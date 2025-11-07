برنامج الأغذية العالمي يحذر من تصاعد أزمة الجوع في الكونغو الديمقراطية

- يواجه شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة جوع متفاقمة، حيث حذّر برنامج الأغذية العالمي من نقص التمويل الذي قد يؤدي إلى وقف المساعدات الغذائية بحلول 2026، مع الحاجة العاجلة إلى 349 مليون دولار للاستمرار في تقديم المساعدات. - تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى طوارئ من الجوع إلى 3 ملايين، مع استمرار النزوح الذي بلغ 5.2 ملايين شخص، مما يجعل شرق الكونغو إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم. - تمكن البرنامج من دعم 3.4 ملايين شخص، لكن نقص التمويل أجبره على خفض الدعم، داعياً المجتمع الدولي لتحسين الوصول الإنساني وتقديم المساعدة لإنقاذ الأرواح.

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تصاعد أزمة الجوع في محافظات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع نقص التمويل اللازم لدعم العمليات الإنسانية، ما يُهدد بوقف كامل للمساعدات الغذائية بحلول فبراير/شباط أو مارس/آذار عام 2026. وشدّد البرنامج الأممي في بيان اليوم، على الحاجة العاجلة إلى 349 مليون دولار أميركي للاستمرار في تقديم المساعدات خلال الستة أشهر المقبلة، وإلا سيضطر إلى إجراء تخفيضات إضافية وربما توقف كامل لسلسلة الإمداد في شرق البلاد.

وقالت المديرة الوطنية للبرنامج في الكونغو، سينثيا جونز، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة في جنيف إن "أعداد الأشخاص الذين يواجهون مستوى طوارئ من الجوع قد تضاعفت تقريباً مقارنة بالعام الماضي، ويبلغ عددهم 3 ملايين شخص ضمن أكثر من 10 ملايين متأثرين في محافظات شمال وشرق كيغو وإيتوري وتانغانيكا".

تواجه الأسر تحديات متزايدة مع تعطل الأسواق والخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنوك

وأضافت أن النزوح مستمر كثيراً، إذ بلغ عدد النازحين 5.2 ملايين شخص، منهم 1.6 مليون هذا العام، ما يجعل شرق الكونغو إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم. وتواجه الأسر تحديات متزايدة مع تعطل الأسواق والخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنوك.

وأكدت جونز أن برنامج الأغذية العالمي تمكّن هذا العام من الوصول إلى أكثر من 3.4 ملايين من الفئات الأكثر ضعفاً عبر المساعدات الغذائية الطارئة نقداً وعينياً، ودعم نحو مليون طفل وأم من خلال برامج التغذية، لكنها أشارت إلى أن نقص التمويل أجبر البرنامج على خفض الدعم ليصل إلى 600 ألف شخص شهرياً اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بأكثر من مليون شخص شهرياً سابقاً.

وأضافت جونز: "أطفال ونساء ورجال يعانون يومياً من العنف الشديد يحتاجون إلى السلام والدعم. نعمل على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وندعو المانحين والشركاء لتقديم المساعدة وإنقاذ الأرواح"، ودعا البرنامج المجتمع الدولي إلى تحسين الوصول الإنساني، مع فتح مطارات غوما وبوكافو أو إقامة جسر جوي إنساني، لضمان وصول المساعدات للمتضررين.

(قنا)