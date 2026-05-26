بريطانيا وفرنسا تسجلان درجات حرارة قياسية

- شهدت بريطانيا وفرنسا درجات حرارة قياسية غير مسبوقة في مايو، حيث سجلت بريطانيا 35.1 درجة مئوية وفرنسا 24.8 درجة مئوية، مما أدى إلى تحذيرات صحية واضطرابات في النقل. - ارتفعت حصيلة الضحايا في بريطانيا إلى خمسة أشخاص، معظمهم غرقاً أثناء محاولتهم الهروب من الحر، بينما فرضت السلطات تحذيراً صحياً من المستوى البرتقالي. - تعزى موجة الحر إلى "قبة حرارية" فوق أوروبا الغربية، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى الأحد، ويربط العلماء هذه الظواهر بالتغير المناخي الناتج عن النشاط البشري.

سجّلت بريطانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، درجات حرارة قياسية غير مسبوقة خلال موجة حر مبكرة تضرب أوروبا الغربية، وسط تحذيرات صحية متصاعدة واضطرابات في حركة النقل، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا في بريطانيا إلى خمسة أشخاص قضى معظمهم غرقاً أثناء محاولتهم الهروب من الحرّ الشديد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية "ميت أوفيس" تسجيل 35.1 درجة مئوية في حدائق كيو جنوب غربي لندن، لتصبح أعلى حرارة تُسجل في شهر مايو/أيار على الإطلاق في البلاد، بعدما كان الرقم القياسي السابق قد سُجّل الاثنين عند 34.8 درجة مئوية.

وقضى أربعة مراهقين غرقاً منذ الأحد في مسطحات مائية بمناطق مختلفة من إنكلترا، بينهم فتيان في شيفيلد ومانشستر ولينكولن، إضافة إلى مراهقة قرب برمنغهام، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. كما توفي رجل ستيني أثناء محاولته إنقاذ أقارب له على شاطئ في كورنوال.

وفرضت السلطات البريطانية تحذيراً صحياً من المستوى البرتقالي، يشمل لندن وجنوبي البلاد، مع توقعات باستمرار الحرارة المرتفعة حتى نهاية الأسبوع. كذلك شهدت شبكة السكك الحديد اضطرابات بعد فرض قيود على سرعة القطارات بسبب تأثير الحرارة على البنية التحتية.

بيئة 7 وفيات في فرنسا بسبب موجة حر تضرب أوروبا

وفي فرنسا، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" من احتمال بلوغ الحرارة 39 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، ووصفت موجة الحر الحالية بأنها "استثنائية وتاريخية وغير مسبوقة".

وسجلت فرنسا بدورها رقماً قياسياً جديداً لدرجات الحرارة في مايو/أيار، بعدما بلغ متوسط الحرارة الوطني 24.8 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل قبل يوم واحد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن موجة الحرّ ناتجة عن "قبة حرارية" متمركزة فوق فرنسا وأوروبا الغربية، تحتجز الهواء الساخن القادم من شمالي أفريقيا، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى الأحد المقبل على الأقل، قبل انخفاض تدريجي محتمل وظهور عواصف رعدية.

ويرى علماء المناخ أن تزايد موجات الحر الشديدة يرتبط مباشرة بالتغير المناخي الناتج عن النشاط البشري والانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، ما يجعل الظواهر الجوية القاسية أكثر تكراراً وحدّةً.

(العربي الجديد، فرانس برس)