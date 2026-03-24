باكستان أكثر دول العالم تلوثاً في 2025

- تصدرت باكستان قائمة الدول الأكثر تلوثاً بالضباب الدخاني في عام 2025، حيث تجاوزت تركيزات الجسيمات الدقيقة الخطرة "بي إم 2.5" الحد الموصى به من منظمة الصحة العالمية بـ13 ضعفاً. - أظهر تقرير "آي كيو إير" أن 130 دولة من أصل 143 لم تستوفِ معايير منظمة الصحة العالمية، بينما حافظت 13 دولة فقط على مستويات الجسيمات ضمن المعيار، مع تراجع نسبة المدن المستوفية للمعايير إلى 14%. - تلوث الهواء يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، حيث يساهم في وفاة حوالي 7 ملايين شخص سنوياً بسبب أمراض الجهاز التنفسي والقلب.

أظهرت دراسة نُشرت اليوم الثلاثاء أن باكستان تصدّرت قائمة أكثر دول العالم تلوثاً بالضباب الدخاني خلال عام 2025، إذ بلغت تركيزات الجسيمات الدقيقة الخطرة، المعروفة باسم "بي إم 2.5"، مستويات تفوق الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية بما يصل إلى 13 ضعفاً.

وأفادت شركة "آي كيو إير" السويسرية لرصد جودة الهواء، في تقريرها السنوي، بأن 13 دولةً ومنطقةً فقط حافظت على متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة الملوِّثة ضمن معيار منظمة الصحة العالمية، أي أقل من خمسة ميكروغرامات لكل متر مكعب خلال العام الماضي، مقارنةً بسبع دول فقط في عام 2024.

وأوضح التقرير، أن 130 دولة ومنطقة من أصل 143 خضعت للرصد لم تستوف المعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية. وجاءت بنغلادش وطاجيكستان في المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة الدول الأكثر تلوثاً، فيما احتلت تشاد، التي كانت الأكثر تلوثاً في 2024، المرتبة الرابعة خلال 2025.

وتصدرت مدينة لوني في الهند قائمة أكثر المدن تلوثاً في العالم لعام 2025، بمتوسط جسيمات دقيقة ملوثة بلغ 112.5 ميكروغراماً، تليها مدينة هوتان في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين بمتوسط 109.6 ميكروغرامات. وتركزت جميع المدن الأكثر تلوثاً في العالم، وعددها 25، داخل الهند وباكستان والصين.

ولم تستوف سوى 14% من مدن العالم معايير منظمة الصحة العالمية في 2025، انخفاضا من 17% في العام السابق، وأدت حرائق الغابات في كندا إلى رفع مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة في أنحاء الولايات المتحدة وصولاً إلى أوروبا. ومن بين الدول التي استوفت المعيار في 2025 أستراليا وأيسلندا وإستونيا وبنما.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أن تلوّث الهواء يشكل واحداً من أكبر المخاطر البيئية على صحة الإنسان، وهو من أكبر العوامل التي تسهم في تغير المناخ، حيث يحصد سنوياً أرواح حوالي 7 ملايين شخص بسبب الإصابة أساساً بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

(رويترز، العربي الجديد)