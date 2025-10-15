بلديات غزة تزيل الركام لفتح الشوارع بدعم قطري

- بدأت بلديات غزة، بالتعاون مع اللجنة القطرية، في إزالة الركام وفتح الشوارع الرئيسية لتسهيل حركة الفلسطينيين وعودة النازحين، باستخدام آليات وشاحنات وفرتها المساعدات القطرية. - أكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن البلديات تعتمد على القطاع الخاص بسبب تدمير 85% من إمكاناتها، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لمواد البناء والمعدات لإعادة الإعمار. - دعا السراج إلى فتح المعابر لإدخال الاحتياجات العاجلة، مثل الإسمنت وقطع الغيار، لتأهيل البنية التحتية المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي.

بدأت بلديات قطاع غزة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، إعادة فتح الشوارع الرئيسية، ورفع الركام والأنقاض لتسهيل حركة الفلسطينيين. وشرعت آليات وجرافات وشاحنات وفرتها المساعدات القطرية في رفع الركام وأنقاض المنازل التي تغلق الشوارع، وتمنع الفلسطينيين من الحركة، خاصة في ظل استمرار عودة آلاف النازحين من جنوبي قطاع غزة.

وأكد رئيس بلدية غزة، المهندس يحيى السراج، أنه منذ توقف إطلاق النار بدأت جميع بلديات القطاع حملة كبيرة لفتح الشوارع والطرقات للسماح بعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وتسهيل الحركة في ظل الدمار الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي. وكشف عن مشاركة عدد كبير من الجرافات والشاحنات في جهود فتح الطرق الرئيسية في مدينة غزة، والتي تستمر لمدة شهر كامل، وستؤدي إلى تسهيل حياة الفلسطينيين، مع البدء بإحياء ما تبقى من مدينة غزة.

وأكد السراج تدمير ما يزيد عن 85% من إمكانات بلدية غزة من آليات ثقيلة وشاحنات وأدوات نقل وخدمات بفعل العدوان الإسرائيلي، وأن البلديات تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص الذي يوفر لها ما تبقى لديه من إمكانيات شحيحة ومتهالكة. وأفاد رئيس بلدية غزة بأن المرحلة التالية من الإعمار بعد فتح الشوارع يجب أن تبدأ بتوفير خيام الإيواء والمساكن المؤقتة لحماية الأطفال والنساء من برد الشتاء القادم، والبدء بإعمار الأسواق لتعود إلى خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن جهات دولية وعربية عدة، تواصلت مع بلديات القطاع لتوفير ما يمكن توفيره من مواد وآليات عمل، لكن حتى الآن لم يسمح الاحتلال بإدخال المطلوب من تلك الاحتياجات العاجلة والطارئة، مؤكدا أن البلديات تحتاج إلى قطع غيار للمركبات والآليات ومولدات الكهرباء والطاقة الشمسية بمختلف أنواعها، والبطاريات، وإطارات السيارات، وزيوت المحركات، وكلها يوجد نقص كبير فيها.

كما نبه إلى حاجة البلديات الماسة إلى خزانات المياه، وتوفير السيارات للحركة والتنقل، والشاحنات والآليات الثقيلة لرفع الركام الذي لا تستطيع البلديات رفعه. وطالب السراج بفتح جميع المعابر والمنافذ في قطاع غزة، لإدخال كل ما تحتاجه بلديات القطاع، وإزالة القيود على دخول ما تحتاجه البلديات من إمكانيات، خاصة الشاحنات والآليات الثقيلة.

ودعا رئيس بلدية غزة إلى ضرورة توفير مواد البناء، خاصة الإسمنت لتمكين البلديات من تنفيذ أعمالها، لافتا إلى حاجة البلديات إلى ما لا يقل عن ألف طن من الإسمنت بشكل عاجل، لمساعدتها في إعادة تشغيل وتأهيل آبار المياه، وشبكات الصرف الصحي، وصيانة بعض مناطق الخدمات البلدية.

وتعاني القطاعات الخدمية والبلدية من الدمار الكبير الذي لحق بها خلال العدوان الإسرائيلي، إذ تعمد الاحتلال تدمير المنشآت والمباني والمقرات التابعة لبلديات القطاع، وقتل 4 رؤساء بلديات باستهداف مباشر لهم، فيما دمر بالغارات الجوية الآليات والمركبات، وألحق دمارا هائلا بآبار المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والكهرباء.

(قنا)