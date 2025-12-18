بريطانيا: عام 2026 سيكون الأكثر دفئاً منذ 1850 بـ1.4 درجة

أفاد مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا بأنه من المرجح أن يكون العام المقبل هو الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة حول العالم مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بواقع أكثر من 1.4 درجة مئوية. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس، عن مكتب الأرصاد الجوية، توقعاته السنوية لمتوسط ​​درجات الحرارة العالمية، والتي جاء فيها أن درجات الحرارة في عام 2026 ستشهد ارتفاعا يقدر بنحو 1.46 درجة مئوية فوق المستوى المرجعي للفترة بين عامي 1850 و1900، مع استمرار موجة الاحترار.

ويعد المستوى أقل من 1.55 درجة مئوية التي كان قد تم تسجيلها في عام 2024، وهو العام الأشد حرارة على الإطلاق، ولكنه سيجعل عام 2026 واحدا من أشد أربعة أعوام حرارة على الإطلاق، والرابع على التوالي الذي يتجاوز حاجز 1.4 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن العام الماضي، 2024، كان أول عام يتجاوز فيه ارتفاع الحرارة حاجز 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي اتفقت الدول على عدم تجاوزه للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتجنب آثارها الخطيرة، بموجب اتفاقية باريس الدولية، ومن المحتمل أن يشهد عام 2026 حدوث الأمر نفسه.

لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015. دخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

ووفقا للأمم المتحدة، يتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت. يوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول.

يوفر اتفاق باريس إطاراً دائماً يوجه الجهد العالمي لعقود قادمة. والهدف هو رفع مستوى طموح الدول بشأن المناخ بمرور الوقت. ولتعزيز ذلك، نصَّ الاتفاق على إجراء عمليتَي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات.