برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع عالمية متفاقمة في 2026

- حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، من أزمة جوع عالمية متفاقمة بحلول عام 2026، حيث يواجه أكثر من 318 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، مؤكدةً على ضرورة التحرك السريع والاستراتيجي لإنهاء المجاعات وتعزيز التمويل الإنساني. - دعت ماكين قادة العالم لمعالجة النزاعات التي تزيد من تفاقم الجوع، مشيرةً إلى أن برنامج الأغذية العالمي يثبت أن الحلول المبكرة والاستراتيجية يمكن أن توقف المجاعة وتحقق الاستقرار. - تواجه جهود البرنامج لعام 2026 تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل، حيث يتوقع أن يبلغ التمويل أقل من نصف الميزانية المطلوبة، مما يهدد بحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الحيوية.

حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أزمة جوع عالمية متفاقمة في عام 2026، مؤكدةً أن أكثر من 318 مليون شخص يواجهون مستويات حادّة من انعدام الأمن الغذائي. وقالت ماكين، وفق ما بثه مركز أنباء الأمم المتحدة، إن برنامج الأغذية العالمي لا يمكنه إنهاء الجوع بمفرده، مشيرةً إلى أن أزمات اليوم تتطلب إجراءات سريعة واستراتيجية وحاسمة.

ودعت المسؤولة الأممية، في بيان صادر أمس الاثنين، قادة العالم إلى التحرك العاجل لإنهاء المجاعات التي من صنع الإنسان، وتعزيز التمويل الإنساني، ومعالجة النزاعات التي تقف في صميم تفاقم الجوع حول العالم، مؤكدةً أنه بعد أسبوعين فقط من بداية العام الجديد، يواجه العالم خطر أزمة جوع عالمية خطيرة ومتفاقمة.

وتابعت: "عزيمتنا في برنامج الأغذية العالمي راسخة لا تتزعزع. سنغتنم كلّ فرصة لحشد الدعم والموارد اللازمة للوصول إلى من يعتمدون علينا من أجل البقاء". وأفادت المتحدثة بأنّ برنامج الأغذية العالمي أثبت، مراراً وتكراراً، أنّ الحلول المبكرة والاستراتيجية والمبتكرة يمكن أن توقف المجاعة، وتُحقّق الاستقرار للمجتمعات، وتُعالج دوافع الهجرة، وتُمكّن الأسر من التعافي.

ومن المقرّر أن تبدأ المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع جهود البرنامج لعام 2026 للتصدي لارتفاع مستويات الجوع الشديد، في وقت يواجه فيه العاملون في المجال الإنساني مخاطر متصاعدة وقيوداً حادّة على الموارد.

وتطلق أنظمة الإنذار المبكر لدى البرنامج تحذيرات بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة النزاعات العنيفة والظواهر المناخية القاسية والانكماشات الاقتصادية الحادة. ويعيش مئات الآلاف بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن تمويل البرنامج سيبلغ أقل من نصف ميزانيته المطلوبة البالغة 13 مليار دولار أميركي للوصول إلى 110 ملايين شخص من الأكثر ضعفاً حول العالم، في وقت تبدو فيه البيئات التشغيلية الأكثر تعقيداً وخطورة. ونتيجة لذلك، قد يُحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الحيوية، ما يُهدّد الأرواح واستقرار المناطق.

