بنغلادش: نزوح الآلاف بعد نشوب حريق في حي فقير في دكا

ذكر مسؤولو إطفاء، اليوم الأربعاء، أن حريقاً اندلع في أحد أكبر الأحياء الفقيرة في دكا، عاصمة بنغلادش دمر أكثر من 1500 كوخ، مما أدى إلى نزوح الآلاف. ونشب الحريق في حي كوريل الفقير في منطقة موهاخالي في دكا أمس الثلاثاء. وقال تاج الإسلام شودري، الذي قاد جهود مكافحة الحرائق إن الأمر استغرق 19 سيارة إطفاء لمدة حوالي 16 ساعة لإخماد الحريق، مع انتهاء العمليات صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أن حوالي 1500 كوخ دمرت أو تضررت في الحي الفقير المكتظ بالسكان. ولم يعرف سبب الحريق بعد. وتأتي هذه الحادثة، بعد زلزال قوي اهتزت له ضواحي العاصمة دكا يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، فيما أصيب بضع مئات بجروح". وشعر سكان دكا والمناطق المجاورة بالزلزال الأول الذي تسبب بدمار واسع النطاق. وأفاد عمر فاروق من إدارة الأرصاد الجوية في بنغلادش بتسجيل هزة خفيفة أخرى يوم السبت الساعة 10,36 صباحا (04,36 ت غ).

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 3,3 درجات في أشوليا المحاذية لمناطق شمال العاصمة. وكثيرا ما تُسجل هزات ارتدادية بعد الزلازل الكبرى، لكنها فاقمت الآن من مخاوف البعض في بنغلادش من كارثة أكبر.

وفعّلت الحكومة مركز عمليات الطوارئ لتقييم حجم الأضرار وتنسيق عمليات الإغاثة والإنقاذ. وقال روبيات كبير، من مركز رصد الزلازل وأبحاثها، إن التكوين الجغرافي لبنغلادش البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، يجعلها عرضة للزلازل.

