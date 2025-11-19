بلدة بيت أمر تحت الحصار... تصعيد إسرائيلي يفاقم معاناة الفلسطينيين

- تعاني بلدة بيت أمر شمال الخليل من حصار مشدد فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حياة السكان، مع مداهمات واعتقالات متكررة، وإعلانها منطقة "عسكرية مغلقة". - وحيد زامل، الذي أفرج عنه من السجن قبل أربعة أشهر، يعاني من اقتحامات متكررة لمنزله، حيث يتم تكسير الأبواب وتفتيش الغرف، ويشعر بأنه يعيش تحت إقامة جبرية بسبب التهديدات المستمرة. - تشهد البلدة تصعيدًا من قبل قوات الاحتلال، مع حملة اعتقالات ومداهمات، ومصادرة مركبات وإغلاق طرق، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد استقرارهم.

لليوم الثاني على التوالي ترزح بلدة بيت أمر شمال الخليل تحت حصار خانق فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلانها منطقة "عسكرية مغلقة" أمس الثلاثاء، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حياة الأهالي وسط مداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية، فيما تشتد معاناة الأهالي نتيجة لذلك.

يشعر الفلسطيني وحيد زامل (55 عاماً) أنّه لم يغادر دائرة الأسر فعلياً، رغم خروجه من السجن قبل أربعة أشهر فقط. فالرجل الذي يسكن بلدة بيت أمر شمال الخليل يعيش تحت طوق ضاغط من الاقتحامات والمداهمات التي ترافق كل حملة يقوم بها جيش الاحتلال في البلدة. وبات منزله -كما يصفه- محطة ثابتة في أي هجوم عسكري، تُكسّر أبوابه وتُفتّش غرفه وتُبعثر محتوياته قبل أن يغادر الجنود. يروي زامل لـ"العربي الجديد": "قضيت 23 عاماً في سجون الاحتلال على مراحل، ومنذ الإفراج عني قبل أشهر قليلة فقط، اقتحموا منزلي خمس مرات". أما آخر هذه المداهمات فكان فجر اليوم الأربعاء، في ذروة العملية العسكرية الواسعة التي يشنّها الاحتلال على بيت أمر منذ مساء أمس، عقب إعلان البلدة "منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر". ويقول زامل: "الاقتحام في كلّ مرة ذاته، يهددونني دائماً إن شاركت في عزاء شهيد، أو استقبال أسير محرر، أو أي صلح عائلي. أشعر أنني أعيش فعلياً تحت إقامة جبرية".

ويستعيد زامل تفاصيل المداهمة، بالقول: "إن قوات الاحتلال اقتحمت الساحة السكنية التي أقطنها مع أشقائي بعد الساعة الرابعة فجراً، وبدأت قرع الأبواب بعنف مع تهديدات بكسرها. لقد اقتحموا المنزل وفتشوه لنصف ساعة، ثم انتقلوا إلى منازل إخوتي المجاورة، واستمر التفتيش في الساحة قرابة ساعتين". لكن المداهمة لم تتوقف عند تفتيش البيوت، إذ احتجز جنود الاحتلال اثنين من أبناء زامل في ملعب البلدة الذي حوّلوه إلى مركز تحقيق ميداني احتجز فيه نحو 200 مواطن، واعتقل شاب وامرأة. ولم يكن زامل يعلم مصير أبنائه، ويشعر بالقلق عليهم، خصوصاً مع تعرّضهم المتكرر للاعتقالات، قائلاً: "قبل ثلاثة أيام اعتقلوني من المنزل مع أبنائي الثلاثة ليوم واحد ثمّ أفرج عني".

بعد ساعات من الاحتجاز عاد أبناء زامل، وفي أجسادهم رضوض واضحة باعتداءات الاحتلال، مشيراً إلى أنّ المحتجزين الآخرين "كسّرت أضلاع عدد منهم، وتعمّد جيش الاحتلال ضربهم وإبقاءهم في البرد القارس". ويشير زامل إلى أن الاحتلال يبرر استهدافه المتكرر لمنزله بأنه "ناشط اجتماعي"، لكنّه يكرّر المداهمة بعد كل اقتحام واسع في بيت أمر عقب استشهاد أحد أبناء البلدة، أو اندلاع مواجهات، وذلك ما حصل خلال الأسبوع الجاري بعد ارتقاء ثلاثة من أبناء البلدة خلال أقلّ من أسبوع.

