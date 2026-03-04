بريطانيا تعلق منح تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول

- أعلنت بريطانيا وقف منح تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان وتأشيرات العمل للأفغان، للحد من ارتفاع طلبات اللجوء عبر الطرق القانونية، في خطوة تهدف لتشديد نظام الهجرة. - قفزت طلبات اللجوء من طلاب هذه الدول بأكثر من خمسة أمثال بين 2021 و2025، مما أدى إلى ضغط مالي كبير على الدولة، حيث يتلقى حوالي 16 ألف مواطن من هذه الدول الدعم الحكومي. - تعتزم الحكومة إنشاء "طرق آمنة وقانونية" جديدة بمجرد استقرار نظام اللجوء، مع استمرار توفير الملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد.

أعلنت بريطانيا، أمس الثلاثاء، وقف منح تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول وتأشيرات العمل للأفغان، مستخدمة ما أسمته "مكابح الطوارئ" للحد من ارتفاع طلبات اللجوء ممن يدخلون البلاد عبر الطرق القانونية، حيث لا تزال الهجرة واحدة من أكثر القضايا حساسية سياسياً في بريطانيا، وتسعى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر

لإظهار أنها تشدد النظام مع تزايد نسبة التأييد لحزب الإصلاح الشعبوي في استطلاعات الرأي.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، التي من المقرر أن تمنع تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، إن طلبات اللجوء المقدمة من طلاب هذه البلدان قفزت بأكثر من خمسة أمثال بين عامي 2021 و2025. وأضافت أن طلبات اللجوء من الأفغان الحاصلين على تأشيرات عمل تفوق الآن عدد التأشيرات الصادرة.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود في بيان: "ستواصل بريطانيا توفير الملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد، لكن يجب ألا يُساء استخدام نظام التأشيرات في البلاد". وتابعت: "لهذا السبب أتخذ قراراً لم يحدث من قبل برفض منح تأشيرات لحاملي تلك الجنسيات الذين يسعون إلى استغلال كرمنا".

وقالت الحكومة إن طلبات اللجوء المقدمة بعد الدخول بتأشيرات قانونية زادت أكثر من ثلاثة أمثال منذ عام 2021 وشكلت 39% من 100 ألف شخص تقدموا بطلبات العام الماضي. وأضافت أن ما يقرب من 16 ألف مواطن من الدول الأربع المذكورة يتلقون حالياً الدعم على نفقة الدولة، منهم أكثر من ستة آلاف يقيمون في فنادق، ما يزيد الضغط على تكلفة إقامة طالبي اللجوء، التي تقدر بأربعة مليارات جنيه إسترليني (5.34 مليارات دولار) سنوياً. وأوضحت الحكومة أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 26 مارس/ آذار، مضيفة أنها تعتزم إنشاء "طرق آمنة وقانونية" جديدة محددة السقف بمجرد استقرار نظام اللجوء.

ومنحت بريطانيا حق اللجوء لأكثر من 37 ألف أفغاني من خلال برامج إعادة التوطين منذ عام 2021 وأصدرت حوالى 190 ألف تأشيرة لظروف إنسانية العام الماضي. وقالت إنها حصلت على تعاون أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن إعادة طالبي اللجوء، بعد أن حذرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من أن مواطني الدول الثلاث قد يفقدون حقهم في الحصول على تأشيرات الدخول إلى بريطانيا.

وكان ستارمر قد قال سابقاً إن قواعد اللجوء في بريطانيا أكثر تساهلاً مقارنة بدول أوروبية أخرى، وتعد "عامل جذب" للساعين لدخول البلاد. وأعلنت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني عن خطط لجعل وضع اللاجئ مؤقتاً وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني.

(الدولار = 0.7487 جنيه إسترليني)

(رويترز)