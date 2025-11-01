أكّد مسؤولون إعادة فتح معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان، بعد 20 يوماً، لكن فقط لتسهيل ترحيل اللاجئين الأفغان الذين لا يحملون وثائق من باكستان. وقال نائب مفوض الشرطة خيبر بلال شهيد، إن "المعبر مفتوح حصرياً لطرد المواطنين الأفغان غير الشرعيين، بينما لا تزال حركة التجارة والمشاة معلقة"، بحسب ما أوردت صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف نائب مفوض الشرطة: "وصل مئات من اللاجئين الأفغان إلى مركز طورخم للهجرة، حيث تستكمل سلطات الهجرة الإجراءات الضرورية قبل السماح لهم بالمغادرة إلى أفغانستان"، وأوضح أن الحدود ستبقى مغلقة أمام جميع الأنشطة الأخرى، بما في ذلك التجارة وسفر المشاة عبر الحدود، حتى إشعار آخر.

ويواجه اللاجئون الأفغان العائدون إلى بلدهم من باكستان مشاكل كثيرة تزيد مع فصل الشتاء، فمنهم مَن لا يجدون ملابس شتوية مناسبة ولا وسائل للتدفئة أو حتّى إيواء، ويعيشون في خيام مؤقتة. من جهتها، تبذل حكومة حركة طالبان الأفغانية والمؤسّسات الخيرية المحلية المعنية كل ما في وسعها لدعم اللاجئين العائدين، لكن هذه الجهود ضئيلة جداً، وتصطدم بمعوقات ناتجة من الوضع المعيشي الصعب في البلاد، وارتفاع عدد العائدين.

وصل مئات من اللاجئين الأفغان إلى مركز طورخم للهجرة، حيث تستكمل سلطات الهجرة الإجراءات الضرورية قبل السماح لهم بالمغادرة إلى أفغانستان

وقبل أن يتفجر الصراع الأخير بين باكستان وأفغانستان في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة المهاجرين الأفغانية أن خمسة آلاف لاجئ يعودون يومياً من باكستان وإيران، وأكدت اهتمام الحكومة بتوفير كل دعم ممكن، وتأمين وزارة الدفاع تحديداً المواصلات، ومنح اللجنة الدولية للاجئين بعض المساعدات المالية.

وجرى إغلاق معبر طورخم في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان إلى اشتباكات عبر حدودهما.

وتتهم باكستان حركة طالبان الباكستانية بزيادة العنف الداخلي وتتهم طالبان الأفغانية بإيواء المسلحين، وتنفي كابول هذا الاتهام وبدلاً من ذلك تتهم إسلام أباد بدعم هجمات في أفغانستان من جانب تنظيم داعش - ولاية خراسان. وتنفي باكستان هذا الادعاء.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)