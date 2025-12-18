تعود أزمة التدفئة لتفرض نفسها على مدارس محافظة إدلب السورية مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ما يثقل كاهل الطلاب والمعلمين، ويزعج الأهالي.

من ريف إدلب الشمالي، تقول منيرة الرسلان، وهي أم لتلميذين، إن معاناة أبنائها مع البرد باتت جزءاً يومياً من تجربتهم التعليمية، وتوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ الأطفال يشكون من برودة الصفوف، وغياب وسائل التدفئة يحول الحصة الدراسية إلى عبء جسدي ونفسي.

وتلفت الرسلان إلى أن "هذه الظروف لا تؤثر فقط على راحة الأطفال، بل تنعكس على قدرتهم على الاستيعاب، إذ يصبح همهم الأساسي مقاومة البرد بدلاً من متابعة الشرح، وأصبحنا نلجأ إلى إبقاء الأبناء في المنزل خلال الأيام الأشد برودة بدافع الخشية من إصابتهم بالأمراض، خاصة مع انتشار نزلات البرد والأمراض التنفسية. هذا الخيار، وإن كان اضطرارياً، يفاقم مشكلة الغياب المدرسي، ويؤدي إلى مزيد من الفاقد التعليمي في حين يحتاج الطلاب إلى الانتظام لتعويض ما فاتهم خلال السنوات الماضية".

مدينة إدلب، يقول حسام الدالاتي، إنّ أزمة تدفئة المدارس لم تعد مجرد وضع طارئ، بل نتيجة مباشرة لغياب دور وزارة التربية في تأمين الحد الأدنى من متطلبات البيئة التعليمية، بخاصة أنّ المشكلة تتكرر سنوياً من دون أي حلول مستدامة. ويضيف لـ"العربي الجديد": "من غير المقبول أن تترك المدارس بلا اهتمام، فالتدفئة ليست مسألة ثانوية، بل مسؤولية أساسية. يقضي الأطفال ساعات طويلة في صفوف باردة، ما يؤدي إلى انتشار الزكام والالتهابات التنفسية، وزيادة حالات العدوى، بخاصة في الصفوف المكتظة، والكثير من الأطفال يعودون إلى منازلهم وهم يعانون من أعراض مرضية من جراء غياب الدولة عن تأدية دورها".

وفي البعد الصحي للأزمة، يشير الصيدلاني رائد الضعيف، من مدينة إدلب، إلى أنّ غياب التدفئة في المدارس ينعكس على صحة الأطفال، ويؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الزكام والتهابات الجهاز التنفسي بين الطلاب خلال فصل الشتاء، خاصة في ظل الاكتظاظ وضعف التهوية، ما يهيئ بيئة مثالية لانتقال العدوى.

يجلسون على أرضية الصف المدرسي، إدلب، 16 أكتوبر 2025 (قاسم يوسف/الأناضول)

ويضيف لـ"العربي الجديد"، أن "الصيدليات تشهد خلال أشهر الشتاء زيادة في طلب أدوية نزلات البرد وخافضات الحرارة والمضادات الحيوية، بينما الاستخدام المتكرر أو غير المنضبط لهذه الأدوية، خصوصاً لدى الأطفال، قد يخلف آثاراً صحية سلبية على المدى البعيد. الوقاية تبقى الخيار الأهم، والأقل كلفة، وتوفير التدفئة داخل الصفوف إجراء صحي أساسي، لا يقل أهمية عن الرعاية الطبية نفسها، وينبغي معالجة المشكلة من جذورها عبر تحسين البيئة المدرسية، والذي من شأنه أن يخفف العبء عن القطاع الصحي والأهالي معاً، ويحد من انتشار الأمراض الموسمية بين الأطفال".

من جهته، يقول المسؤول التربوي رياض عساف لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التربية بدأت فعلياً توزيع مادة المازوت على المدارس، إلا أن التدفئة لم تفعل بعد، ولا تزال غالبية المدارس من دون تدفئة رغم بدء الإجراءات المتعلقة بالتوزيع. ويوضح أن "توزيع المازوت بدأ اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، وتم تسليمه أولاً إلى المجمعات التربوية، ثم توزيعه لاحقاً على المدارس، وبدأت بعض المجمعات والمدارس بتسلّمه، غير أن العملية لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تنعكس بعد بشكل فعلي داخل الصفوف الدراسية".

ويشير عساف إلى أنّ "هناك تأخراً واضحاً في وصول التدفئة إلى المدارس، ونأمل أن تتسارع وتيرة التوزيع خلال الأيام المقبلة، وأن تشمل جميع المدارس في أقرب وقت، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، ولا سيما في ظل موجات البرد الحالية".

بدوره، يلفت الخبير التربوي ماهر سليمان إلى أنّ غياب التدفئة داخل الصفوف لا يقتصر أثره على شعور الطلاب بعدم الراحة، بل يمتد ليطاول أساس العملية التعليمية برمتها، سواء على المستوى الأكاديمي أو النفسي، ويوضح أنّ "انخفاض درجات الحرارة داخل الصفوف ينعكس على قدرة الطلاب على التركيز والاستيعاب، ويزيد من مستويات التوتر والإجهاد، ولا سيما لدى تلاميذ المراحل الدراسية الأولى".

ويحذر سليمان من أنّ "استمرار أزمة التدفئة من دون حلول مستدامة قد يسهم في تعميق الفجوة التعليمية بين الطلاب، سواء من حيث التحصيل أو الاستقرار النفسي، وتجاهل هذا الملف يعني قبول مستوى تعليم أدنى لجيل كامل من الأطفال. ينبغي التعامل مع التدفئة بوصفها أولوية أساسية في القطاع التعليمي، لا تقل أهمية عن توفير المناهج أو الكوادر التدريسية، فتوفير بيئة صفية آمنة وصحية يشكل شرطاً ضرورياً لضمان حق الأطفال في التعلم".