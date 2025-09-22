بنغلادش تسجل أعلى معدل إصابة يومي بحمى الضنك

تسارعت وتيرة الإصابة بحمى الضنك في جميع أنحاء بنغلادش، حيث أبلغ مسؤولو الصحة عن أكبر ارتفاع يومي في كل من الوفيات وحالات الدخول إلى المستشفيات من جراء الإصابة بالمرض هذا العام. وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية إن 12 شخصاً توفوا ونقل 740 مريضاً جديداً إلى المستشفيات بسبب العدوى التي ينقلها البعوض. وأودت حمى الضنك بحياة ما لا يقل عن 179 شخصاً هذا العام وأصابت ما يقرب من 42 ألفاً في جميع أنحاء بنغلادش.

وأعراض حمى الضنك هي الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم وآلام الأطراف والمفاصل والصداع والارتجاف والحكة والطفح الجلدي الذي ‫يغطي مساحة كبيرة من الجلد، بالإضافة إلى تورم العقد الليمفاوية. وتتفاقم الأزمة هذا العام بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "شيكونغنيا" الذي نادراً ما يسبب الوفاة على عكس حمى الضنك، ولكنه غالباً ما يسبب للمرضى آلاماً شديدة في المفاصل وضعفاً مزمناً. وشهد 2023 أكبر تفش لحمى الضنك في بنغلادش، حين أودت بحياة 1705 أشخاص وأصابت أكثر من 321 ألفاً آخرين.

وتسبب انتشار مرضين ينقلهما البعوض، وهما حمى الضنك وحمى شيكونغونيا، في تفاقم أزمة صحية في البلاد من جراء الضغط الشديد على المستشفيات بما يفوق إمكاناتها، خاصة مع تصاعد مخاوف تفشي المرضين، ومع انتشار عدد من الأمراض التي تسبب الحمى في وقت واحد، يقول خبراء في مجال الصحة إن بنغلادش تحتاج بشكل عاجل إلى دعم المستشفيات وتوسيع نطاق اختبارات الكشف عن الأمراض وحملات مكافحة البعوض على مدار العام لمنع الوضع من التفاقم أكثر.

(قنا، رويترز)