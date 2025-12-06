بيل غيتس: وفاة 5 ملايين طفل دون سن الخامسة بسبب عدم تلقي اللقاحات

- بيل غيتس يشيد بتراجع وفيات الأطفال دون سن الخامسة من عشرة ملايين إلى خمسة ملايين، ويؤكد على أهمية استمرار الجهود الدولية للحد من هذه المأساة، مشيراً إلى دور قطر كشريك في تقديم الموارد. - أعلن غيتس عن توسيع شراكة مؤسسة غيتس مع صندوق قطر للتنمية لدعم التمكين الاقتصادي والصحي والتعليم، مع التركيز على مكافحة الأمراض وتحسين إنتاجية المزارعين. - يشير غيتس إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلص وفيات الأطفال إلى أقل من 2%، ويؤكد على أهمية استفادة الفقراء من هذه التقنيات الجديدة.

قال مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إن وفيات الأطفال دون سن الخامسة نتيجة عدم تلقيهم اللقاحات اللازمة تراجعت من عشرة ملايين طفل في بداية القرن إلى نحو خمسة ملايين طفل. وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، أن دولة قطر ليست كريمة فحسب في حل الصراعات، بل تعد شريكتنا في تقديم الموارد للعديد من القضايا، من بينها منع وفيات الأطفال دون الخامسة.

وأشار المتحدث إلى أن التقدم في الحد من وفيات الأطفال شهد أول تراجع هذا العام، إذ ارتفع عدد الوفيات من 4.6 ملايين طفل إلى 4.8 ملايين طفل، مشدداً على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي جهوده للحد من هذه المأساة.

وفي السياق نفسه، أعلن غيتس توسيع شراكة مؤسسة غيتس مع صندوق قطر للتنمية لدعم مجالات التمكين الاقتصادي والصحي والتعليم، بما في ذلك تحسين إنتاجية المزارعين، ودعم اللقاحات، ومكافحة الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والسل، والملاريا. ولفت إلى أن هذه الشراكات الإقليمية والدولية ستمكن من القضاء على الفقر وخفض نسبة وفيات الأطفال إلى أقل من 2%، مع إمكانية القضاء على شلل الأطفال وخفض أكثر من 95% من الأمراض المنتشرة عالمياً.

وأشار أيضاً إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على تقليص عدد وفيات الأطفال إلى أقل من 2%، وأنه سيؤدي دوراً حيوياً في توزيع اللقاحات والمساعدة في اكتشافها. وقال غيتس: "ينبغي أن يستفيد الفقراء أولاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا أن ينتظروا عشرين أو ثلاثين عاماً أخرى. هذا الجيل يمكن أن يكون صاحب الحل لإنهاء وفيات الأطفال والقضاء على الأمراض المعدية".

كذلك لفت إلى أن التقنيات الجديدة ستساهم في اكتشاف لقاحات وأدوية جديدة، وستساعد أيضاً في تقديم خدمات طبية وتعليمية وزراعية حتى لأفقر المجتمعات، مستفيدة من الهواتف المحمولة بكونها وسيلة للوصول.

وأكد المتحدث أن مؤسسة غيتس تعمل على مكافحة الأمراض المستعصية مثل شلل الأطفال والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، مشيراً إلى أن باكستان وأفغانستان هما البلدان الوحيدان اللذان لم يُقضَ على شلل الأطفال فيهما حتى الآن. وأشار إلى التحديات الكبيرة في التغذية وصحة الأطفال، حيث يعاني الملايين من سوء التغذية.

وانطلقت يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى الدوحة: النسخة الشبابية 2025"، الذي يُنظمه مركز مناظرات قطر ومنتدى الدوحة، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الرياضة والشباب، والمدينة الإعلامية في قطر، وذلك في ملتقى المدينة التعليمية في الدوحة، بمشاركة 150 شاباً وشابة يمثلون 100 دولة. ويناقش المشاركون على مدى يومين قضايا محورية تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، ضمن محاور تشمل الجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا الناشئة، والدبلوماسية الثقافية، والأمن.