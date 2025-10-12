بنغلادش: حملة لتطعيم نحو 50 مليون طفل ضد التيفود

- أطلقت بنغلادش حملة تطعيم وطنية لحماية 50 مليون طفل من التيفود، وهو مرض مميت ومقاوم للأدوية، باستخدام لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية يوفر حماية لمدة خمس سنوات، ويُمنح مجاناً ضمن برنامج حكومي موسع. - تأتي الحملة وسط مخاوف من سلالات التيفود المقاومة للعقاقير في جنوب آسيا، حيث يتم تطعيم الأطفال في المدارس والعيادات والمنازل، مع التركيز على الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية. - تواجه بنغلادش أزمة صحية مع انتشار حمى الضنك وشيكونغونيا، مما يضغط على المستشفيات، ويستدعي دعمها وتوسيع اختبارات الكشف وحملات مكافحة البعوض.

أطلقت بنغلادش اليوم الأحد، حملة تطعيم على مستوى البلاد لحماية ملايين الأطفال من التيفود (التيفوئيد)، وهو مرض مميت ومقاوم للأدوية بشكل متزايد، ويمثل تهديداً متنامياً للصحة العامة. وتهدف الحملة على مدى شهر إلى تطعيم نحو 50 مليون طفل تُراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و15 عاماً بجرعة واحدة من لقاح مضاد للتيفود. ويوفّر اللقاح المعتمد من منظمة الصحة العالمية، الحماية لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويُمنح مجاناً في إطار برنامج تطعيم حكومي موسّع.

وتأتي حملة التطعيم وسط مخاوف متزايدة من سلالات التيفود المقاومة للعقاقير في أنحاء جنوب آسيا. فمنذ عام 2016، تكافح باكستان تفشّي المرض المقاوم لكلّ المضادات الحيوية تقريباً. ويوفّر العاملون بقطاع الصحة في بنغلادش التطعيم للأطفال في المدارس والعيادات وخلال زيارات منزلية، مع اهتمام خاص بالأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية النائية.

ومن المقرّر أن تستمر الحملة حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبعد ذلك سيُدرج اللقاح المضاد للتيفود ضمن منظومة برنامج التطعيم في البلاد.

جديرٌ بالذكر، أنّ الإصابة بالتيفود تحدث من بكتيريا السالمونيلا التيفية، وينتشر المرض شديد العدوى عن طريق الطعام والماء الملوّثين. ومن أعراضه الحمى والغثيان وآلام المعدة وطفح ورديّ اللون على الصدر. وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدّي إلى مضاعفات في الأمعاء والرأس، ربّما تؤدّي إلى الوفاة.

ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية المنشور في 30 مارس/آذار 2023، فإنّ التقديرات في عام 2019 تشير إلى إصابة 9 ملايين شخص بالتيفود ووفاة 110 آلاف شخص بسببه كل سنة، كما تؤكد المنظمة إمكانية علاج حمى التيفود بالمضادات الحيوية، وإن كانت مقاومتها المتزايدة لأنماط مختلفة من ‏المضادات الحيوية تزيد تعقيد علاجها. وتُوصي باستخدام اللقاح المتقارن المضاد للتيفود لدى الأطفال اعتباراً من عمر 6 أشهر، ولدى البالغين حتى سنّ 45 عاماً أو 65 عاماً (حسب اللقاح).

وتواجه بنغلادش أزمة صحية عامة تفاقمت بسرعة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مع انتشار مرَضَين ينقلهما البعوض، وهما حمى الضنك وحمى شيكونغونيا، ما أدّى إلى ضغط شديد على المستشفيات يفوق إمكاناتها وسط تصاعد مخاوف من تفشّي المرضين أكثر. وفي السابع من سبتمبر الماضي، ذكرت المديرية العامة للخدمات الصحية أن البلاد سجلت أكثر من 33,800 إصابة بحمى الضنك و132 وفاة ناجمة عنها هذا العام.

ومع انتشار عدد من الأمراض التي تسبب الحمى في وقت واحد، يقول خبراء في مجال الصحة إنّ بنغلادش تحتاج على نحوٍ عاجل إلى دعم المستشفيات وتوسيع نطاق اختبارات الكشف عن الأمراض وحملات مكافحة البعوض على مدار العام لمنع الوضع من التفاقم أكثر.

