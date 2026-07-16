- وجه والد الربان مؤمن نداءً للرئيس المصري للتدخل في الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن السفينة "إم تي يوركا"، مشيراً إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها. - أكد رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين على جهود الدولة المستمرة للإفراج عن البحارة، مشيراً إلى أن أي تدخل عسكري قد يعرض حياتهم للخطر، وأن مالك السفينة مسؤول عن تعقيد الأزمة. - أعلنت وزارة الخارجية والهجرة عن استمرار التنسيق للإفراج عن البحارة، مع تعثر مفاوضات الفدية، وأكدت أسر البحارة على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية لحل الأزمة.

وجه المهندس أكرم مختار، والد الربان مؤمن، أحد البحارة المصريين المختطفين على متن السفينة "إم تي يوركا"، اليوم الأربعاء، نداءً عاجلاً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالباً بتدخل رئاسي للإسراع في الإفراج عن أفراد الطاقم، بعد مرور 70 يوماً على احتجازهم.

وقال مختار، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، ظهر فيه البحارة المختطفون للمرة الأولى منذ اختطاف السفينة، إنه "يتحدث باسمه وبالنيابة عن أسر جميع المختطفين"، مؤكداً أن "البحارة يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل استمرار احتجازهم، مع نقص المياه الصالحة للشرب وتدهور أوضاعهم الصحية والنفسية".

واتهم والد أحد البحارة مالك السفينة بالتقاعس عن إنهاء الأزمة، قائلاً إن "الدولة وفرت له السبل اللازمة لاستكمال إجراءات دفع الفدية المتفق عليها منذ أكثر من شهر ونصف، لكنه لا يزال يماطل"، على حد قوله، فيما "يدفع البحارة ثمن هذا التأخير". وأضاف أن "المالك أبلغ البحارة بأن اهتمامه ينصب على البضائع أكثر من اهتمامه بأرواح أفراد الطاقم".

واختتم مناشدته بالتأكيد على ثقته في حرص الرئيس المصري على حماية المواطنين، مطالباً بتدخل عاجل لإعادة البحارة إلى أرض الوطن.

ويُعد هذا التسجيل المصور أول ظهور للبحارة منذ اختطاف السفينة، ويأتي في وقت تتصاعد فيه مطالب الأسر بتكثيف التحركات الرسمية لإنهاء الأزمة.

من جهته، قال رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين، القبطان السيد الشاذلي، إن أجهزة الدولة تواصل جهودها على مدار الساعة للإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن السفينة "يوركا" قبالة السواحل الصومالية، مؤكداً وجود تنسيق رفيع المستوى بين الجهات المصرية ونظيرتها الصومالية لإنهاء الأزمة.

وأضاف الشاذلي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الدولة لا يمكن أن تعلن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات أو مسارها قبل التوصل إلى نتيجة، حفاظاً على فرص نجاحها".

وأوضح أن "الدولة تمتلك القدرة على حسم الموقف عسكرياً، لكن أي عملية من هذا النوع قد تعرض حياة جميع الموجودين على متن السفينة للخطر"، مضيفاً أن "الأجهزة الرسمية لا يمكنها دفع الفدية أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع القراصنة".

وحمّل الشاذلي مالك السفينة مسؤولية تعقيد الأزمة، قائلاً إن تصريحاته "أدت إلى تأجيج الموقف"، متهماً إياه بتغيير روايته أكثر من مرة بشأن قيمة الفدية المطلوبة، ثم رفض سدادها، فضلاً عن تصريحاته التي اعتبر فيها أن الحفاظ على السفينة والبضائع أولوية، وهو ما أثار غضب أسر البحارة.

نقيب الضباط البحريين: لا يمكن إعلان تفاصيل مفاوضات "يوركا"

ورأى رئيس نقابة الضباط البحريين أن مقاطع الفيديو المتداولة للبحارة المختطفين "مسيئة لهم وللمصريين جميعاً"، معتبراً أنها تمثل وسيلة ضغط على مؤسسات الدولة، ولا تسهم في تسهيل جهود إنهاء الأزمة.

وأضاف الشاذلي: "خلال هذا الأسبوع توفي 12 بحاراً مصرياً في أوكرانيا، والحرب تدور في كل مكان حولنا، سواء في إيران أو لبنان أو أوكرانيا، وأوضاع البحارة المصريين المختطفين بالتأكيد ليست أسوأ ممن ماتوا، كما أن الفيديوهات المنتشرة للبحارة المختطفين مسيئة لهم وللمصريين جميعاً، ولا يمكن القبول بها، لكنها ضغوط تمارس على الدولة وأجهزتها، ولا تساعدها على حل الأزمة".

وأضاف أن "الطاقم يضم أيضاً بحارة من جنسيات عربية أخرى، وجميع الأطراف المعنية تتعامل مع الأزمة بهدوء"، مجدداً اتهامه لمالك السفينة بأنه "السبب الرئيسي في تعطيل الوصول إلى حل، وأن تصريحاته تسيء إلى البحارة المصريين في سبيل حماية مصالحه الشخصية".

وأشار الشاذلي إلى أن أجهزة الدولة "قطعت شوطاً كبيراً في معالجة الأزمة"، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل والإفراج عن البحارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرضت السفينة "يوركا" للاختطاف قبالة السواحل الصومالية، بينما كانت تقل طاقماً يضم 12 بحاراً، بينهم ثمانية مصريون. وتؤكد أسر المحتجزين أن أبناءها يتعرضون لسوء معاملة، شملت الضرب والإهانة، فضلاً عن الحرمان من التواصل المنتظم مع ذويهم، ونقص الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

وفي أحدث تحرك رسمي، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأربعاء الماضي، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، شائع محسن الزنداني، مستجدات الجهود المبذولة للإفراج عن البحارة المصريين المختطفين، في ضوء أن مالك السفينة يمني الجنسية.

وأكد الوزيران، بحسب بيان الخارجية المصرية، مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة وصنعاء، وبذل جميع الجهود للإسراع في الإفراج عن البحارة وضمان سلامتهم.

ورغم استمرار الاتصالات الرسمية، تؤكد أسر البحارة أن الأزمة دخلت شهرها الثالث من دون انفراجة، في وقت تشير فيه نقابة الضباط البحريين إلى أن تعثر مفاوضات الفدية يمثل العقبة الرئيسية أمام إنهاء الأزمة، مع مطالبة الأسر بتكثيف الجهود الرسمية والضغط للإفراج عن أبنائها وإعادتهم سالمين إلى مصر.