2026 بظروف استثنائية، حيث تابع الطلاب دراستهم في بيئات غير مستقرة، وأظهروا صموداً وإصراراً على النجاح كدليل على التمسك بالأمل. - قصص النجاح، مثل أريج عدوان بمعدل 96%، تعكس الإرادة القوية للطلاب في مواجهة الصعوبات، مما يمنحهم الأمل في التعليم الجامعي والعودة لحياة طبيعية.

على الرغم من كلّ الأسى الذي يسيطر على قطاع غزة المنكوب بعد حرب إسرائيلية مدمّرة استمرّت أكثر من عامَين، سُجّل مشهد مغاير، اليوم الجمعة، في مختلف محافظات القطاع الخمس. فقد رُصدت احتفالات وأجواء بهجة في مخيمات القطاع ومراكز النزوح فيه، بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة الذي يُعرَف بـ"التوجيهي"؛ فأُطلقت الزغاريد ودُقّت الطبول وتبادل التلاميذ وعائلاتهم التهاني ووُزّعت الحلوى. وهكذا التُقطت صور نجاح تلاميذ التوجيهي، جامعةً ما بين الفرح والألم.

ولم تُرصَد الاحتفالات بالتوجيهي للعام الدراسي 2025-2026 في باحات المدارس التي تابع فيها التلاميذ الفلسطينيون تعليمهم ولا في منازل عائلاتهم بمناطق غزة المختلفة، بل في نقاط سكن مؤقتة؛ مخيمات عشوائية ومراكز نزوح فرضتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة. كذلك أتت الاحتفالات وسط واقع تعليمي استثنائي، حُرم خلاله التلاميذ من مدارسهم ومقاعدهم الدراسية وطقوس الامتحانات الوجاهية.

وأتى النجاح هذه المرّة بعد رحلة طويلة من الصمود التي عرفها تلاميذ قطاع غزة في ظروف لم تسمح حتى بحياة طبيعية للفلسطينيين المحاصرين، فيما تنطوي كلّ فرحة على حكاية عام دراسي شاق، بفعل قساوة عيش التلاميذ وعائلاتهم. وقد خاض هؤلاء عاماً دراسياً مختلفاً بكلّ تفاصيله، إذ لا مدارس فتحت أبوابها بالمعنى المعتاد، ولا صفوف دراسية منتظمة، ولا مدرّسون يقودون التلاميذ يومياً، فيما اضطر كثيرون إلى متابعة تعليمهم وسط ظروف قاسية في المخيمات العشوائية ومراكز الإيواء، أو عبر وسائل بديلة فرضتها ظروف الحرب وانقطاع الخدمات وصعوبة الوصول إلى مصادر التعليم.

ويرى تلاميذ التوجيهي في قطاع غزة أنّ فرحتهم بالنجاح لا تعني نسيان ما مرّوا به، غير أنّها تمثّل بالنسبة إليهم انتصاراً صغيراً على ظروف الحرب، وإشارة إلى أنّهم تمكّنوا من مواصلة الطريق على الرغم من كلّ محاولات قطع مستقبلهم، فشهادة الثانوية العامة بالنسبة إلى كثيرين منهم ليست مجرّد نتيجة دراسية، بل دليل على التمسّك بالتعليم والأمل وعلى الرغبة في مواصلة الحياة وبناء مستقبل مختلف.

التلميذة الفلسطينية أريج عدوان، من بين متفوقي غزة في الثانوية العامة، تخبر "العربي الجديد" أنّ فرحتها بالنجاح والتفوّق هذا العام مختلفة عن كلّ ما كانت تتخيّله، مشيرةً إلى أنّها لم تعش عاماً دراسياً طبيعياً، ولم تتمكّن من الذهاب إلى المدرسة أو متابعة تعليمها في ظروف مستقرّة. تضيف أريج: "كنّا (هي وغيرها من التلاميذ) ندرس وسط ظروف صعبة جداً، في داخل الخيام أو في أماكن النزوح (الأخرى)، وفي ظلّ خوف وقلق متواصلَين. وأحياناً، كان من الصعب عليّ فتح كتاب أو التركيز في الدراسة، لكنّني كنت أقول لنفسي إنّ عليّ أن أواصل ذلك، لأنّ التعليم هو القادر على مساعدتي في بناء مستقبلي".

