- وافقت بالاو على استقبال 75 مهاجراً غير أميركي مرحلين من الولايات المتحدة مقابل 7.5 ملايين دولار، مما يعزز التعاون بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ. - سيسمح للمهاجرين بالعمل والإقامة في بالاو، التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، حيث سيساهمون في وظائف مفيدة دون اتهامات جنائية. - تعهدت الولايات المتحدة ببناء مستشفى جديد وتحسين قدرة بالاو على الاستجابة للكوارث، بالإضافة إلى دعم إصلاحات نظام التقاعد وإنفاذ القانون.

أعلنت دولة بالاو، وهي أرخبيل واقع في غرب المحيط الهادئ، موافقتها على استقبال ما يصل إلى 75 مهاجرا غير أميركي مرحلين من الولايات المتحدة، في إطار اتفاق تبلغ قيمته 7.5 ملايين دولار، بحسب ما أفاد البلدان. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية متعهدا بطرد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية، قد سرّع عمليات الترحيل وشدّد القيود على عبور الحدود منذ عودته إلى السلطة في ولايته الثانية بمطلع 2025.

وبموجب مذكرة تفاهم جديدة، سيسمح هذا الأرخبيل قليل السكان بالإقامة والعمل لما يصل إلى 75 من رعايا دول ثالثة قادمين من الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت السلطات يوم الأربعاء. في المقابل، ستمنح الولايات المتحدة بالاو 7.5 ملايين دولار لتمويل خدمات عامة وبنى تحتية.

ويبلغ عدد سكان بالاو نحو 20 ألف نسمة موزعين على مئات الجزر البركانية والمرجانية، ما يجعلها من أصغر دول العالم من حيث عدد السكان. وأفاد الطرفان بأن المهاجرين القادمين من الولايات المتحدة، والذين لا يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم أو جنح، سيشغلون وظائف مفيدة في الدولة.

وقالت بالاو في بيان إن "السلطات ستمنح موافقتها على كل حالة على حدة للأشخاص الذين سيصلون في إطار هذا الاتفاق". وأُعلن عن الاتفاق عقب اتصال هاتفي بين رئيس بالاو سورانغل ويبس ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن "هذا التعاون يمكّن الولايات المتحدة وبالاو من اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز أمننا وحماية مجتمعاتنا، والمساهمة في بناء منطقة آمنة وأكثر استقرارا وازدهارا في المحيطين الهندي والهادئ".

وخلال الاتصال مع ويبس، تعهدت الولايات المتحدة أيضا ببناء مستشفى جديد وتحسين قدرة بالاو على الاستجابة للكوارث الطبيعية. كما ستوفر واشنطن تمويلا إضافيا بقيمة ستة ملايين دولار لدعم إصلاحات تهدف إلى تفادي انهيار نظام تقاعد موظفي القطاع العام في بالاو، إضافة إلى مليوني دولار إضافيين لإجراءات متعلقة بإنفاذ القانون.

ويقع الأرخبيل على بعد نحو 800 كيلومتر شرق الفيليبين. وشهدت بالاو التي نالت استقلالها عام 1994، توسعا في المنشآت العسكرية الأميركية منذ تولي ويبس السلطة عام 2020، ولا سيما بناء محطة رادار بعيدة المدى تُعد نظام إنذار مبكر بالغ الأهمية، في ظل تكثيف الصين أنشطتها العسكرية في مضيق تايوان.

(فرانس برس)