بريطانيا: السجن 174 عاماً لـ7 رجال من عصابات الاستغلال الجنسي

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن تصل في مجموعها إلى 174 عاماً بحقّ سبعة رجال، بعد إدانتهم باستغلال فتاتَين قاصرتَين جنسياً في شمال إنكلترا، وذلك في أحدث محاكمة من ضمن فضيحة عصابات الاستغلال الجنسي التي تعود وقائعها إلى عقود مضت. وكان الرجال قد أُدينوا في يونيو/حزيران الماضي بعد محاكمة شملت 50 تهمة، من بينها 30 بالاغتصاب، وقعت بين عامَي 2001 و2006.

وقال المدّعي العام روسانو سكامارديلا أمام هيئة المحلّفين، في مستهلّ المحاكمة التي جرت في محكمة "مانشستر مينشول ستريت كراون"، إنّ الضحيّتَين "تنقّلتا من شخص إلى آخر بغرض استغلالهما جنسياً، وتعرّضتا للإساءة والإهانة قبل أن يُصار إلى التخلّص منهما". أضاف أنّ هويتَي الفتاتَين القاصرتَين معروفتان بالفعل من قبل سلطات الخدمات الاجتماعية، و"لم يكن سرّاً" أنّهما كانتا تمارسان الجنس مع رجال من جنوب آسيا مثل المتّهمين، وهو وضع يأتي شبيهاً بعصابات الاستغلال الجنسي الأخرى.

وأفادت دائرة الادّعاء الملكي في بريطانيا بأنّ الرجال جميعهم أنكروا التهم الموجّهة إليهم، لكنّ إدانتهم أتت بالإجماع، وصدرت بحقّهم أحكام بالسجن مدداً تتراوح ما بين 12 عاماً و35 عاماً، اليوم الأربعاء.

وعادت هذه الفضيحة إلى صدارة المشهد السياسي في بريطانيا هذا العام، بعد الانتقادات التي وجّهها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، مالك موقع إكس، لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وكان ماسك قد اتّهم ستارمر بالتقاعس عن معالجة الفضيحة عندما كان يشغل منصب المدعي العام في بريطانيا، الأمر الذي نفاه ستارمر بشدّة. وأعلن ستارمر، في يونيو الماضي، أنّه سوف يقبل بتوصية لإجراء تحقيق وطني بشأن عصابات الاستغلال الجنسي التي اعتدت على آلاف الفتيات القاصرات، وذلك بعد يوم من إدانة الرجال السبعة.

وكان تحقيق أُجري في عام 2014 قد وجد أنّ ما لا يقلّ عن 1400 طفل تعرّضوا للاستغلال الجنسي في روثرهام، شمالي إنكلترا، بين عامَي 1997 و2013. وأفاد التقرير بأنّ الجناة المعروفين بغالبيتهم كانوا من أصول باكستانية، علماً أنّه في عدد من الحالات توخّى المسؤولون المحليون والوكالات الأخرى الحذر في ما يخصّ تحديد الأصول العرقية للجناة خوفاً من الإخلال بتماسك المجتمع أو أن يُنظَر إليهم على أنّهم عنصريون.

يُذكر أنّ بلدات ومدناً أخرى في إنكلترا شهدت بدورها ملاحقات جنائية وتحقيقات محلية على خلفية ارتكابات عصابات الاستغلال الجنسي بحقّ فتيات قاصرات، من بينها أولدهام وروشديل وتيلفورد، في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته وفي جزء من العقد الأول من القرن الجاري. وكانت هذه الجرائم الجنسية، التي شملت جرائم اغتصاب واستغلالاً جنسياً، قد جرى تجاهلها، لا سيّما أنّ ضحاياها فتيات قاصرات من أسر فقيرة في معظم الأحيان، لكنّ تسليط الضوء عليها بدأ في عام 2012.

