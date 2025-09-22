بريطانيا عند مفترق هوية... تصدّعات محدودة أم انعطافة كبرى؟

- يشهد المجتمع البريطاني تصاعدًا في خطاب كراهية الأجانب والمهاجرين، مدفوعًا بتوترات اجتماعية واقتصادية، مع تزايد المشاعر السلبية تجاه المسلمين والمطالب بتشديد إجراءات الهجرة، مما يعكس تحولًا في صورة بريطانيا كملاذ للأقليات. - يثير البعد القانوني تساؤلات حول حدود حرية التعبير، حيث تُعتبر القوانين الحالية كافية للتعامل مع معظم الحالات، لكن التحدي يكمن في التعامل مع الآراء الحساسة التي قد تتحول إلى جريمة، مع قلق بشأن مراقبة الخطاب الإلكتروني. - تتفاقم الضغوط الاقتصادية والديمغرافية في بريطانيا مع ارتفاع التضخم وتكاليف السكن وزيادة الهجرة السرية، مما يعكس أزمة هوية وتحديات في تحقيق توازن بين الأمن والحريات.

ينظر كثير من الخبراء في بريطانيا إلى تصاعد خطاب كراهية الأجانب والمهاجرين والمسلمين في البلاد على أنه نتاج تراكمات اجتماعية واقتصادية وثقافية.

تَرسّخت صورة بريطانيا ملاذاً للأقليات والجاليات من كل أصقاع الأرض لعقود. غير أنّ احتشاد الآلاف من اليمين المتطرف ضد المهاجرين في شوارع العاصمة لندن، مؤخراً، أظهر أن هذه الصورة لم تعد محصّنة. فما بدا لسنوات طويلة تعبيراً عن انفتاح مجتمعي، يتعرّض لتصدّعات تكشف توتراً متصاعداً في الشارع البريطاني يحمل قابلية للتوسع إذا ما استمرت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأدى تشابك المعطيات الاقتصادية مع عوامل اجتماعية وثقافية في بريطانيا إلى تغذية الشعور الشعبي الذي يرى في المهاجرين منافساً على الموارد، وتهديداً لهوية البلاد، وهو ما استغلّه اليمين المتطرف لتوسيع خطابه، ثم تحريك الشارع.

وفي يوليو/تموز الماضي، أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" أن 41% من البريطانيين يرون أن للمهاجرين المسلمين أثراً سلبياً على البلاد، بينما اعتبر أكثر من نصف المشاركين أن الإسلام غير متوافق مع القيم البريطانية. وفي إبريل/نيسان 2024، نشر المركز الوطني للبحوث الاجتماعية دراسة أظهرت أن 16% من البريطانيين يحملون مشاعر سلبية تجاه المسلمين، في حين يرى 65% أن الحكومة مطالَبة بتشديد إجراءاتها ضد الهجرة غير النظامية. وكشف تقرير مؤسسة "مور إن كومُن" الصادر في مارس/آذار 2022، أن 30% من البريطانيين يؤمنون بواحد على الأقل من القوالب النمطية السلبية ضد المسلمين، و16% يعتنقون أكثر من معتقد واحد من هذا النوع، ما يوضح حجم التحدي الثقافي والهوياتي.

وبموازاة التحولات في المزاج الشعبي، يطرح البعد القانوني أسئلة لا تقل حساسية حول حدود حرية التعبير، وما يمكن أن يتحوّل إلى جريمة. يوضح رئيس لجنة القانون الجنائي في جمعية القانون البريطانية ستيوارت نولان لـ"العربي الجديد" أنّه "ثمة خط دقيق يفصل بين حرية التعبير ومخالفة القانون، وهناك دائماً توتر بين ما تقوم به الدولة لحماية مواطنيها، وبين حق الأفراد في التعبير عن آرائهم. لدينا بالفعل قوانين عدة، مثل قانون النظام العام، وقانون الاتصالات الخبيثة وغيرها، وهي كافية للتعامل مع معظم الحالات".

ويضيف نولان: "تبرز المشكلة حين يتعلّق الأمر بآراء حساسة، فمن حق الناس أن تكون لهم وجهات نظر مختلفة، لكن عندما يتضمن الرأي تهديداً لشخص بسبب عرقه أو دينه أو هويته، فإنه يتحوّل إلى جريمة. بينما الآراء القاسية أو البغيضة لا تعد جريمة، طالما لا تحتوي على تهديد. في النهاية، يكمن الخطر في نقل هذه الآراء إلى المجال العام بطريقة تستهدف الآخرين، بينما يظل الاحتفاظ بها في المجال الخاص أمراً مشروعاً لا يجرّمه القانون".

