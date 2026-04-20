برنامج حقوق الإنسان لدى معهد الدوحة يشارك في مسابقة "مونرو إي برايس"

شارك برنامج حقوق الإنسان لدى معهد الدوحة للدراسات العليا في الجولة النهائية للمحكمة العالمية الصورية لحرية الرأي والتعبير أو مسابقة "مونرو إي برايس" الدولية للمحاكم الصورية، التي عُقدت في المملكة المتحدة في الفترة الممتدّة ما بين 13 إبريل/ نيسان الجاري والـ18 منه، علماً أنّها من تنظيم كلية القانون في جامعة "أكسفورد" البريطانية ومعهد "بونافيرو" لحقوق الإنسان.

وفي مسابقة "مونرو إي برايس" الدولية للمحاكم الصورية التي شارك فيها 30 فريقاً من 32 دولة، ترافع فريق معهد الدوحة للدراسات العليا من برنامج حقوق الإنسان بصفته مدّعياً أمام فريق من الهند، ثمّ بصفة مدّعى عليه أمام فريقَين من الولايات المتحدة الأميركية والنمسا.

جانب من مشاركة طلبة برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا في الجولة الدولية النهائية للمحكمة العالمية الصورية لحرية الرأي والتعبير (محكمة مونرو برايس الصورية)، والتي عُقدت في أكسفورد، المملكة المتحدة، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2026، بتنظيم من كلية القانون في…

وكان معهد الدوحة للدراسات العليا قد تأهّل للجولة الدولية من المسابقة بعد اجتيازه الجولة التمهيدية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً أنّها عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير/ شباط الماضي.

وضمّ فريق معهد الدوحة خمسة طلاب هم آية تلاحمة وفرح عطاطري من فلسطين، وسوزان النجار وسيف الدين زغدود من مصر، ويلدز الورتاني من تونس، وذلك بإشراف من رئيس برنامج حقوق الإنسان لدى المعهد الدكتور معتز الفجيري.

في هذا الإطار، عبّر عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة بالإنابة باسل صلّوخ عن سعادته بمشاركة برنامج حقوق الإنسان في هذه المسابقة الدولية المرموقة، مبيّناً أنّها تعكس مستوى التأهيل الأكاديمي المتقدّم لطلاب المعهد، وكذلك قدرتهم على التفاعل النقدي مع قضايا حرية الرأي والتعبير في سياقات قانونية دولية، بما ينسجم مع رسالة المعهد في ربط المعرفة الأكاديمية بالتحديات الحقوقية المعاصرة.

وتُعَدّ مسابقة "مونرو إي برايس" الدولية للمحاكم الصورية، التي تحاكي في إطارها محكمة دولية لحقوق الإنسان، واحدة من أبرز المسابقات القانونية الدولية في مجال حرية التعبير وقوانين الإعلام والتكنولوجيا. وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز المستوى الفني لطلاب القانون ومهاراتهم القانونية، وخلالها يُطلب من المشاركين الترافع في قضايا افتراضية معقّدة، من قبيل تقاطع حرية الرأي والتعبير مع الأمن القومي وكذلك خطاب الكراهية والخصوصية الرقمية.

وكانت مسابقة "مونرو إي برايس" قد أُطلقت في عام 2008 في إطار برنامج القانون المقارن في الإعلام لدى كلية القانون في جامعة "أكسفورد" بالمملكة المتحدة، وأتت تسميتها تكريماً للبروفسور مونرو إي برايس، مؤسس برنامج الإعلام المقارن في الجامعة البريطانية العريقة، الذي كرّس حياته للدفاع عن حرية الرأي والتعبير.