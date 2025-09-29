بريطانيا تدرس التشدد في منح الإقامة الدائمة للمهاجرين

- وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود تقترح تشديد قواعد الإقامة الدائمة للمهاجرين، مطالبة بإثبات نفعهم للمجتمع، في محاولة للحد من شعبية حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي. - التغييرات المقترحة تشمل اشتراط دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، سجل جنائي نظيف، مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية، وسجل في الأعمال التطوعية، مع مشاورات مرتقبة لاحقًا هذا العام. - حزب الإصلاح البريطاني يقترح إلغاء "الإجازة غير محددة المدة للبقاء" واستبدالها بتأشيرة عمل قابلة للتجديد، مما أثار اتهامات من حزب العمال بتبني سياسات عنصرية.

قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن بريطانيا ستدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد من خلال جعل المتقدمين بطلبات الإقامة يثبتون نفعهم للمجتمع. وتعد هذه الخطة هي أحدث جهود الحكومة للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي قاد النقاش حول التعامل مع الهجرة، وأجبر حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر على تشديد سياساته.

ويمكن لمعظم المهاجرين في الوقت الحالي التقدم بطلب للحصول على "إجازة غير محددة المدة للبقاء" بعد خمس سنوات من العيش في بريطانيا، وهو وضع يمنحهم الحق في العيش بشكل دائم في البلاد. كما يحق حاليا لمن تكون عائلته في بريطانيا وأقام فيها لمدة خمس سنوات الحصول على اقامة دائمة، وكذلك لمن أقام بشكل قانوني لمدة عشر سنوات بموجب أي نوع من التأشيرات. ويتمتع الذين يستوفون هذه الشروط أيضا بالحق في العيش والعمل والدراسة والحصول على إعانات وعلى الجنسية البريطانية.

وفي أول خطاب لها أمام مؤتمر حزب العمال بصفة وزيرة للداخلية، ستقول الوزيرة إن الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي ولديهم سجل جنائي نظيف ولا يطالبون بامتيازات. وستقول أيضا، وفقا لمقتطفات من خطابها الذي نشره حزب العمال، إن الحكومة تدرس السماح للأشخاص بالتأهل فقط إذا كان بإمكانهم التحدث باللغة الإنكليزية بمستوى متقدم ولديهم سجل في أعمال تطوعية في مجتمعاتهم. وستقول أيضا إنه سيتم إجراء مشاورات بشأن المقترحات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، الأسبوع الماضي، إنه يفكر في إلغاء "الإجازة غير محددة المدة للبقاء"، واستبدالها بتأشيرة عمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. واتهم ستارمر حزب الإصلاح، أمس الأحد، بالتخطيط لتطبيق "سياسة عنصرية" للترحيل الجماعي من شأنها أن تؤدي إلى "انقسامات في البلاد".

ولطالما كانت الهجرة واحدة من أهم القضايا بالنسبة للناخبين في بريطانيا. وكان التحكم في عدد الوافدين عاملا رئيسيا في التصويت عام 2016 لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك بلغ صافي عدد الوافدين مستويات قياسية بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.

(رويترز، فرانس برس)