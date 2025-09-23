بريطانيا: 12 شهراً سجناً لطالب لجوء بتهمة التحرش الجنسي

- حكم القضاء البريطاني على طالب اللجوء الإثيوبي هادوش كيباتو بالسجن 12 شهراً بتهمة التحرش بامرأة وفتاة في الـ14 من العمر، مما أثار احتجاجات مناهضة للهجرة في أنحاء بريطانيا. - الحادثة أدت إلى تظاهرات حاشدة ومخاوف بشأن سلامة الأطفال، حيث تحولت بعض الاحتجاجات إلى عنف أمام فندق بيل في إيبينغ، حيث كان يقيم كيباتو مع طالبي لجوء آخرين. - الهجرة أصبحت قضية سياسية مهيمنة في بريطانيا، مع تزايد طلبات اللجوء ووصول مهاجرين عبر المانش، مما يثير قلقاً متزايداً في البلاد.

حكم القضاء البريطاني، اليوم الثلاثاء، على طالب لجوء إثيوبي يدعى هادوش كيباتو بالسجن 12 شهراً بتهمة التحرش جنسياً بامرأة وفتاة في الـ14 من العمر في إيبينغ شمال شرقي لندن، في حادثة أثارت احتجاجات مناهضة للهجرة. وقال القاضي كريستوفر وليامز في بيان الحكم: "واضح بالنسبة لي أنّ خَجَلك (كيباتو) وندمك لا يرجعان إلى الأعمال التي ارتكبتها، بل إلى التأثير الذي أحدثته"، وتابع: "أقرّ كيباتو بأنه عَلم بحالة الاضطراب التي تسببت فيها جريمته، وأن طالبي لجوء آخرين ملتزمين بالقانون تأثروا بها، إذ أثارت ردات فعل ليس في إيبينغ فحسب، بل في أنحاء البلاد. أدى ذلك إلى تظاهرات حاشدة وإلى مخاوف من أن الأطفال في بريطانيا لم يعودوا في مأمن".

وأُلقي القبض على كيباتو في الثامن من يوليو/ تموز الماضي في إيبينغ شمال شرقي لندن، بعدما حاول تقبيل مراهقة في الـ14 من العمر وعرض عليها "إنجاب أطفال"، كما تحرّش بامرأة بالغة تدخّلت لوقف تصرفاته مع الفتاة. وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات، تحوّل بعضها إلى عنف أمام فندق بيل في إيبينغ حيث أقام كيباتو مع نحو 130 طالب لجوء، ثم انتشرت هذه الاحتجاجات في أنحاء بريطانيا.

وصارت الهجرة القضية السياسية المهيمنة في بريطانيا، إذ تطغى على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر، إذ تواجه البلاد عدداً قياسياً من طلبات اللجوء ووصول مهاجرين في قوارب صغيرة عبر المانش.

ونفى كيباتو، الذي وصل إلى بريطانيا على متن قارب صغير وانتقل إلى فندق بيل قبل نحو أسبوع من الواقعة، كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال: "لستُ حيواناً برياً، ولا أستطيع فعل هذا النوع من الأفعال. هذا معادٍ للمسيحية. هؤلاء مجرد أطفال، أطفال أبرياء"، لكن القاضي ويليامز قال في بيان الحكم: "سلوكك غير مرغوب به، حاولت تصوير نفسك كضحية وكبش فداء".

ويُقيم أكثر من 32 ألف مهاجر في فنادق بأنحاء بريطانيا، بحسب أرقام نُشرت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي. وتعتزم الحكومة وقف هذه الممارسة بحلول الانتخابات التالية المقرّرة عام 2029.

(فرانس برس، رويترز)