"بلوغر" مصرية تنتحر في بث مباشر

تصدر انتحار "البلوغر" المصرية بسنت سليمان خلال بث مباشر على فيسبوك، صباح اليوم، مناقشات المصريين حول خطورة الضغوط النفسية والأزمات الأسرية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم المآسي الفردية، وعدم التفات المجتمع لصرخات المتضررين إلى أن تحدث الكارثة أمام الكاميرات ليشاهدها الجميع.

وأنهت سليمان وهي أم لطفلين حياتها بإلقاء نفسها من شرفة شقتها في الطابق الثالث عشر بحي سموحة الراقي في مدينة الإسكندرية شمالي مصر، وقالت مصادر أمنية وطبية إن الحادث وقع فجر الأحد بعد بث مباشر استمر نحو ساعة، تحدثت خلاله سليمان عن أعباء مادية وخلافات أسرية وضغوط نفسية، قبل أن توجه رسالة أخيرة إلى متابعيها تطلب فيها رعاية طفليها، ثم أقدمت على الانتحار أمام مئات المشاهدين.

وأثار الحادث موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل، حيث تصدر اسمها قوائم الأكثر تداولًا، في ظل حالة من الصدمة والغضب، وتساؤلات حول غياب التدخل من قبل أسرتها ومعارفها والأجهزة المختصة بالدولة رغم طول مدة البث التي ظهرت خلال احتفالات دينية بعيد الفصح وأخرى شعبية تستعد ليوم شم النسيم احتفاءً بقدوم فصل الربيع.

وزيرة مصرية: انتحار بسنت سليمان جرس إنذار خطير

ووصفت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الواقعة بأنها "جرس إنذار خطير"، مشيرة في أول تعليق رسمي على الحادث إلى أن ما حدث يعكس تصاعد ضغوط نفسية واجتماعية قد تدفع بعض الأفراد إلى نهايات مأساوية. أضافت الوزيرة أن القضية تتجاوز نزاعاً أسرياً تقليدياً، لتلامس مفهوم كرامة الإنسان واستقرار الأسرة، محذرة من استخدام حقوق مثل "شقة الحضانة" وسيلة ضغط، مؤكدة أن ذلك يمثل "خطاً أحمر" لما له من تأثير مباشر على الأمهات والأطفال، مضيفة أنها ستعمل على دعم خطط المراجعة الشاملة لآليات التعامل مع قضايا الأسرة، وتشديد الإجراءات القانونية ضد إساءة استخدام الحقوق، مؤكدة أن تعزيز التماسك الاجتماعي يمثل خط الدفاع الأول لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وبحسب ما نشرته سليمان في وقت سابق، فإن أزمتها تعود إلى سنوات من النزاع الأسري، بدأت بطلبها الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج بسبب غياب التفاهم، قبل أن تتفاقم الخلافات مع سفر زوجها إلى الخارج دون تسوية قانونية أو التزام بالنفقة. لجأت الراحلة لاحقاً إلى القضاء، حيث "خاضت مساراً قانونياً معقداً" شمل دعاوى للطلاق للغيبة والهجر، قبل أن تنتهي إلى الخلع، لتجد نفسها في نزاع جديد حول مطالبة زوجها باسترداد مسكن الحضانة الذي تقيم فيه مع طفليها. أشارت الراحلة في منشوراتها إلى سلسلة من الأزمات الشخصية، شملت وفاة والدها، وحريق منزلها، وأعباء إعالة طفليها واستكمال دراستها، ما عكس مساراً طويلاً من الضغوط المتراكمة.

جاءت الواقعة بعد يومين من حادثة أخرى أثارت الجدل، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته شنقاً أعلى أحد الجسور الشهيرة وسط العاصمة القاهرة، في واقعة جرى تداول صورها على نطاق واسع، تظهر الشاب وقد ترك سيارته على رصيف المشاه بالكوبري بينما ربط عنقه بحبل وألقى بجسده تجاه أسفله ليموت شنقاً خلال لحظات، وجرى تصوير المشهد المفزع من قبل بعض المارة الذين طالبوا من يشاهد الصور للاستدلال على صاحب الجثة التي تبين أنها لشاب عشريني أقدم على الانتحار بعد ساعات من وفاة والده.

وأعاد حادث سليمان إلى الواجهة المخاوف من تزايد حالات الانتحار العلني التي كثرت في مصر مؤخراً بدوافع الضغوط المالية والاجتماعية، ومنها يحدث داخل السجون من سياسيين فقدوا الأمل في الخروج من الزنازين. تشير بيانات رسمية سابقة إلى تسجيل مئات حالات الانتحار سنوياً في مصر، إذ بلغ عدد الحالات نحو 3000 حالة تقريباً خلال أحد الأعوام الأخيرة وفق تقديرات غير رسمية متداولة، في حين تختلف الأرقام الدقيقة باختلاف مصادر الرصد، وسط دعوات لتحسين آليات التوثيق والدعم النفسي.

ويرى حقوقيون أن بث حادثة سليمان مباشرة ساهم في تضخيم صداها، محولاً إياها من مأساة فردية إلى قضية عامة، ومثيراً تساؤلات حول مسؤولية المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى الحساس، وحدود تدخل المتابعين في مثل هذه الحالات.

وأكد مصدر برلماني لـ"العربي الجديد" أن انتحار سليمان سيتحول إلى قضية مركزية في مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، لإعادة المداولة حول قانون الرؤية الذي طلب عدد من النواب إعادة مناقشته لإحداث التوازن بين حقوق الوالدين في رعاية الأطفال ووجودهم داخل مسكن لائق وآمن لحين زواج البنات وبلوغ الصبية سن الرشد، بما يضمن عدم تكرار الواقعة التي أفزعت المصريين .

وأضاف المصدر نفسه أن واقعة انتحار سليمان أعادت طرح نقاش أوسع حول الصحة النفسية، خاصة بين النساء اللاتي يتحملن أعباء أسرية واقتصادية مضاعفة، في ظل نزاعات قانونية قد تمتد لسنوات، تحتاج إلى تشريعات جديدة ومحاكم أكثر تفرغاً لحسمها في إطار منظومة العدالة الناجزة، حتى لا يكون الحق الآجل سبباً لتكرار هذه الحوادث المفجعة.

وذكر متابعون للحادث أن قصة سليمان، التي بدأت حياةً يوميةً لمدونة على وسائل التواصل، انتهت نقطةَ تقاطع بين أزمات شخصية وثغرات اجتماعية، في مشهد يعكس تحولات أعمق في المجتمع المصري، حيث يمكن للحظة بث مباشر أن تتحول إلى قضية رأي عام وهم وطني وللأسر خلال ساعات.