الصورة الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية هدم في بيت أمر، الخليل، 21 إبريل 2025 (Getty)

ويتعامل الاحتلال مع بيت أمر على أنها "منطقة عسكرية مغلقة، يُمنع على أحد الدخول إليها أو الخروج منها"، وذلك وفق ما أبلغ به جيش الاحتلال أهالي البلدة، تزامناً مع حملة اعتقالات واسعة ومداهمات للمنازل ومصادرة للمركبات وإغلاقٍ للطرق، بعد ورود نبأ استشهاد الشاب وليد صبارنة الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال عند مفرق مستوطنة "غوش عتصيون"، بزعم تنفيذه هو والشهيد عمران الأطرش عملية طعن أدت إلى مقتل مستوطن، وفق ما يقول منسّق لجان المقاومة الشعبية في بيت أمر، يوسف أبو ماريا، في حديث مع "العربي الجديد". كذلك نشر جيشُ الاحتلال ملصقاتٍ على جدران منازل بلدة بيت أمر جاء فيها أنّ "قوّات الأمن الإسرائيلية تفرض طوقاً أمنياً شاملاً على المنطقة، وأنّ المغادرة محظورة حتى إشعارٍ آخر"، بزعم ما وصفه الاحتلال بـ"أعمال إرهابية".

وبحسب أبو ماريا، فإن أكثر من مئة جندي ترافقهم ثلاثون آلية عسكرية اقتحموا البلدة بشكل واسع منذ ساعات الليل، في خطوة يعتبرها "عقاباً جماعياً مفتوحاً يستهدف سكان البلدة بعد سلسلة من عمليات القمع والاعتداءات"، موضحاً أن قوات الاحتلال بدأت منذ الساعة الواحدة فجر اليوم، حملة مداهمات واسعة للمنازل تخللتها اعتقالات مكثفة طاولت أكثر من 200 مواطن، إلى جانب مصادرة أكثر من 40 مركبة بحجّة أنها غير قانونية، كذلك عبثت بمحتويات المنازل، وأغلقت الطرق الرئيسية والفرعية، ولا تزال الإجراءات نفسها متواصلة حتى اللحظة دون أي تخفيف.

65 بالمئة من مساحة بيت أمر ضمن تصنيف المناطق "ج" وفق اتفاقية أوسلو الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية

ويقول أبو ماريا: "بدأت الحملة باعتقال عشرات المواطنين من منازلهم في مختلف أنحاء البلدة، قبل اقتيادهم إلى ملعب البلدة الذي حوّلته قوات الاحتلال إلى مركز احتجاز ميداني، ثم شرعت قوات الاحتلال بمصادرة المركبات غير القانونية"، مضيفاً أن جرافات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين بيت أمر وبلدة صوريف شمالاً، كذلك أُغلق الطريق في منطقة "واد الشيخ" جنوب شرق مخيم العروب، المؤدي إلى الطريق بين البلدة ومخيم العروب.

وفي داخل بلدة بيت أمر، وضعت قوات الاحتلال سواتر ترابية وبوابة حديدية بين الحارات، ما أدى إلى تعطيل حركة السكان بالكامل. ويشير أبو ماريا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت متأخر من مساء أمس، منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة، الذي استشهد عند مفترق "غوش عتصيون"، ونفذت عمليات تفتيش قاسية، ومنعت إقامة مراسم العزاء، واعتدت على أفراد العائلة، وأجرت معهم تحقيقاً ميدانياً، إضافة إلى أعمال حفر داخل المنزل خلال عملية أخذ قياساته "تمهيداً للهدم الوشيك"، على حدّ قوله.

ويوضح أبو ماريا أن قوات الاحتلال عادت لاحقاً واقتحمت المنزل مجدداً، وكسّرت محتوياته، وأغلقته بألواح حديدية، ومنعت الدخول إليه دون إنذار مسبق ودون السماح للعائلة بإخراج أي من مقتنياتها. وبحسب أبو ماريا، فإن بلدة بيت أمر تعيش منذ نحو شهرين حالة من التوتر بسبب أعمال تصعيد الاحتلال بحقّ البلدة من تجريف وتوسعة استيطانية في المناطق الشمالية من القرية لربط بؤرة استيطانية جديدة مع تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" ومستوطنة "كرمي تسور"، إلى جانب تهديدات ضابط المنطقة في جيش الاحتلال الذي هدّد بالقضاء على الحالة الوطنية في بيت أمر.

ويضيف أن بيت أمر قدّمت خلال العامين الماضيين 11 شهيداً، آخرهم ثلاثة من أبنائها استشهدوا منذ الثالث عشر من الشهر الجاري وحتى مساء أمس، وهم: بلال بهاء صبارنة (15 عاماً)، ومحمد محمود أبو عياش (15 عاماً)، إضافة إلى بلال صبارنة (18 عاماً) الذي ارتقى أمس، عند مفترق "غوش عتصيون". وتعتبر 65 بالمئة من مساحة بيت أمر ضمن تصنيف المناطق "ج" وفق اتفاقية أوسلو الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، علماً أن مساحة البلدة تبلغ نحو 32 ألف دونم ويقطنها 20 ألف نسمة.