وتؤكد التلميذة الفلسطينية، التي حصلت على معدّل 96% في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، أنّ إعلان النتيجة مثّل لحظة فرح كبيرة بالنسبة إليها وإلى عائلتها. وتبيّن أريج أنّ نجاحها يمنحها الأمل لمواصلة تعليمها الجامعي، وكذلك الأمل بالعودة إلى حياة طبيعية يتمكّن فيها أبناء غزة من متابعة تعليمهم في المدارس والجامعات بعيداً عن الحرب. وهكذا تحمل المشاهد المرصودة في قطاع غزة اليوم دلالات أكبر من مجرّد احتفال بنتائج الثانوية العامة، إذ يبدو النجاح رسالة أمل تبرز من بين الركام؛ جيل حُرم من المدارس والصفوف والامتحانات الطبيعية غير أنّه لم يتخلّ عن حلمه بالتعليم.

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من جهته، يقول المواطن الفلسطيني محمد الغرابلي الذي حصل ابنه أحمد على معدّل 91% في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ فرحة نجاح ابنه جاءت بعد عام طويل من الخوف والقلق، مشيراً إلى أنّ العائلة كانت تتابع تعليم أحمد في ظروف بالغة الصعوبة. يضيف: "لم يكن من السهل أن يدرس أبناؤنا في ظلّ النزوح والخيام والظروف القاسية؛ كنّا نعيش يوماً بيوم، لكنّنا حرصنا دائماً على تشجيعه على مواصلة دراسته وعدم الاستسلام". ويوضح محمد أنّ نجاح ابنه يمثّل "مصدر فخر كبير للعائلة"، لكنّه يأمل أن تتوفّر له ولغيره من التلاميذ فرصة حقيقية لمواصلة دراستهم. ويشدّد: "نريد أن يفرح أبناؤنا بنجاحهم، لكنّنا نريد كذلك أن يعيشوا حياة طبيعية، وأن يذهبوا إلى مدارسهم وجامعاتهم من دون خوف".

ولم تكن رحلة النجاح سهلة، فإلى جانب صعوبة المناهج والعملية التعليمية، كان على التلاميذ التعامل مع واقع يومي مثقل بالنزوح والخوف والقصف وفقدان أفراد من العائلة أو المنزل، إذ إنّ إسرائيل مضت في خروقها على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025. إلى جانب ذلك، فإنّ العيش في خيام يفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة، في وقت كان فيه التفكير بالتعليم والامتحانات تحدياً بحدّ ذاته.

وتقول المواطنة الفلسطينية رندة عيد، والدة التلميذة حنين النمس، إنّ إعلان نجاح ابنتها كان من أكثر لحظات الفرح بالنسبة إلى العائلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وتشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ هذا النجاح جاء على الرغم من الظروف الصعبة التي عاشتها العائلة، موضحةً أنّ ابنتها كانت تدرس في ظروف لا تشبه حياة أيّ تلميذ؛ إذ لم تتوفّر غرفة هادئة لذلك ولا أجواء بيت مستقرّ أو أخرى تساعد على الدراسة. وعلى الرغم من ذلك، أصرّت على فتح كتبها ومواصلة طريقها في كلّ يوم. وتلفت رندة إلى أنّ فرحة النجاح امتزجت بمشاعر كثيرة؛ "فرحنا كثيراً، لكنّنا نتمنّى أن يكون هذا النجاح بداية لحياة أفضل، وأن تتمكّن ابنتنا من إكمال تعليمها وتحقيق حلمها". وتشدّد على أنّ "أبناءنا يستحقّون أن يعيشوا طفولتهم وشبابهم بعيداً عن الخيام والخوف".

ويختصر احتفال تلاميذ غزة بنجاحهم وسط الخيام والدمار صورة القطاع اليوم؛ واقع قاس يفرض على الناس تفاصيل يومية مؤلمة، وإرادة تحاول على الرغم من ذلك صناعة لحظات من الفرح والتطلّع إلى غدٍ أكثر أماناً واستقراراً، يتمكّن فيه التلاميذ من مواصلة تعليمهم بعيداً عن الخوف والنزوح، وفي مدارس حقيقية بدلاً من الخيام ومراكز الإيواء.