في السياق نفسه، يقول مدير برنامج "قوة المنصات" في بريطانيا جيمس بيكر، المعني بمتابعة سياسات شركات التكنولوجيا في منظمة "أوبن رايتس غروب"، لـ"العربي الجديد": "يجب التحقيق في التهديدات الجدية بالعنف، سواء صدرت بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، وهناك قوانين قائمة لمعالجتها. لكننا نشعر بالقلق من التداعيات الأوسع لمراقبة الشرطة وتسجيلها الخطاب الإلكتروني المرتبط بالاحتجاجات، فعندما تُطبّق القوانين التي وُضعت للتعامل مع التهديدات أو خطاب الكراهية على نحو أوسع أو تعسفي، فإنها تُعرّض حرية التعبير المشروعة للخطر".

الصورة من مسيرة ضد العنصرية في لندن، 13 سبتمبر 2025 (مارك كيرسون/Getty)

ويتقاطع الهاجس الهوياتي مع ضغوط اقتصادية خانقة يشعر بها البريطانيون. ففي يونيو/حزيران 2024، أعلن مكتب الإحصاءات الوطني أن معدل التضخم العام بلغ 2.8%، وارتفعت تكاليف السكن بالنسبة لمالكي المنازل بنسبة 6.8%. وخلال العام الحالي، سجّل التضخم في أسعار الغذاء 4.5%، ما ضاعف الضغوط على الأسر. كما يبرز العامل الديمغرافي وتبعات الهجرة السرية ضمن محركات الجدل الدائر في بريطانيا، إذ أظهرت بيانات التعداد السكاني لعام 2021، أن عدد المسلمين في إنكلترا وويلز يبلغ نحو 3.9 ملايين شخص، أي ما يعادل 6.5% من مجموع السكان.

وفي ملف الهجرة السرية، سجّلت السلطات البريطانية خلال عام 2024، عبور ما يقارب 37 ألف شخص للقناة الإنكليزية عبر قوارب صغيرة، بزيادة تقارب 25% مقارنة بالعام السابق. وبحلول يونيو 2025، تجاوز العدد 43 ألف شخص، ما يعكس الحضور المتزايد لهذا الملف في النقاشين السياسي والإعلامي البريطاني.

ومع تصاعد الجدل حول الهوية والهجرة، برز البعد الأمني باعتباره عاملاً إضافياً يغذّي التوتر، ووثّقت منظمة "تل ماما" التي ترصد الحوادث المعادية للمسلمين، 5,837 حادثة كراهية ضد مسلمين في بريطانيا خلال عام 2024، مقارنة بـ3,767 حادثة في 2023، بزيادة بلغت 73%. وفي إنكلترا وويلز، أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الجرائم ذات الدافع الديني ارتفعت بنسبة 25% خلال 2024، وارتفعت الجرائم ضد المسلمين إلى 3,866، من 3,432 في العام السابق، كما كشفت بيانات حكومية أن عدد السجناء من غير البريطانيين بلغ 10,422 شخصاً في 31 مارس/آذار 2024، أي ما يعادل 12% من مجموع نزلاء السجون.

وإلى جانب المؤشرات العامة لحوادث الكراهية والجرائم الدينية، جاءت بعض الحوادث الفردية لتصب الزيت على النار، وتحوّل القلق الشعبي إلى انفجار. وساهمت أحداث مثل حادثة الطعن في مدينة ساوثبورت في يوليو/تموز 2024، التي أودت بحياة ثلاث فتيات، في إذكاء المخاوف، فالمشتبه به كان فتى بريطانياً وُلد في كارديف من أبوين قدما من رواندا، لكن شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي روجت أنه "مهاجر مسلم وصل على متن قارب"، وهو ما نفته الشرطة. لكن تلك الشائعات أشعلت احتجاجات وأعمال شغب في مدن عدة.

ويُظهر هذا المثال كيف يمكن أن يُنظَر إلى المولودين في بريطانيا لعائلات مهاجرة على أنهم مهاجرون جدد، وأن الخطاب العام يرى الأصول الأجنبية سبباً كافياً لاعتبار الفرد غريباً مهما طال به المقام في البلد، ما يرسم صورة مجتمع يقف عند مفترق طرق، وبين الضغوط الاقتصادية والتحولات الديمغرافية وتصاعد الخطاب اليميني، تتبدّى أزمة هوية لا تبحث فقط عن إجابات، بل عن توازن صعب بين حماية الأمن وصون الحريات.